Команда Soudal Quick-Step возвращается к корням «Волчьей стаи» с новым штабом и стратегией

Генеральный директор Soudal Quick Step Юрген Форе (Jurgen Foré) убеждён, что новая глава в долгой истории «Волчьей Стаи» начнётся в 2026 году, с уходом Ремко Эвенепула. Форе заявил, что бюджет команды уже надёжно обеспечен на следующие два года. Большинство контрактов с основными спонсорами действуют до конца 2027 года, и команда уже ведёт переговоры об их дальнейшем продлении.

Хотя формально Ремко Эвенепул ещё остаётся гонщиком Soudal Quick Step, фактически он уже в Red Bull Bora-hansgrohe. Юрген Форе признаёт заслуги бельгийского гонщика, одержавшего за время выступления в Soudal Quick Step 67 побед. Однако генеральный директор Soudal Quick Step? сменивший на этом посту основателя команды Патрика Лефевра, отмечает своё ощущение, что для части внешнего мира команда «существовала только для гонщика из Брабанта [Эвенепула]».

Столкнувшись с решением Эвенепула расторгнуть контракт на год раньше срока, Форе заявил, что у команды практически не было пространства для манёвра, поскольку бельгийское трудовое законодательство, как правило, отстаивает права работника в подобных ситуациях.

О том, что долгий период неопределённости с контрактом Эвенепула мешал стратегии команды по подписанию гонщиков, Юрген Форе рассказал в интервью бельгийской газете Dernière Heure.

Юрген Форе: «Неопределённость порой становилась бременем, я предпочитаю ясность вопросительному знаку, который слишком долго висит в воздухе. Мы говорим о процессе, который разворачивался в течение нескольких лет… Я пришёл в команду в январе 2024 года, и этот вопрос уже был на столе.

Прошлой зимой эти сомнения не помогали, когда речь шла о некоторых решениях по подписанию гонщиков: стоит ли продолжать инвестировать в построение команды вокруг Ремко, если он собирался уйти через несколько месяцев?

Я никогда не скрывал своего мнения, что контракт заключается для того, чтобы его соблюдать. Мы не в футболе, и я этому очень рад. Но бельгийское трудовое законодательство не способствовало решению, потому что оно всегда ставит бельгийских гонщиков в сильную позицию. У нас, по сути, не было выбора, кроме как принять уход Ремко. Будь он из другой страны, наша позиция была бы сильнее.

Работать с такой суперзвездой, как Ремко, это огромное достижение. Но в следующем сезоне у команды начинается новый этап истории. За последние несколько лет несколько ребят смогли терпеливо созревать в тени Ремко, но теперь они готовы расцвести. Для этих гонщиков уход Эвенепула знаменует новый подход и новые обязанности, но я убеждён, что это может быть плодотворно».

Юрген Форе о целях Soudal Quick Step на Тур де Франс-2026

В интервью Dernière Heure Юрген Форе отметил: «Прежде всего, и я скажу это ещё раз, мы возвращаемся к сути команды. Тур де Франс остаётся самым важным событием года с точки зрения рекламной отдачи для наших партнёров, и моя первостепенная цель в начале нового сезона — побеждать там. Это был ключевой фактор в нашей работе по подписанию гонщиков».

В интервью Het Laatste Nieuws генеральный директор Soudal Quick Step оценил маршрут Тур де Франс-2026 и возможности команды.

Юрген Форе: «Это будет Тур для сильных спринтеров, потому что маршрут очень сложный. Сложным будет старт, сложной окажется и вторая неделя. Спринтерские этапы разбросаны между ними. А на предпоследний день запланирован ещё и горный этап с набором высоты в 5600 метров… что я нахожу несколько чрезмерным.

С Яспером Стёйвеном и Диланом ван Барле у нас есть сильные гонщики, которые могут хорошо проявить себя на транзитных этапах, а Илан Ван Вильдер, Микель Ланда, Жюньор Лесерф, Стефф Краc и Валентен Паре-Пантр могут показать себя в горах.

Слишком рано говорить (об участи и в Тур де Франс Поля Манье). Да, он много выигрывает, но мы не должны забывать, что ему всего 21. В этом году он проехал две недели Джиро».

Патрик Лефевр о возвращение Soudal Quick-Step к корням «Волчьей стаи»

Основатель Soudal Quick Step Патрик Лефевр этой осенью провёл 24 дня в больнице и в конце ноября вернулся домой, где продолжает восстановление, но не оставляет без внимания команду, которой посвятил более двадцати лет жизни.

Сейчас Soudal Quick-Step перестроила структуру своего тренерского штаба на 2026 год, и привлекла нескольких бывших гонщиков - Ники Терпстру, Сепа Ванмарке и Тима Деклеркаа. Этот шаг, по мнению Патрика Лефевера, символизирует осознанное возвращение команды к своему наследию.

В своей колонке для Het Nieuwsblad Патрик Лефевр написал:

«Понятно, что после ухода Ремко команда возвращается к своим корням. У Ники явный профиль «Волчьей стаи». У Сепа Ванмарке, возможно, тоже, хотя я знаю его меньше. У Тима Деклерка он определённо есть. Он возвращается не в качестве капитана команды, а в роли тренера, которую он уже неофициально выполнял, будучи гонщиком в нашей команде.

Я верю в футбольную мудрость, что плохие игроки становятся хорошими тренерами. И наоборот. В велоспорте то же самое: лучшими спортивными директорами часто становятся бывшие гонщики со скромной карьерой. Им приходилось сознательно работать над тем, чтобы стать хорошими гонщиками. Они учились гоняться с умом и думать о тактике. Дело было не в классе, а в упорном труде и понимании. Именно это нужно в машине сопровождения.

Могу сказать, что это я инициировал возвращение Ники. Когда он только что закончил карьеру, я ещё был генеральным директором, и мы уже говорили о его возвращении в команду. Тогда не сложилось — не было ни места, ни бюджета. Но я твёрдо верю в качества Ники.

Он фанат техники, что уже большой плюс. И у него также есть своеобразная хватка, которая есть только у голландцев. Кричать по рации во время гонки, что мы все кучка ослов, дословная цитата, и тут же извиняться после этого в дУше: «Да, я там немного увлёкся». Когда Ники так извиняется, всё, действительно, сразу забываешь.

Я искренне рад, что он возвращается после стольких лет. Мы уже пообщались, и я сказал ему, что ему не стоит ничего менять. В гонках спортивный директор должен говорить то, что думает, и иногда можно и поругаться.

Гонщики, которых привлекает Юрген Форе, тоже классики. Яспер Стёйвен и Дилан ван Барле уже не самые молодые и не будут выигрывать по восемь гонок в год, но какая разница, если среди них попадётся крупная рыба? Вы можете быть «за» или «против», но, по крайней мере, выбор команды ясен».