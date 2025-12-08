Джек Хейг подписал контракт с командой INEOS Grenadiers

32-летний Джек Хейг подписал двухлетний контракт с INEOS Grenadiers

Велокоманда INEOS Grenadiers сообщила о подписании 2-летнего (до конца 2027 года) контракта с гонщиком Джеком Хейгом (Jack Haig). 32-летний австралиец последние пять лет выступал в команде Bahrain Victorious. Джек Хейг, поднявшийся на третью ступень подиума Вуэльты Испании-2021, участник 15 Гранд-туров. Он неоднократно входил в десятку лучших на таких гонках, как Критериум Дофине и Париж — Ницца.

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

Джек Хейг: «Я очень рад присоединиться к INEOS Grenadiers. С момента основания команды внимательно следил за ней, в её истории уже столько великих достижений. Для меня большая честь теперь стать частью одной из лучших и самых амбициозных команд мира, известной своим профессионализмом и невероятно высокими стандартами.

С нетерпением жду начала сезона, встречи с новыми товарищами по команде и того, чтобы внести свой вклад в будущие победы. Также с нетерпением жду возможности поддержать некоторых талантливых молодых ребят, которые присоединились к команде».

Герант Томас, директор по гонкам: «Я долгие годы соревновался с Джеком плечом к плечу, и он всегда производил на меня впечатление. Он боец и труженик, и знает, что нужно, чтобы подняться на подиум Гранд-тура. Я уверен, что внесёт важный вклад в нашу работу в ближайшие несколько лет».