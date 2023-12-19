Ваут ван Арт не хочет жертвовать классиками ради общего зачёта Джиро д’Италия-2024

Ваут ван Арт: «Если нет цели выиграть общий зачёт, не думаю, что стоит идти на жертвы»

Хотя официально команда Visma Lease a Bike (Jumbo-Visma) ещё не подтверждала участие Ваута ван Арта в Джиро д’Италия-2024, бельгийский велогонщик отметил, что не собирается ставить целью генеральную классификацию итальянского Гранд-тура. Ваут ван Арт в подкасте De Rode Lantaarn подчеркнул, что не намерен жертвовать классиками ради попадания в топ-5 на Джиро.

Ваут ван Арт: «Официально подтвердить ещё не могу, но предполагаю, что поеду Джиро. А там предпочёл бы бороться за этапы. Не люблю себя ограничивать, но всё же я реалист.

Борьбу за генеральную классификацию невозможно сочетать с другими соревнованиями, в которых участвую. Не хотел бы жертвовать чем-то ради хорошего результата в классификации. Возможно, если бы многим пожертвовал, то смог бы показать хороший результат, но я так не хочу.

Очень бы не хотел говорить, что я финишировал пятым на Джиро, ради чего мне пришлось бы скучать остальную часть года, по сто раз ездить тренироваться на высоту, сбрасывать ещё два килограмма. Сейчас я могу посвятить себя разным гонкам, думаю, круто их сочетать в одном сезоне.

Если бы у меня были амбиции в генеральной классификации, то явно не победа, потому что против меня мои физические данные. А если не смогу выиграть, то не думаю, что стоит приносить жертвы».

Ваут ван Арт начнёт сезон велокросса 9 декабря, в его планах на данный момент 10 гонок. Вместе со своим новым тренером Матье Хейбуром (Mathieu Heijboer) сократить сезон велокросса:

"Мы сознательно решили подходить к сезону велокросса не так быстро, потому что хотим добиться большего прогресса перед сезоном на шоссе".

Ваут ван Арт ставит целью Тур Фландрии и Париж-Рубэ, Монументы, на которых пять раз в карьере боролся за победу, но пока её не добился. На Туре Фландрии лучшим результатом Ваута ван Арта было 2-е место в 2020 году, когда он проиграл Матье ван дер Пулу, а в этом году финишировал 4-м, проиграв Тадею Погачару. На Париж-Рубэ лучшим результатом Ваута ван Арта была вторая ступень подиума в 2022, в этом году он финишировал 3-м.