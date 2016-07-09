Manuela Fundacion – новый спонсор велокоманды Mitchelton-Scott

Велокоманда Mitchelton-Scott на оставшуюся часть сезона 2020 года меняет название на ‘Team Manuela Fundación’. На старт велогонок возобновлённого сезона гонщики команды выйдут в новой велоформе.

Велокоманда Mitchelton-Scott меняет название на Manuela Fundacion

Компания-учредитель GreenEDGE Cycling, присоединившаяся к Мировому туру в 2012 году, объявила о заключении долгосрочного сотрудничества с некоммерческой организацией Manuela Fundación, базирующейся в Гранаде, на юге Испании. Руководители Manuela Fundación – Франсиско Уэртас (Francisco Huertas) и его супруга Мария Ангустиас Гонсалес (Angustias González). Вся работа организации поддерживается их собственными средствами.

В пресс-релизе команды говорится: «Долгосрочное соглашение стало желанной новостью в трудный период для индустрии спорта, пострадавшего от COVID-19. Пандемия привела к отмене и переносу соревнований, потере работы и урезанию зарплат во всех видах спорта от велоспорта до NFL».

Франсиско Уэртас: «Это был напряжённый период большой работы, проведённой спортивным директором Manuela Fundación Эмилио Родригесом (Emilio Rodríguez) и генеральным менеджером Mitchelton-SCOTT Шейном Бэннаном (Shayne Bannan). Мы рассматриваем достигнутое соглашение как невероятную возможность и большую честь. Хотим поблагодарить Джерри Райана за всю его работу и вклад, благодаря которому команда достигла своего расцвета. Теперь мы продолжим его дело, поддерживая этот проект, будем дарить радость болельщикам велоспорта».

Джерри Райан (Gerry Ryan), владелец компании GreenEDGE Cycling: «После тревог и неуверенности в будущем, особенно усилившихся в последние месяцы, мы невероятно взволнованы, получив поддержку господина Франсиско Уэртаса и компании Manuela Fundación, которые обеспечили будущее нашей команды на 2021 год и далее.

Мы всегда верили в наш проект и ценность команды для перспективных партнёров, но это долгосрочное соглашение для нас особенно значимо с учётом недавних проблем не только в мире велоспорта и спортивной индустрии, но и в мире в целом.

Мы были тронуты историей Manuela Fundación и с нетерпением ждём начала работы с таким благородным проектом, хотим внести свой вклад в достижение их мечты о создании более комфортного мира».

В интервью Cyclingnews директор спортивного департамента Manuela Fundación Эмилио Родригес сказал, что никаких изменений в структуре мужской и женской велокоманд производиться не будет. В долгосрочной перспективе будет рассматриваться вопрос об изменении регистрации лицензии команды с австралийской на испанскую.

Эмилио Родригес: «Мы всегда были поклонниками спорта и велоспорта. Франсиско строил большие планы по продвижению нашего проекта. Создав андеровскую велокоманду в 2019, мы планировали расти дальше.

Что случилось? Мы получили этот шанс, который, к сожалению, появился во время пандемии. И вместо того, чтобы приходить в Мировой тур в 2021 году, как мы сначала планировали, мы достигли соглашения с Mitchelton-SCOTT. Мы верим в велоспорт, думаем, что он отлично представит наш проект. Мы знаем, что у Mitchelton-SCOTT очень прочная инфраструктура».

В средне- и долгосрочной перспективе Manuela Fundación планирует перевести базы команды в Испанию и сохранить базу команды в Варезе.

Эмилио Родригес сказал: «Это будет испанская команда, мы должны этим гордиться».

Бывший профессиональный велогонщик Мануэль Кальвенте (Manuel Calvente) сейчас руководит андеровской велокомандой фонда, которая продолжит работать в текущем формате.

В интервью Cyclingnews Мануэль Кальвенте сказал: «Перед этим сезоном наши гонщики выступали в MTB и Masters, команда андеров хорошо развивается, но мы всегда хотели расширять команду».