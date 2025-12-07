Герант Томас: «Цель INEOS Grenadiers - через 2 – 3 года реально бороться за победу на Тур де Франс»

Герант Томас о своей новой роли в INEOS Grenadiers и целях команды

Герант Томас завершил карьеру велогонщика, но теперь уже в качестве директора по гонкам INEOS Grenadiers он нацелен вернуть британскую команду в число претендентов на жёлтую майку на Тур де Франс. О своей новой роли и новых задачах Герант Томас рассказал в эпизоде подкаста «Watts Occurring» с Люком Роу.

Герант Томас: «Я остаюсь в команде, остаюсь с INEOS. Не хотел просто уйти из спорта. Я по-прежнему люблю велогонки, люблю кататься на велосипеде. У меня в команде много хороших друзей, и я хочу видеть, как команда вернётся на вершину. Сейчас сложно разговаривать с Дэйвом Б. (Дэвидом Брэйлсфордом) о большой цели и обо всём, что нам надо сделать, чтобы её достичь.

Цель – не секрет. Это победа на Тур де Франс. Я пока не совсем уверен в сроках, или, по крайней мере, не могу их разглашать. Но Тур сделал нас успешными. Так мы оставались на действительно высоком уровне и сохранили великолепного спонсора после Sky — потому что мы выиграли Тур, сколько бы там раз это ни было, семь.

Поги не будет на вершине вечно. Через два-три года мы хотим быть в сверхсильной позиции, чтобы реально побороться за победу, будет там Погачар или нет.

Во времена Sky Фруми был на вершине, а я поднимался. Я хотел его корону, а он хотел её сохранить. Эта конкуренция была очень полезной, потому что она проходила в правильном ключе — ничего злобного, ничего мстительного. Это была чистая, хорошая конкуренция - мы подталкивали друг друга вперёд в тренировках, в питании, во всём. Мы всё ещё делились информацией, это не было как в Формуле-1, где гонщики, кажется, полностью против друг друга.

Даже с тобой (прим. - Люком Роу), Стэннардом, Кириенко, кем бы то ни было — всегда была конкуренция за места.

То же самое и с персоналом. У нас хороший персонал, но как они влияют на результаты? Что они делают, чтобы действительно улучшить команду? Нельзя просто действовать по инерции - поехал на гонку, сделал массаж, приготовил несколько бачков. Я хочу привнести ориентир на результат и для персонала.

Когда Sky только начинала... мы поставили цель "выиграть Тур де Франс в течение пяти лет". Когда видишь такой заголовок, думаешь: "Вы сумасшедшие, это кажется невозможным". Потом было "50 и 5" — выиграть 50 гонок, включая пять больших. Большими считались Гранд-туры, Монументы, несколько крупных многодневок. Когда у тебя есть такая большая цель, даже если она немного пугает, все концентрируются на ней. Цель заставляет людей задуматься о том, что они делают.

Сейчас UAE — топовая команда. Visma были на вершине пару лет, потом UAE их обошли. Но для меня это начало нашего возвращения туда. Такова цель, так мы будем это делать, все всё понимают, все знают, что они делают, и мы идём к этому.

Было много разговоров о переходном периоде — "команда в переходном периоде, бла-бла-бла”. Переходный период закончился, дружище. Вот куда мы идём. Вот что мы делаем. Больше никакого "мы в переходном периоде" — это становится оправданием за отсутствие результатов.

По правде говоря, несомненно, был период перемен и переходного периода. Но нельзя просто продолжать говорить об этом. В какой-то момент этот период закончился.

Спорт развивается циклами. Сейчас UAE невероятны, но для меня сейчас и начинается наш путь. Мы движемся туда. Такова цель, и вот как мы будем её достигать».

Герант Томас считает, что в работе поможет доверие к нему гонщиков, заработанное за годы выступления, что позволит ему стать мостом между гонщиками и руководством так, как никогда бы не получилось у чисто «офисного» сотрудника. Также Томас считает, что результаты появляются, когда гонщик берёт на себя ответственность за карьеру и понимает, где нужно экономить силы.

«Надо помогать парням понять, что "простая жизнь — это жизнь элиты". Ты просыпаешься, завтрак, тренировка, дом, восстановление, путешествуешь, когда нужно, сборы, когда нужно. Твой дом полностью обустроен, там есть всё, что тебе необходимо.

Звучит как само собой разумеющееся, но многие постоянно перемещаются: "Мне нужно после этой гонки поехать туда, потом туда, мне нужен этот велосипед, та сумка..." В голове сплошная ненужная суета. Чем больше ты это ограничиваешь, тем лучше.

Многим из них просто говорят, что делать. Если ты берёшь на себя ответственность, становишься капитаном своего корабля, и всё на этом корабле там ради тебя, это гораздо мощнее действует, чем когда тебе просто всё указывают. Команда «принцесс» точно не нужна. Речь идёт о том, чтобы дать им право решать самостоятельно. Вместе с этим приходит ответственность и подотчётность.

Я чувствую, что у меня сложились доверительные отношения со многими ребятами, и, надеюсь, они могут быть честны со мной — возможно, станут говорить более открыто, чем с кем-либо ещё.

Это доверие важно. Если они мне что-то рассказали, я не пойду прямиком к этому человеку, если только они не попросят меня об этом. Я постараюсь помочь им решить проблему, или, если они хотят, чтобы я поговорил с Дейвом или тренером, то я так и сделаю.

Я уже звонил нескольким ребятам, сказал им: "Смотри, у нас остались прежние дружеские отношения, но это также начало новых". Они были честны со мной, рассказали о вещах, о которых команда, вероятно, не знала. Это хорошо — так они будут улучшаться.

Речь идёт о создании среды, где можно бросать вызов друг другу. Если я облажался, я сразу же поднимал руку. Если я думал, что поступил правильно, а кто-то другой был не согласен, они указывали мне на это, как и я им.

Моя цель — прилагать все силы для продолжения развития, завоёвывать право брать на себя всё больше и больше ответственности в команде и расти в этой роли».