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Ваут ван Арт не хочет жертвовать классиками ради общего зачёта Джиро д’Италия-2024

Ваут ван Арт: «Если нет цели выиграть общий зачёт, не думаю, что стоит идти на жертвы»

 

 

Хотя официально команда Visma Lease a Bike (Jumbo-Visma) ещё не подтверждала участие Ваута ван Арта в Джиро д’Италия-2024, бельгийский велогонщик отметил, что не собирается ставить целью генеральную классификацию итальянского Гранд-тура. Ваут ван Арт в подкасте De Rode Lantaarn подчеркнул, что не намерен жертвовать классиками ради попадания в топ-5 на Джиро.

 

Ваут ван Арт: «Официально подтвердить ещё не могу, но предполагаю, что  поеду Джиро. А там предпочёл бы бороться за этапы. Не люблю себя ограничивать, но всё же я реалист.  

 

Борьбу за генеральную классификацию невозможно сочетать с другими соревнованиями, в которых участвую. Не хотел бы жертвовать чем-то ради хорошего результата в классификации. Возможно, если бы многим пожертвовал, то смог бы показать хороший результат, но я так не хочу.

 

Очень бы не хотел говорить, что я финишировал пятым на Джиро, ради чего мне пришлось бы скучать остальную часть года, по сто раз ездить тренироваться на высоту, сбрасывать ещё два килограмма. Сейчас я могу посвятить себя разным гонкам, думаю, круто их сочетать в одном сезоне.

 

Если бы у меня были амбиции в генеральной классификации, то явно не победа, потому что против меня мои физические данные. А если не смогу выиграть, то не думаю, что стоит приносить жертвы».

 

Ваут ван Арт начнёт сезон велокросса 9 декабря, в его планах на данный момент 10 гонок. Вместе со своим новым тренером Матье Хейбуром (Mathieu Heijboer) сократить сезон велокросса:

 

"Мы сознательно решили подходить к сезону велокросса не так быстро, потому что хотим добиться большего прогресса перед сезоном на шоссе".

 

Ваут ван Арт ставит целью Тур Фландрии и Париж-Рубэ, Монументы, на которых пять раз в карьере боролся за победу, но пока её не добился. На Туре Фландрии лучшим результатом Ваута ван Арта было 2-е место в 2020 году, когда он проиграл Матье ван дер Пулу, а в этом году финишировал 4-м, проиграв Тадею Погачару. На Париж-Рубэ лучшим результатом Ваута ван Арта была вторая ступень подиума в 2022, в этом году он финишировал 3-м.

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Джиро д'Италия-2024

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Комментарии

  • nightbuster33
    Ригоберто Уран о завершении ка ... (8)
    nightbuster33-Фото

    Причина не в зрении.Не надо оценивать с прищуренными глазами,а чтобы этого не случилось оценивать надо обнаженную натуру. Глаза расширятся,а это обязательно будет, сответственно натура примет приятные для каждого глаза необходимые параметры и даже больше.

  • RVL
    Хошеан Мачин: «Неприемлемый по ... (9)
    RVL-Фото
    Команды разные...кому то кота подстрелить надо..
  • collega2011
    Ригоберто Уран о завершении ка ... (8)
    collega2011-Фото

    Уран высказал свое мнение,а насчет девок...действительно усохли они как-тоbiggrinхочешь накого-то глаз положить и не находишь фактурных представительниц...acuteзрение проверял,если что good

  • AlpenFlow
    Хошеан Мачин: «Неприемлемый по ... (9)
    AlpenFlow-Фото

    Может он специально, таким "необычным" способом задеть свою бывшую команду?!

  • svan
    Хошеан Мачин: «Неприемлемый по ... (9)
    svan-Фото

    Цитата: Геродот
    Цитата: svan
    Поясните, что он сделал такого? Почему осуждение? Подержался за машину, не на гонке же...

    Грубо нарушил правила дорожного движения на камеру,являясь членом команды мирового уровня.Тем самым бросил тень на репутацию руководства команды,дал  понять что с дисциплиной и грамотной организацией тренировочного процесса в команде большие проблемы. Неосознано спровоцировал своих неокрепших умом фанатов поступать так же как он...
    Это только для начала. При желании можно семь смертных грехов приписать))

    В аду ему гореть, не иначе ))), злодейство какое ))))

  • Геродот
    Хошеан Мачин: «Неприемлемый по ... (9)
    Геродот-Фото

    Цитата: svan
    Поясните, что он сделал такого? Почему осуждение? Подержался за машину, не на гонке же...

    Грубо нарушил правила дорожного движения на камеру,являясь членом команды мирового уровня.Тем самым бросил тень на репутацию руководства команды,дал  понять что с дисциплиной и грамотной организацией тренировочного процесса в команде большие проблемы. Неосознано спровоцировал своих неокрепших умом фанатов поступать так же как он...

    Это только для начала. При желании можно семь смертных грехов приписать))

  • sashaney
    Ригоберто Уран о завершении ка ... (8)
    sashaney-Фото
    Цитата: Геродот
    Типичное стариковское брюзжание.А вот в наше время небо было зеленее и трава голубее.
    Девки, главное девки сисястее.
  • svan
    Хошеан Мачин: «Неприемлемый по ... (9)
    svan-Фото

    Поясните, что он сделал такого? Почему осуждение? Подержался за машину, не на гонке же...

  • Геродот
    Хошеан Мачин: «Неприемлемый по ... (9)
    Геродот-Фото

    Цитата: Колёсник
    Очевидно же выложил по проколу, а не с целью подставить

    Именно,парень просто недоумок,другого слова не подберу.

  • Геродот
    Ригоберто Уран о завершении ка ... (8)
    Геродот-Фото

    Типичное стариковское брюзжание.А вот в наше время небо было зеленее и трава голубее.

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