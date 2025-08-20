VeloNEWS
Soudal Quick-Step укрепляет тренерский состав

Тим Деклерк возвращается в Soudal Quick Step в качестве тренера

 

 

 

Команда Soudal Quick-Step объявила, что усилила свой тренерский штаб за счёт ряда новых назначений и продления контрактов с ключевыми специалистами. Тим Деклерк (Tim Declercq), выступавший в Soudal Qjuick Step с 2017 по 2023 годы, в этом году завершает карьеру велогонщика (в команде Lidl-Trek), а в следующем сезоне вернётся в Quick Step уже как тренер. Штат спортивных директоров пополнят Сеп Ванмарке (Sep Vanmarcke), Ники Терпстра (Niki Terpstra) и Элиот Литар (Eliot Lietaer). Мишель Гееринк (Michel Geerinck) и Димитри Пейскенс (Dimitri Peyskens) также присоединятся к команде в качестве тренеров.

 

Ники Терпстра и Тим Деклерк не нуждаются в особом представлении, откатав в общей сложности 15 сезонов за «Волчью стаю». Ники 17 раз поднимался на высшую ступень пьедестала в  майке Quick Step, одержав победы на  Туре Фландрии, Париж-Рубэ, E3 Харелбеке и дважды на  Дварс дор Фландерен.

 

Тим Деклерк заработал прозвище «Эль Трактор» во время выступления за команду благодаря своей неутомимой работе в голове пелотона, задавая темп и контролируя гонки для своих товарищей по команде, а также благодаря тому, что он был одним из самых популярных гонщиков состава. Решив перейти на тренерскую работу, Тим получил степень магистра в области спортивных наук в последние годы своей гоночной карьеры, и теперь он применит знания на практике в «Волчьей стае».

 

Уроженец Кортрейка, 37-летний Сеп Ванмарке принесёт опыт гонщика, сделавшего яркую карьеру в профессиональном велоспорте. Среди его крупнейших достижений — победа на Омлоп Хет Ниувсблад в 2012 году и 12 подиумов на брусчатых классиках. Сеп Ванмарке приступает к обязанностям уже сейчас, начнёт работать с командой на нескольких гонках с этого сентября. Элиот Литер, который выступал на профессиональном уровне в течение 11 лет, также присоединится в качестве спортивного директора и сосредоточится на молодёжной команде (Devo Team) и будет работать в более тесной связке с основной командой Мирового тура.

 

  Мишель Гееринк уже плодотворно работал с несколькими гонщиками, которые будут выступать в команде, включая Яспера Стёйвена. Геринк будет работать с молодёжной  командой Avia Rudyco. Димитри Пейскенс, который был профессиональным гонщиком в течение 10 лет, также присоединится в качестве тренера. Димитри сосредоточится на тренировках гонщиков U19 и U23 и будет готовить их к переходу на уровень Мирового тура.

