VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Оскар Родригес подписал трёхлетний контракт с велокомандой INEOS Grenadiers

Оскар Родригес будет выступать в команде INEOS Grenadiers до конца 2026 года

 

 

 

28-летний испанский велогонщик Оскар Родригес (Óscar Rodríguez) подписал трёхлетний контракт (до конца 2026 года) с британской велокомандой INEOS Grenadiers, куда переходит после двух лет работы в Movistar.

 

Оскар Родригес начал профессиональную карьеру в 2018 году в проконтинентальной команде Euskadi Basque Country, в 2020 и 2021 был гонщиком казахстанской команды Astana, с 2022 выступал в испанской команде Movistar. Его специализация - горы.

 

 Главная и пока единственная победа в карьере одержана Оскаром Родригесом на этапе Вуэльты Испании-2018. На счету испанского гонщика пять участий в Гранд-турах (Джиро д’Италия и Вуэльте Испании). В списке достижений испанского гонщика много призовых мест - он занимал 2-е место в общем зачёте на Вуэльте Бургоса, Туре Венгрии, был призёром однодневной гонки Mont Ventoux Dénivelé Challenge-2021.

 

В этом сезоне Оскар Родригес проявил стойкость и силу характера, вернувшись после серьёзной травмы, полученной при падении на 11 этапе Джиро д’Италия.  

 

Род Эллингворт, глава команды INEOS Grenadiers: «Мы рады приветствовать Оскара в семье INEOS Grenadiers. Он на протяжении многих лет демонстрирует свой талант и способность помогать товарищам по команде на сложном горном рельефе. У него есть решимость пользоваться шансами и одерживать собственные победы, что мы поощряем в наших гонщиках. Он ещё больше усилит наш состав. Уверен, что благодаря своему хладнокровию и оптимизму он прекрасно впишется в нашу команду».

 

Оскар Родригес: «Я очень счастлив присоединиться к команде INEOS Grenadiers. Всегда мечтал стать гонщиком этой команды, одной из лучших в мире.

Горы - моя естественная среда обитания, поэтому именно там надеюсь обеспечить команде максимальную поддержку. С нетерпением жду, когда начну продавливать в горах с моими товарищами по команде в майке INEOS. Это будет весело!

 

Для меня огромная честь выступать с такими гонщиками как Эган и Герант, которые выигрывали Тур де Франс. Предвкушаю, как буду учиться у них и стану использовать полученные знания, чтобы самому в спортивнмо плане продолжать совершенствоваться».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Оскар Родригес Oscar Rodriguez INEOS Grenadiers

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. s75

    Вчера, 18:06 | Регистрация: 9.06.2015

    Для команды это усиление или поиски соловья на безрыбье для "глубины состава" заполняют скамейку запасных?

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:46 | Регистрация: 30.06.2017

    Ни одной победы ни в астане, ни в мовистар. Инеос стал подбирать остатки?

    Вся жизнь это гонка.

  3. василий

    Вчера, 21:43 | Регистрация: 15.09.2019

    Чисто грегари в горах

  4. Имя: Олег

    Pedalpower

    Сегодня, 00:59 | Регистрация: 4.10.2023

    Цитата: s75
    Для команды это усиление или поиски соловья на безрыбье для "глубины состава" заполняют скамейку запасных?
    Ну вообще глубины то и не хватает, так что это хорошее пополнение опытным горным помощником. Молодые или уже малость подросшие должны добавить(не зря ж их столько накупали) и серьёзно поехать на генерал Вуэльты/Джиро, а возить кому то безамбициозному их нужно.

    1. s75

      Сегодня, 18:02 | Регистрация: 9.06.2015

      Речь о скамейке запасных, она заполнена, половину гонок в исполнении команды лучше не смотреть, "возят" Ниеве и Кастровьехо, возможно мог бы это делать и Верона, но он не стал ждать (наверное, правильно сделал). Уже брали Фрайле, теперь Родригес.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

16 - 21 января 2024

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2023?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Йонас Вингегор получил награду ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото
    Поспорил бы: если брать многодневки, не только ГТ, пожалуй да, Йонас вполне и почти №1, если в целом, спортсмены-классики будут, т.е. были даже по хлеще, а ведь ещё и матёрые спринтеры гонялись)
    Да и в самом деле, не понимаю, почему на церемонии вело-оскара, не сделают отдельные премии типа: "лучший спринтер", "лучший горняк", ну а потом само собой более ценные награды "лучший классик" и ЛУЧШИЙ в overall'е
  • sashaney
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    sashaney-Фото
    Цитата: Невозмутимый
    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?
    Олимпиада, сэр.
  • Kay82
    Глава команды Jumbo-Visma и Йо ... (8)
    Kay82-Фото

    Погачар уже никакой на туре, я еще удивляюсь что некоторые верят в него 

  • motte
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    motte-Фото

    Вот как выглядит 9 этап гравия , 30 с хвостиком км

     

    [url=https://postimg.cc/sBJgT6c4][/url

    ]

     

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото

    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото
    Да, немного триатлона гранд-туру точно не помешает
  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото

    Тур под Ремко

  • MVDP
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    MVDP-Фото

    С чего ему охеревать? На первой неделе достаточно спринтерских этапов. Елисейских полей нет и смысла доезжать Тур до конца тоже.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (89)
    s75-Фото

    Аарон Гейт переходит в Бургос, и вместе с ним тот длинноволосый новозеландский спринтер, который навыигрывал гонок ближе к концу сезона. Их "Болтон" возвращается на континентальный уровень.

  • s75
    Оскар Родригес подписал трёхле ... (5)
    s75-Фото
    Речь о скамейке запасных, она заполнена, половину гонок в исполнении команды лучше не смотреть, "возят" Ниеве и Кастровьехо, возможно мог бы это делать и Верона, но он не стал ждать (наверное, правильно сделал). Уже брали Фрайле, теперь Родригес.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 октября

Andrea Peron (Team Novo Nordisk)

Warren Barguil (Team Arkea - Samsic)

Victor Campenaerts (Lotto - Dstny)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2023 (115)
Сентябрь 2023 (183)
Август 2023 (188)
Июль 2023 (190)
Июнь 2023 (157)
Май 2023 (207)