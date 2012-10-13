Патрик Лефевр покидает пост генерального директора велокоманды Soudal Quick-Step

Юрген Форе — новый генеральный директор команды Soudal Quick Step после ухода Патрика Лефевра

Велокоманда Soudal Quick Step объявила, что Патрик Лефевр (Patrick Lefevere) покинет пост генерального менеджера 31 декабря 2024 года. Как и планировалось с конца 2023 года, его место займёт нынешний исполнительный директор команды Юрген Форе (Jurgen Foré), который будет отвечать за повседневное управление командой.

Photo credit: © Soudal Quick Step Team - ©Wout Beel

Патрик Лефевр основал команду Quick Step в 2003 году, объединив в этом проекте своё понимание велоспорта со знанием экономики и бизнеса. Патрик Лефевр начинал карьеру в велоспорте сначала как велогонщик, а с 1980 года работал спортивным директором и менеджером различных команд.

В 1995 году он стал спортивным директором знаменитой команды Mapei, которая прославилась успехами в однодневных гонках. В ней выступали Йохан Мюзеув (Johan Museeuw) и Микеле Бартоли (Michele Bartoli).

В 2001 году Патрик Лефевр основал в Бельгии команду Domo-Farm Frites, гонщики которой - Кнавен и Мюзеув выиграли Париж-Рубэ. В 2001 году весь подиум Париж-Рубэ заняли три гонщика команды Патрика Лефевра Domo–Farm Frites–Latexco - Сервас Кнавен, Йохан Мюзеув и Роман Вайнтштейн. В 2002 году на высшую ступень подиума этого Монумента, проходившего под дождём, поднялся Йохан Мюзеув, атаковавший за 40 км до финиша и одержавший третью в карьере победу на Париж-Рубэ.

После того, как в июле 2002 года команда Mapei объявила об уходе, в 2003 году Лефевр вместе с владельцем компании Quick Step Франсом Де Коком (Frans De Cock) и главой Davitamon Марко Куком (Marc Coucke) объявил о создании команды Quickstep-Davitamon.

Его команда стала одной из самых успешных в профессиональном велоспорте.

Под руководством Патрика Лефевра команда одержала почти 1000 побед, среди которых 22 Монумента, 1 Град-тур, 124 этапа Гранд-туров, 3 золотых олимпийских медали, 19 медалей Чемпионата мира и 4 - Чемпионата Европы, а также победы во множестве других гонок.

Юрген Форе пришёл в команду в начале 2024 года после долгой карьеры в бизнесе, где его последней должностью была работа в качестве партнёра в компании Deloitte.

За этот год в качестве исполнительного директора он укрепил отношения с командой, спонсорами и партнёрами.

В пресс-релизе команды Soudal Quick Step говорится: «Юрген Форе будет работать в составе исполнительного совета, в который войдут основной акционер Зденек Бакала (Zdenek Bakala) и Аурет Ван Зил (Auret Van Zyl), который долгое время был юридическим консультантом команды и обладает большим опытом работы в велоиндустрии. Патрик Лефевр также войдёт в новую структуру в качестве почётного члена совета. Совет будет заниматься стратегий развития команды».

Патрик Лефевр: «Я ухожу с должности, которой посвятил большую часть жизни, которая теперь изменится. Я по-прежнему глубоко увлечён велоспортом. Для меня было большой честью возглавлять эту прекрасную команду, с которой связано так много незабываемых моментов. Но я почувствовал, что настало время для перемен.

Год назад я начал работать с Юргеном, чтобы сгладить переходный период до моего ухода. Я видел, как за этот год развивались и крепли его отношения со спонсорами и партнёрами, а также со всеми, кто заинтересован в работе команды. Я знаю, что с приходом Юргена на пост генерального директора и при поддержке совета директоров у этой команды блестящее будущее.

Я должен поблагодарить бессчётное количество людей, их слишком много, чтобы упоминать по отдельности, но, конечно, это моя семья, талантливые гонщики команды, наш преданный персонал, наши верные спонсоры, и всё это благодаря щедрости и поддержке владельца нашей команды Зденека Бакалы».

Юрген Форе, новый генеральный директор команды Soudal Quick Step: «Я очень горжусь, что стал генеральным директором этой исторической команды. Патрик Лефевр уважаемая фигура в профессиональном велоспорте, человек, которым восхищаются. Он сумел создать прочную основу и обеспечил стабильность, благодаря которым команда развивалась на протяжении более двух десятилетий. Я хотел бы лично поблагодарить его за поддержку, которую он оказывал мне в течение последних 12 месяцев с момента моего прихода в команду. Я понимаю и чувствую, насколько особенной является эта организация, и сделаю всё, что в моих силах, чтобы позаботиться о команде.

Теперь я буду обеспечивать её долгосрочное будущее. Я занимался велоспортом на разных должностях и был частью руководства команды, и уверен, что, объединив это с моим опытом в бизнесе, смогу создать условия, чтобы команда Soudal Quick-Step продолжала крепнуть и развиваться».