VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Джек Хейг подписал контракт с командой INEOS Grenadiers

32-летний Джек Хейг подписал двухлетний контракт с INEOS Grenadiers

 

 

Велокоманда INEOS Grenadiers сообщила о подписании 2-летнего (до конца 2027 года) контракта с гонщиком Джеком Хейгом (Jack Haig). 32-летний австралиец последние пять лет выступал в команде Bahrain Victorious. Джек Хейг, поднявшийся на третью ступень подиума Вуэльты Испании-2021, участник 15 Гранд-туров. Он неоднократно входил в десятку лучших на таких гонках, как Критериум Дофине и Париж — Ницца.

 

Джек Хейг подписал контракт с командой INEOS Grenadiers

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

 

Джек Хейг: «Я очень рад присоединиться к INEOS Grenadiers. С момента основания команды внимательно следил за ней, в её истории уже столько великих достижений. Для меня большая честь теперь стать частью одной из лучших и самых амбициозных команд мира, известной своим профессионализмом и невероятно высокими стандартами.

 

С нетерпением жду начала сезона, встречи с новыми товарищами по команде и того, чтобы внести свой вклад в будущие победы. Также с нетерпением жду возможности поддержать некоторых талантливых молодых ребят, которые присоединились к команде».

 

Герант Томас, директор по гонкам: «Я долгие годы соревновался с Джеком плечом к плечу, и он всегда производил на меня впечатление. Он боец и труженик, и знает, что нужно, чтобы подняться на подиум Гранд-тура. Я уверен, что внесёт важный вклад в нашу работу в ближайшие несколько лет».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джек Хейг Jack Haig INEOS Grenadiers

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

17 декабря 2025

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2026

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • maxxxx
    UCI World Cup Terralba-2025. В ... (2)
    maxxxx-Фото
    А в РФ где-то можно было смотреть? В ноябре выкладывали в VK, вчера ничего не нашел
  • nightbuster33
    Томас Сильва переходит в XDS A ... (3)
    nightbuster33-Фото
    Подписанный контракт 29-ый.Главный вопрос, кто будет 30-ый.Один известный ГАЙ ни в одном списке, на сезон 26-го года,пока не проходит.Что-то долго.Возможно,что он и будет 30-ым.
  • sixpack
    Томас Сильва переходит в XDS A ... (3)
    sixpack-Фото

    Ну в общем ничего нового. Астана ищет не самых очевидных кандидатов на быстрый рост. За очевидных есть конкуренция, и конкуренцию с топовыми командами Астана проигрывает. 

     

    сохраняется фокус на холмах. Соваться в ГК не с кем.

     

    можно надеяться на то, что селекция как-то сработает. А может не сработать. 

  • nightbuster33
    Томас Сильва переходит в XDS A ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Свои лучшие результаты показал в сезонах 24 и 25 г.г. и все ещё впереди. С надеждой.

  • motte
    Третий «Золотой велосипед» Тад ... (4)
    motte-Фото

    Тадей Погачар был признан обладателем премии Эдди Меркса 2025 года среди мужчин, которая присуждается лучшему гонщику сезона в классических гонках.

  • MVDP
    UCI World Cup Terralba-2025. В ... (2)
    MVDP-Фото

    Последний круг огненный получился.

  • MVDP
    Олимпийский чемпион Грег Ван А ... (7)
    MVDP-Фото

    Теперь Буанни пробежал марафон за 2:31. Для спринтера прям круто.

  • motte
    Третий «Золотой велосипед» Тад ... (4)
    motte-Фото

    Словенский велогонщик Анже Равбар попал в аварию в Финестрате, Испания, сегодня утром… надеемся на хорошие новости и что всё обойдётся без серьёзных последствий.

  • motte
    Третий «Золотой велосипед» Тад ... (4)
    motte-Фото

    Продал свой за 190 штук долларков, получил золотой, отличная сделка, как кто-то скажет:)

  • EL-Fenomeno
    Третий «Золотой велосипед» Тад ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    а Полин Ферран-Прево стала ЛУЧШЕЙ в аналогичной номинации среди женщин по итогам этого года.

    Для всех кто хотел бы посмотреть эту церемонию сиего сезона в полной версии - вот видос: declare

    Vélo d'Or ceremony 2025

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

7 декабря

Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team)

8 декабря

Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (30)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)