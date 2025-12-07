SCOTT объявляет о многолетнем партнёрстве с командой NSN Cycling

RVL

Джиро д'Италия-2026. Презента ... (31) Чисто в температурном плане поменять и можно было б.

Чтобы снега не было в мае и пекла в сентябре.

Но традиции. В этом и фишка

Джиро д'Италия-2026. Презента ... (31) Да, тадеюшка эйфорию в мире разогнал... 80к уже за лисапет дают.. слюна идёт...

Lucky

Саймон Йейтс и спортивный дире ... (4) Здесь конкретно идет речь о "тактике" Висмы против Погачара на Туре 2025, без обобщений и аллегорий вроде выпитой воды и "жидов" с "пиндосами"

Геродот

Саймон Йейтс и спортивный дире ... (4) А еще... всю воду из крана тоже выпила Висма, а не жиды (ака "пиндосы")

motte

Джиро д'Италия-2026. Презента ... (31) Организаторы Джиро: «Ничего подобного. Джиро и Вуэльта не поменяются датами. Мы не согласны». Тадей Погачар недавно предложил изменить календарь велогонок. Действующий чемпион мира хотел бы, чтобы в будущем Вуэльта проходила в мае, а Джиро — в августе/сентябре. Но в RCS Sport, организаторе Джиро, эту идею решительно отвергают. Паоло Беллино: «У Джиро традиционные даты, и мы не хотим, чтобы они изменялись. Каждый Гран-тур имеет свою историю и своё значение, частично определяемые местом в календаре. Джиро проводилась 107 раз в мае. Единственным исключением стала пандемия коронавируса — уникальный период для всего мира, когда нам пришлось сделать всё возможное, чтобы спасти сезон». «Мне бы хотелось, чтобы Джиро проходила и во время 2 июня. В Италии 2 июня — национальный праздник. Такой сдвиг также мог бы означать, что мы будем проходить большие горы на неделю позже, что в некоторые годы может сильно повлиять на погодные условия. Мы будем бороться за это изменение. Но это единственный вариант корректировки дат, который мы можем рассмотреть. Обмена между Джиро и Вуэльтой не будет».

Lucky

Саймон Йейтс и спортивный дире ... (4) Гниловатая команда Висма. Если не ошибаюсь, тот же Йоргенсен в зоне питания откровенно помешал Погачару взять мюзету, на 11 этапе Погачара подрезал хоть и не гонец Висмы, но выглядело это "творчески", перед горным этапом, аккуратно обогнать Погачара слева и резко перестроится прямо перед ним направо, без шансов затормозить или перестроиться.

Джигит Карбонович

Джиро д'Италия-2026. Презента ... (31) Цитата: motte Мощность на пороге — около 530–550 Вт.

это не так важно, но все же замечу что данные неверные. это слишком много. думаю даже справедливо сказать что никто никогда более Амстронга не выдавал по абсолютным значениям: 500 Вт на полчаса - а именно такие цифры были его лучшим результатом, если верить его же словам данным в интервью.

т.е. порог у Лэнса был 470-480.

что касается Индурайна есть данные по исследованием в возврасте 46 лет:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22868823/

и в них говорится что процентов на 20 упало значение ПАНО с прошлых лет, составляя 370 Вт. т.е. в его лучшие годы оно было в районе 460-470 Вт.

к слову у Поги где-то 430-440 судя по его лучшим результатам на восхождениях 20-40 мин. с учетом его веса это абсолютный рекорд по удельной мощности https://www.jsc-journal.com/index.php/JSC/article/view/1054/854 .



есть данные по индурайну с 94года при попытке установления часового рекорда (вес 81 кг)

https://www.researchgate.net/publication/12315204_Scientific_approach_to_the_1-

h_cycling_world_record_A_case_study#read в течение часа он выдавал 505-510 Вт.

А порог: ~88 % VO?max или ~6,2 Вт/кг на ПАНО. (для элитных гонщиков ПАНО при 80-85% от VO?max)





motte

Саймон Йейтс и спортивный дире ... (4) Маттео Йоргенсон говорит: «Мы единственная команда, которая пытается навязать борьбу Тадэю Погачару», — Маттео Йоргенсон задаёт вопрос критикам Visma: «Каким бы был Тур де Франс, если бы нас там не было?» Йоргенсон не стал приукрашивать тактический план Visma. Их цель, по его словам, была проста: раньше начать искать уязвимости, сбивать Погачару ритм и надеяться поймать хоть малейший момент слабости. Но реальность оказалась жестокой. «Думаю, мы попытались сыграть всеми картами, которые у нас были, против Погачара, потому что в нормальной ситуации победить его один на один — практически невозможно. Поэтому мы искали… скажем так, творческие способы, чтобы его обыграть», — сказал он. Visma входила в гонку с чётким планом: испытать словенца в стартовом блоке, надеясь воспользоваться любым неудачным днём до больших гор. Однако Йоргенсон признал, что команда так и не увидела ни единой трещины. «Идея была в том, чтобы найти один день среди первых десяти этапов Тура, когда у Погачара проявится слабость, но мы её так и не нашли. Он провёл безупречную гонку, за исключением падения, которым мы не воспользовались». Маттео Йоргенсон о Тадее Погачаре: «Я думаю, он самый сильный велогонщик из всех, кого я когда-либо видел. И это круто для нашего спорта, но как его соперник, ты всегда ищешь слабости… А если нет — Тур был бы довольно скучным». ---- Помните, я писал, что Висма будет идти на всевозможные и невозможные пакости, даже за рулем их технички чёрт втопил по тормозам, когда за ней ехал на старт тадей... оказывается это тоже был один из их "творческих способов"... Слов нет... Я говорил, что будет много грязи от Висмы и вот вам гонец нумеро дуо от Висмы всё сказал.

kabachok

Джиро д'Италия-2026. Презента ... (31) "дайте две!"

всё такое вкусненькое! особенно цены порадовали

motte

Джиро д'Италия-2026. Презента ... (31) Нибали ( он же фартовый) говорит, что хочет видеть на Джиро и винигара и ремко.