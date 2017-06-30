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Состав велокоманды Soudal Quick Step на 2024 год

27 велогонщиков в составе команды Soudal Quick Step в 2024 году

 

 

В испанском Кальпе во время первого тренировочного сбора 2024 года состоялась презентация состава велокоманды Soudal Quick Step. В предстоящем сезоне в команде под руководством Патрика Лефевра (Patrick Lefevere) и Юргена Форе (Jurgen Foré) будут выступать 27 велогонщиков, из которых 10 - новобранцы. Состав команды пополнили Микель Ланда (перешедший из Bahrain Victorious), Джанни Москон (из Astana Qazaqatan), Йорди Варлоп (из Soudal - Quick-Step Devo Team), а также гонщики, которые начнут в Soudal Quick Step профессиональную карьеру - Люк Ламперти и Поль Маньер (из Trinity Racing), Антуан Юби (из Vendee U), Айко Бастианс (из Alpecin-Deceuninck Development Team), Жиль Гелдерс, Варе Вангелуве и Вильям Джуниор Лесерф (из Soudal - Quick-Step Devo Team). Средний возраст гонщиков команды составит 27 лет.

 

Состав велокоманды Soudal Quick Step на 2024 год

 

Состав велокоманды Soudal Quick Step на 2024 год

 

Состав велокоманды Soudal Quick Step на 2024 год

 Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Мы начинаем сезон после ещё одного сильного года команды, в котором мы побеждали от первого до последнего месяца. Мы пережили много незабываемых моментов и побед, и надеемся, что снова будем на вершине. У нас крепкий состав гонщиков, способных добиваться результатов во всех видах гонок.

 

Мы начинаем сезон с огромной мотивацией и надеждой на то, что начнём побеждать уже в начале года. Мы любим привлекать новых людей, инвестировать в них, как можете видеть по молодым гонщикам состава, а также по новым людям в числе персонала команды, один из которых - Юрген Форе. Уверен, он сможет помочь нашему проекту как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе».

 

Юрген Форе, главный исполнительный директор команды: «Счастлив оказаться в этой команде. Когда я впервые пришёл в декабре, мне оказали очень тёплый приём, и я уже чувствую себя частью команды. Я вижу здесь прекрасный настрой, в этом сезоне мы хотим оставаться командой - победительницей, а для этого каждый должен стать лучшей версией себя. Мы хотим разработать стратегию, которая будет направлена не только на этот, но и на будущие сезоны команды».

 

На пресс-конференции Патрик Лефевр коснулся прошлого неудавшегося слияния с командой Visma, и рассказал об уроках, вынесенных из прошлого сезона. Cyclingnews цитирует слова Патрика Лефевра:

 

«Мы прошли через болезненный  период. Команда существовала больше 20 лет. Мы не хотели исчезнуть, но всё случилось вопреки нашему желанию. Глупец повторяет одни и те же ошибки. Умный переворачивает страницу. Мы не забудем то, что случилось, но сегодня настал новый день. Как я уже говорил, сегодня первый день оставшейся части моей жизни. Я хочу смотреть вперёд и снова побеждать с этими ребятами.

 

Возможно, сформулирую не лучшим образом, но победа - лучший допинг. Она полезна и для души и для всего остального. Необходимо заново изобретать себя каждые несколько лет, иначе другие команды вас обойдут. Мы инвестировали в гонщиков и персонал. У нас есть молодые ребята, новые идеи и стратегии. Необходимо было что-то обновить».

 

Патрик Лефевр уверен в возможностях своего подопечного Ремко Эвенепула, который впервые в карьере поедет Тур де Франс: «Если всё пройдёт гладко, убеждён, что он сможет подняться на подиум. Зная его характер, скажу, что подиумом он доволен не будет. Он захочет выиграть индивидуальную гонку на время на Тур де Франс и несколько этапов».

 

 

Состав велокоманды Soudal Quick Step на 2024 год:

 

Julian Alaphilippe, 31 год, Франция,

Kasper Asgreen, 28 лет, Дания,

Ayco Bastiaens, 27 лет, Бельгия,

Mattia Cattaneo, 33 года, Италия,

Josef Cerny, 30 лет, Чехия,

Remco Evenepoel, 23 года, Бельгия,

Gil Gelders, 21 год, Бельгия,

Jan Hirt, 32 года, Чехия,

Antoine Huby, 22 года, Франция,

James Knox, 28 лет, Великобритания,

Yves Lampaert, 32 года, Бельгия,

Luke Lamperti, 21 год, США,

 Mikel Landa, 34 года, Испания,

William Junior Lecerf, 21 год, Бельгия,

Paul Magnier, 19 лет, Франция,

Fausto Masnada, 30 лет, Италия,

Tim Merlier, 31 год, Бельгия,

Gianni Moscon, 29 лет, Италия,

Casper Pedersen, 27 лет, Дания,

Pieter Serry, 35 лет, Бельгия,

Martin Svrcek, 20 лет, Словакия,

Bert Van Lerberghe, 31 год, Бельгия,

Ilan Van Wilder, 23 года, Бельгия,

Warre Vangheluwe, 22 года, Бельгия,

Mauri Vansevenant, 24 года, Бельгия,

Louis Vervaeke, 30 лет, Бельгия,

Jordi Warlop, 27 лет, Бельгия

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Теги к статье: Soudal Quick Step

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:46 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот зачем Патрик  Москона взял? Неушта верит в него?

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Ремко Эвенепул о целях и кален ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Канешна. Он же самый главный специалист в пелотоне по Австралии,как не столкнуться на шоссе с кенгуру и доехать гонку живым и здоровым.
  • Astanaforever
    Состав велокоманды Soudal Quic ... (1)
    Astanaforever-Фото

    Вот зачем Патрик  Москона взял? Неушта верит в него?

  • nightbuster33
    Ремко Эвенепул о целях и кален ... (2)
    nightbuster33-Фото

    А Дима Груздев начнет сезон, по всей вероятности, с STDU в Австралии.

  • error
    Команда Lotto Dstny обвинила V ... (8)
    error-Фото

    Ща конечно вся велотусовка накинется на Плюгге... "что то там припомнив".

    Но наверное дыма без огня не бывает.

    Я вот не пойму... такая "модная" и не бедная команда... по-человечьи что ли не могут себе гонцов набрать.

  • Rabbit
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (17)
    Rabbit-Фото

    Цитата: микеле оп-оп-оп
    Плюсую.
    Добавлю только, что за большими призами пораньше двигать надо было. Мсье либо нас дурачит, либо себя, либо шейхи его.
    Хотя, всё совсем просто: сменил команду на ту, где больше заплатили, как и родину.

     

    Какая родина ? Он в РФ наверное и не жил то, родился в Италии, у него только родители русские да имя с фамилией и всё, больше его с нашей страной ни чего не объединяет.

  • RVL
    Команда Lotto Dstny обвинила V ... (8)
    RVL-Фото
    Да без пафоса их будет трепать бора, эмираты, и как получится эдукейшн + квики+ мувики+ инеос))
    Оборону надо иметь крепкую, но порядочность в построении немаловажна))
  • Невозмутимый
    Команда Lotto Dstny обвинила V ... (8)
    Невозмутимый-Фото
    Весь Мировой Тур объединит свои усилия, начнёт сражаться против узурпаторов из Висмы и не даст им выиграть Тур де Франс в третий раз подряд!
  • motte
    Команда Lotto Dstny обвинила V ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: shekn
    Что-то многовато гнили вокруг Плюгге последнее время

    Третий тдф забрать подряд, это многое стоит, борьба за это уже идёт в полный рост.

  • JetRevel
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (17)
    JetRevel-Фото
    В команде UAE Team Emirates 26-летнего гонщика включили в предварительный состав на французский Гранд-тур, где наряду с Хуаном Аюсо, Жуаном Алмейдой, Марком Солером, Тимом Велленсом и Нильсом Политтом он будет помогать капитану команды Тадею Погачару и сокапитану Адаму Йейтсу. Вот по факту имена просто и состав нет слов какой крутой,а по факту заехать на победу может только Тадей...Можете ругать,но если у Тадея не пойдет нога,этот весь "гарнир" на Туре только до средины горы,ну ок,до последних 5 км.И тут не вопрос в том,кто сильный и сможет,а психологии.Они едут "давление" создавать,в бачках для воды? Где они давление создавать собрались? Висма(Юмба) не поедет ради "давления" они поедут на победу Кусса и Винни,но на ПОБЕДУ.
  • BlAr
    Команда Lotto Dstny обвинила V ... (8)
    BlAr-Фото
    Рыба, как известно, гниёт с головы!

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