Оскар Родригес подписал трёхлетний контракт с велокомандой INEOS Grenadiers

Оскар Родригес будет выступать в команде INEOS Grenadiers до конца 2026 года

28-летний испанский велогонщик Оскар Родригес (Óscar Rodríguez) подписал трёхлетний контракт (до конца 2026 года) с британской велокомандой INEOS Grenadiers, куда переходит после двух лет работы в Movistar.

Оскар Родригес начал профессиональную карьеру в 2018 году в проконтинентальной команде Euskadi Basque Country, в 2020 и 2021 был гонщиком казахстанской команды Astana, с 2022 выступал в испанской команде Movistar. Его специализация - горы.

Главная и пока единственная победа в карьере одержана Оскаром Родригесом на этапе Вуэльты Испании-2018. На счету испанского гонщика пять участий в Гранд-турах (Джиро д’Италия и Вуэльте Испании). В списке достижений испанского гонщика много призовых мест - он занимал 2-е место в общем зачёте на Вуэльте Бургоса, Туре Венгрии, был призёром однодневной гонки Mont Ventoux Dénivelé Challenge-2021.

В этом сезоне Оскар Родригес проявил стойкость и силу характера, вернувшись после серьёзной травмы, полученной при падении на 11 этапе Джиро д’Италия.

Род Эллингворт, глава команды INEOS Grenadiers: «Мы рады приветствовать Оскара в семье INEOS Grenadiers. Он на протяжении многих лет демонстрирует свой талант и способность помогать товарищам по команде на сложном горном рельефе. У него есть решимость пользоваться шансами и одерживать собственные победы, что мы поощряем в наших гонщиках. Он ещё больше усилит наш состав. Уверен, что благодаря своему хладнокровию и оптимизму он прекрасно впишется в нашу команду».

Оскар Родригес: «Я очень счастлив присоединиться к команде INEOS Grenadiers. Всегда мечтал стать гонщиком этой команды, одной из лучших в мире.

Горы - моя естественная среда обитания, поэтому именно там надеюсь обеспечить команде максимальную поддержку. С нетерпением жду, когда начну продавливать в горах с моими товарищами по команде в майке INEOS. Это будет весело!

Для меня огромная честь выступать с такими гонщиками как Эган и Герант, которые выигрывали Тур де Франс. Предвкушаю, как буду учиться у них и стану использовать полученные знания, чтобы самому в спортивнмо плане продолжать совершенствоваться».