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Велокоманда Mitchelton-Scott меняет название на Manuela Fundacion

Manuela Fundacion – новый спонсор велокоманды Mitchelton-Scott

 

 

  Велокоманда Mitchelton-Scott на оставшуюся часть сезона 2020 года меняет название на ‘Team Manuela Fundación’. На старт велогонок возобновлённого сезона гонщики команды выйдут в новой велоформе.

 

Велокоманда Mitchelton-Scott меняет название на Manuela FundacionВелокоманда Mitchelton-Scott меняет название на Manuela Fundacion

 

  Компания-учредитель GreenEDGE Cycling, присоединившаяся к Мировому туру в 2012 году, объявила о заключении долгосрочного сотрудничества с некоммерческой организацией Manuela Fundación, базирующейся в Гранаде, на юге Испании. Руководители Manuela Fundación – Франсиско Уэртас (Francisco Huertas) и его супруга Мария Ангустиас Гонсалес (Angustias González). Вся работа организации поддерживается их собственными средствами.

 

 В пресс-релизе команды говорится: «Долгосрочное соглашение стало желанной новостью в трудный период для индустрии спорта, пострадавшего от COVID-19. Пандемия привела к отмене и переносу соревнований, потере работы и урезанию зарплат во всех видах спорта от велоспорта до NFL».

 

  Франсиско Уэртас: «Это был напряжённый период большой работы, проведённой спортивным директором Manuela Fundación Эмилио Родригесом (Emilio Rodríguez) и генеральным менеджером Mitchelton-SCOTT Шейном Бэннаном (Shayne Bannan). Мы рассматриваем достигнутое соглашение как невероятную возможность и большую честь. Хотим поблагодарить Джерри Райана за всю его работу и вклад, благодаря которому команда достигла своего расцвета. Теперь мы продолжим его дело, поддерживая этот проект, будем дарить радость болельщикам велоспорта».

 

  Джерри Райан (Gerry Ryan), владелец компании GreenEDGE Cycling: «После тревог и неуверенности в будущем, особенно усилившихся в последние месяцы, мы невероятно взволнованы, получив поддержку господина Франсиско Уэртаса и компании Manuela Fundación, которые обеспечили будущее нашей команды на 2021 год и далее.

 

  Мы всегда верили в наш проект и ценность команды для перспективных партнёров, но это долгосрочное соглашение для нас особенно значимо с учётом недавних проблем не только в мире велоспорта и спортивной индустрии, но и в мире в целом.

 

  Мы были тронуты историей Manuela Fundación и с нетерпением ждём начала работы с таким благородным проектом, хотим внести свой вклад в достижение их мечты о создании более комфортного мира».

 

  В интервью Cyclingnews директор спортивного департамента Manuela Fundación Эмилио Родригес сказал, что никаких изменений в структуре мужской и женской велокоманд производиться не будет. В долгосрочной перспективе будет рассматриваться вопрос об изменении регистрации лицензии команды с австралийской на испанскую.

 

  Эмилио Родригес: «Мы всегда были поклонниками спорта и велоспорта. Франсиско строил большие планы по продвижению нашего проекта.  Создав андеровскую велокоманду в 2019, мы планировали расти дальше.

 

  Что случилось? Мы получили этот шанс, который, к сожалению, появился во время пандемии. И вместо того, чтобы приходить в Мировой тур в 2021 году, как мы сначала планировали, мы достигли соглашения с Mitchelton-SCOTT. Мы верим в велоспорт, думаем, что он отлично представит наш проект. Мы знаем, что у Mitchelton-SCOTT очень прочная инфраструктура».

 

  В средне- и долгосрочной перспективе Manuela Fundación планирует перевести базы команды в Испанию и сохранить базу команды в Варезе.

Эмилио Родригес сказал: «Это будет испанская команда, мы должны этим гордиться».

 

  Бывший профессиональный велогонщик Мануэль Кальвенте (Manuel Calvente) сейчас руководит андеровской велокомандой фонда, которая продолжит работать в текущем формате.

 

  В интервью Cyclingnews Мануэль Кальвенте сказал: «Перед этим сезоном наши гонщики выступали в MTB и Masters, команда андеров хорошо развивается, но мы всегда хотели расширять команду».

 

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Теги к статье: Mitchelton-Scott Manuela Fundacion

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  1. Имя: svan

    svan

    Вчера, 21:19 | Регистрация: 9.07.2016

    Некоммерческая организация - спонсор команды, очень интересно! Manuela Fundación - отмывочная контора (прачечная)? интересны подробности.

  2. ЧОРНЫЙ

    Вчера, 23:36 | Регистрация: 21.10.2016

    Откуда деньги? — Зина... И куда деваться австралийцам?

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:46 | Регистрация: 30.06.2017

    Щас топовые испанцы ломанутся в эту команду скопом мувикам конкуренцию составлять. Видать большие бабки есть у них раз мичлтон скотов стерли в названии без намеков о них.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Велокоманда Mitchelton-Scott м ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Щас топовые испанцы ломанутся в эту команду скопом мувикам конкуренцию составлять. Видать большие бабки есть у них раз мичлтон скотов стерли в названии без намеков о них.
  • Astanaforever
    Команда «Астана Про Тим» готов ... (1)
    Astanaforever-Фото
    На Вуэльте кто?
  • ЧОРНЫЙ
    Велокоманда Mitchelton-Scott м ... (3)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Откуда деньги? — Зина... И куда деваться австралийцам?

  • poshtet
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    poshtet-Фото
    Цитата: Shalam s Urala

    после 7-кратного "просветления" на всё это общество и чихается семикратно
    7 туров позволяют быть самодостаточным и иметь своё общество )

    Какое общество?? Он живет в уединении на своем ранчо в Техассе. Его никто никуда не приглашает! Даже его творение по борьбе с раком "The Lance Armstrong Foundation" у него отобрали (его от туда выгнали) и переименовали в "Livestrong Foundation". Поэтому ему только и остается чихать на свои 7 маек
  • poshtet
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    poshtet-Фото
    Как бы это печально не звучало, но Фрум - отработанный материал...
  • poshtet
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    poshtet-Фото
    >воистину семикратному совершенно плевать на дядек в костюмах,
    >которые думают, что что-то там у него отобрали. лежит он себе
    >на диване на глазах всего мира да посматривает на все СВОИ семь
    >жёлтых маек ))
    Он может думать, что хочет. Но! все призовые деньги у него отобрали. Живет он сейчас за счет того, что в свое время удачно вложил 100 000$ в мало-известную развивающуюся компанию Uber. И ни на какие вело-мероприятия его не приглашают в качестве гостя (как например приглашают Ино, Индурайна, Меркса, Лемонда и т.д.). То есть можно сказать, что авторитетом он не пользуется ;-)
  • svan
    Велокоманда Mitchelton-Scott м ... (3)
    svan-Фото

    Некоммерческая организация - спонсор команды, очень интересно! Manuela Fundación - отмывочная контора (прачечная)? интересны подробности.

  • RVL
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    RVL-Фото
    их много. большинство из них даже в профи не попали
  • Earl57
    Роман Барде о целях на Тур де ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: sashaney
    Вилко, да. Но ГТ то 3 в сезоне. Что он их все поедет? Поэтому Барде здесь и сейчас для команды ВТ на ГТ. Стыдно должно быть не спринтерской команде ездить на ГТ "для галки". Что здесь спорить? Австралийское дарование - будущее, кот. может и не быть. Ехать нужно сейчас.

    В Санвебе как раз не переживают по поводу ГК на ГТ. Сказали что у них есть спринтеры и классики, им на ближайшие пару-тройку лет этого достаточно. Вопрос с генеральщиком постепенно решат - либо своего вырастят, либо купят. А пока вернутся к истокам. Джайнт то изначально спринтерской командой был и жили-не тужили.

  • Shalam s Urala
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Адриен
    Интересно было бы знать ПОИМЁННО этих "чистых ребят" и были ли они вообще...

    обязательно были, наивные и светлые. как минимум - в пределах математической погрешности. но не среди фаворитов точно. никто из реально способных взять ГТ не мог проскользнуть мимо внимательных людей, которые предлагали вполне определённые перспективы и давали полный расклад по "инструментам" достижения оных. разумеется - аккуратно и только после того, как человек созреет. долго зреть, шарашась по отвалам после молодецких успехов, получалось не у всех. да просто мало у кого

    да - ещё есть клоуны (типа МакГи), которые с помощью 7-кратного придумали как объяснить свой невыигрыш Тура. - ок, пусть таким образом, но ЛА и им послужил )

    Цитата: RVL
    они оценены общесвом

    после 7-кратного "просветления" на всё это общество и чихается семикратно

    7 туров позволяют быть самодостаточным и иметь своё общество )

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
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