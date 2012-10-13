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Патрик Лефевр покидает пост генерального директора велокоманды Soudal Quick-Step

Юрген Форе — новый генеральный директор команды Soudal Quick Step после ухода Патрика Лефевра

 

 

Велокоманда Soudal Quick Step объявила, что Патрик Лефевр (Patrick Lefevere) покинет пост генерального менеджера 31 декабря 2024 года. Как и планировалось с конца 2023 года, его место займёт нынешний исполнительный директор команды Юрген Форе (Jurgen Foré), который будет отвечать за повседневное управление командой.

Патрик Лефевр покидает пост генерального директора велокоманды Soudal Quick-Step

 

 

 

Photo credit: © Soudal Quick Step Team - ©Wout Beel

 

Патрик Лефевр основал команду Quick Step в 2003 году, объединив в этом проекте своё понимание велоспорта со знанием экономики и бизнеса.  Патрик Лефевр начинал карьеру в велоспорте сначала как велогонщик, а с 1980 года работал спортивным директором и менеджером различных команд.

 

В 1995 году он стал спортивным директором знаменитой команды Mapei, которая прославилась успехами в однодневных гонках. В ней выступали Йохан Мюзеув (Johan Museeuw) и Микеле Бартоли (Michele Bartoli).

 

В 2001 году Патрик Лефевр основал в Бельгии команду Domo-Farm Frites, гонщики которой - Кнавен и Мюзеув выиграли Париж-Рубэ. В 2001 году весь подиум Париж-Рубэ заняли три гонщика команды Патрика Лефевра Domo–Farm Frites–Latexco - Сервас Кнавен, Йохан Мюзеув и Роман Вайнтштейн. В 2002 году на высшую ступень подиума этого Монумента, проходившего под дождём, поднялся Йохан Мюзеув, атаковавший за 40 км до финиша и одержавший третью в карьере победу на Париж-Рубэ.

 

После того, как в июле 2002 года команда Mapei объявила об уходе, в 2003 году Лефевр вместе с владельцем компании Quick Step Франсом Де Коком (Frans De Cock) и главой Davitamon Марко Куком  (Marc Coucke) объявил о создании команды Quickstep-Davitamon.

 

 Его команда стала одной из самых успешных в профессиональном велоспорте.

 

Под руководством Патрика Лефевра команда одержала почти 1000 побед, среди которых 22 Монумента, 1 Град-тур, 124 этапа Гранд-туров, 3 золотых олимпийских медали, 19 медалей Чемпионата мира и 4 - Чемпионата Европы, а также победы во множестве других гонок.

 

Юрген Форе пришёл в команду в начале 2024 года после долгой карьеры в бизнесе, где его  последней должностью была работа в качестве партнёра в компании Deloitte.

 

За этот год в качестве исполнительного директора он укрепил отношения с командой, спонсорами и партнёрами.  

 

В пресс-релизе команды Soudal Quick Step говорится: «Юрген  Форе будет работать в составе исполнительного совета, в который войдут основной акционер Зденек Бакала (Zdenek Bakala) и Аурет Ван Зил (Auret Van Zyl), который долгое время был юридическим консультантом команды и обладает большим опытом работы в велоиндустрии. Патрик Лефевр также войдёт в новую структуру в качестве почётного члена совета. Совет будет заниматься стратегий развития команды».

 

Патрик Лефевр: «Я ухожу с должности, которой посвятил большую часть жизни, которая теперь изменится. Я по-прежнему глубоко увлечён велоспортом. Для меня было большой честью возглавлять эту прекрасную команду, с которой связано так много незабываемых моментов. Но я почувствовал, что настало время для перемен.

 

Год назад я начал работать с Юргеном, чтобы сгладить переходный период до моего ухода. Я видел, как за этот год развивались и крепли его отношения со спонсорами и партнёрами, а также со всеми, кто заинтересован в работе команды. Я знаю, что с приходом Юргена на пост генерального директора и при поддержке совета директоров у этой команды блестящее будущее.

 

Я должен поблагодарить бессчётное количество людей, их слишком много, чтобы упоминать по отдельности, но, конечно, это моя семья, талантливые гонщики команды, наш преданный персонал, наши верные спонсоры, и всё это благодаря щедрости и поддержке владельца нашей команды Зденека Бакалы».

 

Юрген Форе, новый генеральный директор команды Soudal Quick Step: «Я очень горжусь, что стал генеральным директором этой исторической команды. Патрик Лефевр уважаемая фигура в профессиональном велоспорте, человек, которым восхищаются. Он сумел создать прочную основу и обеспечил стабильность, благодаря которым команда развивалась на протяжении более двух десятилетий. Я хотел бы лично поблагодарить его за поддержку, которую он оказывал мне в течение последних 12 месяцев с момента моего прихода в команду. Я понимаю и чувствую, насколько особенной является эта организация, и сделаю всё, что в моих силах, чтобы позаботиться о команде.

 

Теперь я буду обеспечивать её долгосрочное будущее. Я занимался велоспортом на разных должностях и был частью руководства команды, и уверен, что, объединив это с моим опытом в бизнесе, смогу создать  условия, чтобы команда  Soudal Quick-Step продолжала крепнуть и развиваться».

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Теги к статье: Патрик Лефевр Patrick Lefevere Soudal Quick-Step

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  1. DIM

    Сегодня, 01:12 | Регистрация: 13.10.2012

    Конец Истории!

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Комментарии

  • DIM
    Патрик Лефевр покидает пост ге ... (1)
    DIM-Фото

    Конец Истории!

  • motte
    UAE Team Emirates объявили при ... (2)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Короче он едет Вуэльту.

    Три гт в кармане обязаны быть, это как два пальца об асфальт-:)

  • Astanaforever
    UAE Team Emirates объявили при ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Короче он едет Вуэльту.
  • RVL
    SHIMANO — технический партнёр ... (11)
    RVL-Фото
    Все в тонусе должны быть)
  • Геродот
    Том Боонен считает, что Тадею ... (18)
    Геродот-Фото

    Пога похоже готовится дать бой на Туре. И это правильно,потому что все понимают "царь ненастоящий",пока не случилась заруба один на один.

    Однако, шансы у него в этом году минимальные,если конечно Вини опять не завалят.

     

  • motte
    SHIMANO — технический партнёр ... (11)
    motte-Фото

    Календарь тадея на весну:

    TADEJ POGA?AR OFFICIAL 2025 SPRING CALENDAR:

    UAE Tour
    Strade Bianche
    Milano-Sanremo
    E3 Saxo Bank Classic
    Gent-Wevelgem
    Ronde van Vlaanderen
    Amstel Gold Race
    La Fleche Wallonne
    Liege-Bastogne-Liege

  • Джамайка
    Том Боонен считает, что Тадею ... (18)
    Джамайка-Фото

    чем ему поднятые велосипеды не нравятся? В коментариях к какому то видео, помню, один брюзга был недоволен тем, что гонщики тянут детей на подиум, в частности, Рогличем. МОл, в командировки и на работу же детей не берут с собой.. Если дети уже не грудные младенцы, очень даже понятны эмоции. Пидкокские таксы смешноваты, конечно, как они раздялют радость с хозяином,  мы то знаем, что собака будет радоваться хозяину, даже если он просто приходит с работы, вряд ли врубаются, что это побдный финиш...

     

    Цитата: porcus91
    То ест Вандер Пула, Ван арта и другихпросто нет. Ок. Как будто похоронили Ван дер пула и забыли как в этом году он взял 2 монумента Фландрию и Рубе за 8 дней) Ну нормально так. Посмотрим)

    но вообще-то, вторая половина сезона невзрачная получилась. Победа на гравеле не считово, для чемпиона по кроссу - плевое дело. Как бы не закат cray

     



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    а тем временем... Расписание Погачара на весну



    не знаю как скопироват ссылку, картинку. het nieuwsblad пишет:

    Pogacar zal ook bieden op een vierde algemene overwinning in de Tour de France.

    Tour door de VAE, Strade Bianche, Milaan-San Remo. in België E3 en Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen,Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race en Waalse Pijl.

    Op Parijs-Roubaix zal hij nog minstens een jaar moeten wachten: de Helleklassieker staat in 2025 niet op zijn programma.

    2 Гран тура, какой второй будет ясно после презентации маршрутов, никакого Париж-Рубе, но 2 победа на ТФ - по видимому, 100% от него не уйдет. Бельгийцам, голландцам надо как-то объединиться, победить врага можно - только вместе, объезиненными усилиями!  

  • Джигит Карбонович
    Том Боонен считает, что Тадею ... (18)
    Джигит Карбонович-Фото
    Цитата: velodoctor
    Для того чтобы выиграть, её нужно сначала просто в календарь поставить,  годы идут, не факт что даже если он в конкретный день на Рубе будет сильнейшим, у него получится победить. Все эти классики не берут в расчет того что, Поги вынужден держать в уме сильного Винегора на туре, именно датчанин не даёт Погачару сейчас творить историю и ехать Рубэ. 
    А датчанин-то удобно устроился: однодневки как какой-нибудь Фруми или Контадор не жалует.
  • Джамайка
    Том Боонен считает, что Тадею ... (18)
    Джамайка-Фото
    вдп шифруется, по-моему. Чем меньше внимания прессы и пелотона, тем больше шансов на победы, которые даются все труднее. да и груз ожиданий не давит
  • Джамайка
    Том Боонен считает, что Тадею ... (18)
    Джамайка-Фото

    ВОт теперь совсем не хочется, чтобы Погачар еще и ПР заграбастал... Все эти фламандцы , раздающие комплименты и лавры Погачару лукавят, по моему. МВДП, Бонен, кажется и Меркс с Ино (знаю, не бельгиец) выскзались за ПР... Тупо хотят сглазить, имо acute ...поддерживаю.. 

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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