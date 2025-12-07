SCOTT объявляет о многолетнем партнёрстве с командой NSN Cycling

- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- 3-12-2025, 22:37
Производитель велосипедов SCOTT возвращается в Мировой тур, став партнёром команды NSN Cycling
Швейцарская компания, производитель велосипедов SCOTT и велокоманда NSN Cycling (бывшая Israel Premier Tech) объявили о заключении многолетнего спонсорского соглашения. Ведущий велобренд будет обеспечивать команду премиальными, проверенными в гонках велосипедами. SCOTT возвращается в Мировой тур впервые с 2020 года, когда на велосипедах SCOTT выступали команды Mitchelton-Scott, Saunier Duval и HTC-Columbia.
Команда NSN Cycling будет использовать модель Foil RC, и модель Plasma RC TT, а также компоненты Syncros.
В пресс-релизе команды NSN Cycling говорится: «SCOTT объединяет усилия с командой NSN Cycling в качестве официального поставщика велосипедов, поддерживая команду в ее захватывающую новую эпоху. Базирующаяся в Испании команда со швейцарской лицензией не просто делит национальную принадлежность со швейцарской компанией SCOTT. Это партнерство также олицетворяет общую приверженность инновациям, развитию и расширению границ возможного в велоспорте.
Партнёрство знаменует возвращение SCOTT к спонсорству в Мировом туре UCI, поскольку бренд обязуется поддерживать рост и развитие команды и ее талантливых спортсменов как на уровне Мирового тура, так и через свою молодежную команду (Development squad). SCOTT, включая свой компонентный бренд Syncros, станет важной частью пути команды, поддерживая ее видение «Racing For Change» («Гонки ради перемен») и способствуя успеху ее спортсменов с помощью проверенных в гонках велосипедов».
Паскаль Дюкро (Pascal Ducrot), со-генеральный директор компании SCOTT: «Для нас честь поддерживать NSN Cycling и спортсменов, сотрудников и спонсоров, объединённых амбициями и стремлением к совершенству. Имея за плечами долгую историю участия в велогонках, мы празднуем возвращение SCOTT в Мировой тур UCI вместе с командой, где наша продукция мирового класса поможет этим талантливым спортсменам выступать на крупнейших сценах велоспорта».
Кьелль Карлстрём, генеральный менеджер команды NSN Cycling: «Партнёрство с SCOTT знаменует важный шаг вперёд для NSN Cycling. Мы объединяемся с брендом, который разделяет наше стремление к высшим результатам, движим инновациями и постоянным улучшением. Приверженность SCOTT расширению границ в дизайне, аэродинамике и технологиях отражает наши собственные амбиции на трассе. Мы гордимся тем, что начинаем этот путь вместе со SCOTT перед невероятно захватывающим сезоном для команды».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (536)