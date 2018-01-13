Компания Kuota – новый спонсор велокоманды Cofidis

Гонщики команды Cofidis с 2018 года будут выступать на велосипедах Kuota

Итальянский производитель велосипедов Kuota заключил двухлетний контракт с проконтинентальной французской командой Cofidis. Прежде велорамы Kuota использовали гонщики команды Agritubel и AG2R, на них были выиграны несколько этапов Гран-туров. Последние два сезона гонщики команды Cofidis выступали на велосипедах Orbea.

Компания Kuota была основана в 2001 году и сейчас поставляет свою продукцию в страны Европы, Азии и Северной Америки.

В пресс-релизе компании Kuota говорится: «Благодаря этому спонсорству мы получим возможность участвовать в самых важных гонках мира, на Гран-турах, что в свою очередь поможет расширению нашей продукции.

Команде Cofidis будут предоставлены карбоновые рамы Kuota Khan. Мы рады предложить наши лучшие технологии и знания для поддержки топовых гонщиков, таких, как Насэр Буанни, победитель этапов Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, а также действующего чемпиона Испании Хесуса Эррады и его брата Хосе».