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Компания Kuota – новый спонсор велокоманды Cofidis

Гонщики команды Cofidis с 2018 года будут выступать на велосипедах Kuota

 

 

  Итальянский производитель велосипедов Kuota заключил двухлетний контракт с проконтинентальной французской командой Cofidis. Прежде велорамы Kuota использовали гонщики команды Agritubel и AG2R, на них были выиграны несколько этапов Гран-туров. Последние два сезона гонщики команды Cofidis выступали на велосипедах Orbea.  

 

 

Компания Kuota была основана в 2001 году и сейчас поставляет свою продукцию в страны Европы, Азии и Северной Америки.

 

  В пресс-релизе компании Kuota говорится: «Благодаря этому спонсорству мы получим возможность участвовать в самых важных гонках мира, на Гран-турах, что в свою очередь поможет расширению нашей продукции.

  Команде Cofidis будут предоставлены карбоновые рамы Kuota Khan. Мы рады предложить наши лучшие технологии и знания для поддержки топовых гонщиков, таких, как Насэр Буанни, победитель этапов Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, а также действующего чемпиона Испании Хесуса Эррады и его брата Хосе».

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Теги к статье: Kuota Cofidis

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4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
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