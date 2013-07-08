Омар Фраиле переходит в велокоманду Ineos Grenadiers

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Омар Фраиле подписал двухлетний контракт с британской велокомандой Ineos Grenadiers
Чемпион Испании Омар Фраиле (Omar Fraile) подписал двухлетний контракт (2022-2023) с велокомандой Ineos Grenadiers, куда переходит после четырёх лет выступления в команде Astana.
Photo (c) Ineos Grenadiers
31-летний уроженец Страны Басков, как и многие из его соотечественников из Северной Испании, горняк и специалист отрывов. Его список достижений включает 7 побед, включая этапы Тур де Франс и Джиро д’Италия, а также пять маек лучшего в горной классификации, две из которых он выиграл на Вуэльте Испании в 2015 и 2016 годах. В этом году Оскар Фраиле одержал победу в групповой гонке чемпионата Испании, атаковав за несколько сотен метров до финиша.
Омар Фраиле: «Ради победы на чемпионате Испании я очень много работал. Обычно я всегда отдаю все силы, работая на товарищей по команде, поэтому когда имеешь шанс сам поднять руки на финише, празднуя победу, это ни с чем не сравнимый момент. А носить майку национального чемпиона весь следующий сезон – тоже особенная награда.
Команда Ineos из тех, в которых мечтаешь выступать, я всегда внимательно следил за этой командой и хотел к ней присоединиться. Я всегда получаю удовольствие, работая на товарищей по команде, а глядя на команду Ineos, видно, что в ней гонщики работают вместе. Думаю, я отлично впишусь в команду, с нетерпением жду начала работы».
На вопрос о самой значимой победе Омар Фраиле без колебаний ответил: «Моя победа на этапе Тур де Франс, ей горжусь больше всего, о такой победе мечтаешь с детства. Каждый велогонщик понимает, насколько эта гонка значима. Но когда я вспоминаю о других победах, то незабываемой была победа на этапе Тура Страны Басков, на моей домашней гонке, которую одержал перед семьёй и друзьями».
Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального менеджера команды: «Омар – гонщик, за которым мы целенаправленно следили какое-то время. Он проявил себя универсальным велогонщиком, который хочет всеми силами помогать и поддерживать товарищей по команде. Его отношение к работе идеально совпадает с этикой команды Ineos Grenadiers. Мы рады, что он будет в нашем составе в следующие сезоны. Думаю, он прекрасно дополнит наш состав».
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Astanaforever
Омар Фраиле переходит в велоко ... (3)
Тогда какая разница на какую команду работать..на Астану или Инеос? В Астане ему хоть давали побеждать, свободу действий. Посмотим как он в Инеосе он будет побеждать. Диего Роза тому свидетель. Да и Ланда не соврет. Бред. Здесь просто банально просто. Инеос платит за эту командную работу намного больше чем Астана. Вот весь мотив перехода. По любому, Омару успехов. Он капитальный работяга и отличный , веселый парень, в отличии от этих оставшихся астанинских статистов, получающих дармовые деньги от казахских налогоплательщиков. И сами не побеждающие и толку команде от них как от козла молока. Жаль конечно, что он ушел. Как и жаль Фульсанг, ЛуЛу. Вот пусть теперь их места займут чемпионы по недоезжанию гонок груздевы и захаровы с мартинелями. Далеко пойдет Астана с ними.
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nightbuster33
Омар Фраиле переходит в велоко ... (3)
А вот и "ягодка" с торта Астаны к праздничному новогоднему столу Инеос.Финансы Астаны почти изчерпаны,надеюсь ,что остатков будет достаточно для полной комплектации команды.Жаль конечно,но такова жизнь"Рыбка ищет,где глубже,лишь бы вода не была мутной".Успехов Омару и спасибо! И как отмечал ранее, Омар более командный гощик,чем Ион,которого(Омара)так не будет хватать в решающих актах велогонки.
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старт-шоссе 82
Омар Фраиле переходит в велоко ... (3)
Да елки-палки, очень жаль .Хороший гонщик ,в команде мог бы пригодитсья.
Но раз отпустили значит есть более лучший вариант и справидливости ради надо сказать что в горах он с трудом тянул.
Удачи и здоровья, какое-то время понаблюдаем за ним в Инеосе.
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nightbuster33
Состав «Газпром-РусВело» на се ... (1)
Со своими прогнозами относительно некоторых гонщиков Астены и взаимоотношений с РусВело я влип, забыв про" загнанных коней...".Но Седууун-это ГОЛОВА,которого,в определенное время,не будет хватать Астане.Но он будет у побратимов.Успехов РусВело в следующем сезоне!Итальянский котел подготовки велогонщиков неизчерпаем.
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Ice
Матье ван дер Пул избавился от ... (4)
Цитата: Earl57
Цитата: SportSpirit
На антитезе Кольбрелли этого сезона. Его победы можно оценить умом, но через какое-то время они сотрутся из памяти.
Некорректное сравнение. У Кольбрелли нет прославленного дедушки и знаменитого отца, его не продвигают в СМИ. Всё, чего Сонни достиг, он достиг только благодаря тяжелому труду и упорству. Кольбрелли знает, что о нем никто не будет заботиться, поэтому надо самому использовать любую возможность.
В интервью на Рубэ он сказал слова, на которые не обратили внимание: "Это был первый раз, когда меня себя пустили..." Сонни в отличие от Матье надо бороться не только не гонке, но и за то, что сначала просто попасть на гонку... Они с Ван дер Пулом изначально в неравных условиях. При всем уважении к талантам Матье.
Относительно того, кого и как запомнят. По научному это сейчас называется "социальной инженерией". Если по простому - манипуляции с сознанием людей.
Самый свежий пример. Как в интернет-СМИ расписывали поездку Ремко Эвенпула на гравийную гонку в Канзас! Сначала везде протрубили про сам факт заявки Ремко на эту гонку. Потом красивые фотографии с тренировок. Большая статья на СН, где до мельчайших подробностей рассказывается про велосипед Ремко. Естественно с фотографиями. Упомянули, что Ремко мог заявиться на полную версию гонки протяженностью 178 км, где безусловно был был бы главным фаворитом, но предпочел короткий вариант 124 км.
Гонка прошла 31 октября, дальше тишина. И что запомнят болельщики - то, что прочитали и увидели, или же то, чего они не знают? А не знают они результата. Поэтому в памяти у них он и не отложится. Логично предположить, что Ремко нет в числе призеров, иначе об этом сразу бы рассказали. Если же не рассказывают, значит повода для гордости нет. И кто меньше знает, лучше спит))
П.С. На СН написали, что Ремко занял 7-е место, отстав от победителя чуть более чем на час. Каттанео занял 8-е место. Гонка любительская, с некоторым количеством действующих и бывших профессионалов.
Вы все интерпретируете как удобно в конкретной ситуации) Кольбрелии ваыставили ущемленным героем, которого не пускали нигде. Как бы ни в одной команде не откажутся от потенциальной победы, если видят потенциал. Правда в том, что Кольбрелли только в этом сезоне выстрелил, до этого был середняком много лет. И пусть у него все будет складываться и дальше, а не как у Демара - блестящий сезон, а потом откат в обычно состояние - выиграю и второго эшелона, с топами всегда рядом, но не первый. Чтобы пиарили, нужно быть неординарной личностью, интересной аудитории. Работяги не в почете, что неудивительно - что с них интересного взять?
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Earl57
Матье ван дер Пул избавился от ... (4)
Цитата: SportSpirit
На антитезе Кольбрелли этого сезона. Его победы можно оценить умом, но через какое-то время они сотрутся из памяти.
Некорректное сравнение. У Кольбрелли нет прославленного дедушки и знаменитого отца, его не продвигают в СМИ. Всё, чего Сонни достиг, он достиг только благодаря тяжелому труду и упорству. Кольбрелли знает, что о нем никто не будет заботиться, поэтому надо самому использовать любую возможность.
В интервью на Рубэ он сказал слова, на которые не обратили внимание: "Это был первый раз, когда меня себя пустили..." Сонни в отличие от Матье надо бороться не только не гонке, но и за то, что сначала просто попасть на гонку... Они с Ван дер Пулом изначально в неравных условиях. При всем уважении к талантам Матье.
Относительно того, кого и как запомнят. По научному это сейчас называется "социальной инженерией". Если по простому - манипуляции с сознанием людей.
Самый свежий пример. Как в интернет-СМИ расписывали поездку Ремко Эвенпула на гравийную гонку в Канзас! Сначала везде протрубили про сам факт заявки Ремко на эту гонку. Потом красивые фотографии с тренировок. Большая статья на СН, где до мельчайших подробностей рассказывается про велосипед Ремко. Естественно с фотографиями. Упомянули, что Ремко мог заявиться на полную версию гонки протяженностью 178 км, где безусловно был был бы главным фаворитом, но предпочел короткий вариант 124 км.
Гонка прошла 31 октября, дальше тишина. И что запомнят болельщики - то, что прочитали и увидели, или же то, чего они не знают? А не знают они результата. Поэтому в памяти у них он и не отложится. Логично предположить, что Ремко нет в числе призеров, иначе об этом сразу бы рассказали. Если же не рассказывают, значит повода для гордости нет. И кто меньше знает, лучше спит))
П.С. На СН написали, что Ремко занял 7-е место, отстав от победителя чуть более чем на час. Каттанео занял 8-е место. Гонка любительская, с некоторым количеством действующих и бывших профессионалов.
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