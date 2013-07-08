Омар Фраиле переходит в велокоманду Ineos Grenadiers

flugegeheimen

“Julian”: первая книга двукрат ... (4) Думаю, книга интересная. На английском почитала бы, главных велосипедных языков, увы не знаю от слова совсем:(

Astanaforever

Омар Фраиле переходит в велоко ... (3) Тогда какая разница на какую команду работать..на Астану или Инеос? В Астане ему хоть давали побеждать, свободу действий. Посмотим как он в Инеосе он будет побеждать. Диего Роза тому свидетель. Да и Ланда не соврет. Бред. Здесь просто банально просто. Инеос платит за эту командную работу намного больше чем Астана. Вот весь мотив перехода. По любому, Омару успехов. Он капитальный работяга и отличный , веселый парень, в отличии от этих оставшихся астанинских статистов, получающих дармовые деньги от казахских налогоплательщиков. И сами не побеждающие и толку команде от них как от козла молока. Жаль конечно, что он ушел. Как и жаль Фульсанг, ЛуЛу. Вот пусть теперь их места займут чемпионы по недоезжанию гонок груздевы и захаровы с мартинелями. Далеко пойдет Астана с ними.

nightbuster33

Омар Фраиле переходит в велоко ... (3) А вот и "ягодка" с торта Астаны к праздничному новогоднему столу Инеос.Финансы Астаны почти изчерпаны,надеюсь ,что остатков будет достаточно для полной комплектации команды.Жаль конечно,но такова жизнь"Рыбка ищет,где глубже,лишь бы вода не была мутной".Успехов Омару и спасибо! И как отмечал ранее, Омар более командный гощик,чем Ион,которого(Омара)так не будет хватать в решающих актах велогонки.

старт-шоссе 82

Омар Фраиле переходит в велоко ... (3) Да елки-палки, очень жаль .Хороший гонщик ,в команде мог бы пригодитсья. Но раз отпустили значит есть более лучший вариант и справидливости ради надо сказать что в горах он с трудом тянул. Удачи и здоровья, какое-то время понаблюдаем за ним в Инеосе.

Astanaforever

Ким Хайдук – новый велогонщик ... (2) Омар Фрайле подписал контракт с Инеос.

nightbuster33

Состав «Газпром-РусВело» на се ... (1) Со своими прогнозами относительно некоторых гонщиков Астены и взаимоотношений с РусВело я влип, забыв про" загнанных коней...".Но Седууун-это ГОЛОВА,которого,в определенное время,не будет хватать Астане.Но он будет у побратимов.Успехов РусВело в следующем сезоне!Итальянский котел подготовки велогонщиков неизчерпаем.

motte

Ким Хайдук – новый велогонщик ... (2) Там ещё круче подписания есть-:)

Ice

Матье ван дер Пул избавился от ... (4) Цитата: Earl57 Цитата: SportSpirit

На антитезе Кольбрелли этого сезона. Его победы можно оценить умом, но через какое-то время они сотрутся из памяти.



Некорректное сравнение. У Кольбрелли нет прославленного дедушки и знаменитого отца, его не продвигают в СМИ. Всё, чего Сонни достиг, он достиг только благодаря тяжелому труду и упорству. Кольбрелли знает, что о нем никто не будет заботиться, поэтому надо самому использовать любую возможность.

В интервью на Рубэ он сказал слова, на которые не обратили внимание: "Это был первый раз, когда меня себя пустили..." Сонни в отличие от Матье надо бороться не только не гонке, но и за то, что сначала просто попасть на гонку... Они с Ван дер Пулом изначально в неравных условиях. При всем уважении к талантам Матье.

Относительно того, кого и как запомнят. По научному это сейчас называется "социальной инженерией". Если по простому - манипуляции с сознанием людей.

Самый свежий пример. Как в интернет-СМИ расписывали поездку Ремко Эвенпула на гравийную гонку в Канзас! Сначала везде протрубили про сам факт заявки Ремко на эту гонку. Потом красивые фотографии с тренировок. Большая статья на СН, где до мельчайших подробностей рассказывается про велосипед Ремко. Естественно с фотографиями. Упомянули, что Ремко мог заявиться на полную версию гонки протяженностью 178 км, где безусловно был был бы главным фаворитом, но предпочел короткий вариант 124 км.

Гонка прошла 31 октября, дальше тишина. И что запомнят болельщики - то, что прочитали и увидели, или же то, чего они не знают? А не знают они результата. Поэтому в памяти у них он и не отложится. Логично предположить, что Ремко нет в числе призеров, иначе об этом сразу бы рассказали. Если же не рассказывают, значит повода для гордости нет. И кто меньше знает, лучше спит))



П.С. На СН написали, что Ремко занял 7-е место, отстав от победителя чуть более чем на час. Каттанео занял 8-е место. Гонка любительская, с некоторым количеством действующих и бывших профессионалов.

Некорректное сравнение. У Кольбрелли нет прославленного дедушки и знаменитого отца, его не продвигают в СМИ. Всё, чего Сонни достиг, он достиг только благодаря тяжелому труду и упорству. Кольбрелли знает, что о нем никто не будет заботиться, поэтому надо самому использовать любую возможность.В интервью на Рубэ он сказал слова, на которые не обратили внимание: "Это был первый раз, когда меня себя пустили..." Сонни в отличие от Матье надо бороться не только не гонке, но и за то, что сначала просто попасть на гонку... Они с Ван дер Пулом изначально в неравных условиях. При всем уважении к талантам Матье.Относительно того, кого и как запомнят. По научному это сейчас называется "социальной инженерией". Если по простому - манипуляции с сознанием людей.Самый свежий пример. Как в интернет-СМИ расписывали поездку Ремко Эвенпула на гравийную гонку в Канзас! Сначала везде протрубили про сам факт заявки Ремко на эту гонку. Потом красивые фотографии с тренировок. Большая статья на СН, где до мельчайших подробностей рассказывается про велосипед Ремко. Естественно с фотографиями. Упомянули, что Ремко мог заявиться на полную версию гонки протяженностью 178 км, где безусловно был был бы главным фаворитом, но предпочел короткий вариант 124 км.Гонка прошла 31 октября, дальше тишина. И что запомнят болельщики - то, что прочитали и увидели, или же то, чего они не знают? А не знают они результата. Поэтому в памяти у них он и не отложится. Логично предположить, что Ремко нет в числе призеров, иначе об этом сразу бы рассказали. Если же не рассказывают, значит повода для гордости нет. И кто меньше знает, лучше спит))П.С. На СН написали, что Ремко занял 7-е место, отстав от победителя чуть более чем на час. Каттанео занял 8-е место. Гонка любительская, с некоторым количеством действующих и бывших профессионалов. Вы все интерпретируете как удобно в конкретной ситуации) Кольбрелии ваыставили ущемленным героем, которого не пускали нигде. Как бы ни в одной команде не откажутся от потенциальной победы, если видят потенциал. Правда в том, что Кольбрелли только в этом сезоне выстрелил, до этого был середняком много лет. И пусть у него все будет складываться и дальше, а не как у Демара - блестящий сезон, а потом откат в обычно состояние - выиграю и второго эшелона, с топами всегда рядом, но не первый. Чтобы пиарили, нужно быть неординарной личностью, интересной аудитории. Работяги не в почете, что неудивительно - что с них интересного взять?

Earl57

Матье ван дер Пул избавился от ... (4) Цитата: SportSpirit

На антитезе Кольбрелли этого сезона. Его победы можно оценить умом, но через какое-то время они сотрутся из памяти.

Некорректное сравнение. У Кольбрелли нет прославленного дедушки и знаменитого отца, его не продвигают в СМИ. Всё, чего Сонни достиг, он достиг только благодаря тяжелому труду и упорству. Кольбрелли знает, что о нем никто не будет заботиться, поэтому надо самому использовать любую возможность. В интервью на Рубэ он сказал слова, на которые не обратили внимание: "Это был первый раз, когда меня себя пустили..." Сонни в отличие от Матье надо бороться не только не гонке, но и за то, что сначала просто попасть на гонку... Они с Ван дер Пулом изначально в неравных условиях. При всем уважении к талантам Матье. Относительно того, кого и как запомнят. По научному это сейчас называется "социальной инженерией". Если по простому - манипуляции с сознанием людей. Самый свежий пример. Как в интернет-СМИ расписывали поездку Ремко Эвенпула на гравийную гонку в Канзас! Сначала везде протрубили про сам факт заявки Ремко на эту гонку. Потом красивые фотографии с тренировок. Большая статья на СН, где до мельчайших подробностей рассказывается про велосипед Ремко. Естественно с фотографиями. Упомянули, что Ремко мог заявиться на полную версию гонки протяженностью 178 км, где безусловно был был бы главным фаворитом, но предпочел короткий вариант 124 км. Гонка прошла 31 октября, дальше тишина. И что запомнят болельщики - то, что прочитали и увидели, или же то, чего они не знают? А не знают они результата. Поэтому в памяти у них он и не отложится. Логично предположить, что Ремко нет в числе призеров, иначе об этом сразу бы рассказали. Если же не рассказывают, значит повода для гордости нет. И кто меньше знает, лучше спит)) П.С. На СН написали, что Ремко занял 7-е место, отстав от победителя чуть более чем на час. Каттанео занял 8-е место. Гонка любительская, с некоторым количеством действующих и бывших профессионалов.

ЛехаСилос

Ваут ван Арт: "Я стабильно уд ... (1) Слишком активный и целеустремленный, а как же присесть, подумать, мозгами пораскинуть?! Том Дюмулен таких осуждает ))