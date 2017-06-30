Майкл Богерд о Тадее Погачаре и Матье ван ден Пуле: «Каждый сольный отрыв немного травмирует организм»

Майкл Богерд о возможностях Тадея Погачара и Матье ван дер Пула

Победы Тадея Погачара и Матье ван дер Пула из долгих сольных отрывов и их доминирование, по мнению бывшего профессионального велогонщика Майкла Богерда (Michael Boogerd), не лишают гонки зрелищности.

Майкл Богерд, победитель Амстел Голд Рэйс, Париж-Ницца, этапов Тур де Франс, трёхкратный призёр Монумента Ломбардия, завершивший карьеру в 2007 году, также предполагает, что в конечном итоге одна и та же тактика и атаки задолго до финиша могут привести к выгоранию, о чём рассказал в интервью Wielerevue.

Майкл Богерд о доминировании Тадея Погачара и Матье ван дер Пула

«Пока мне не надоело, мне нравится смотреть. Это все ещё велоспорт высочайшего уровня, и как бывший гонщик, я вижу в гонках красоту. Конечно, я также надеюсь на более напряжённую борьбу, как на Милан – Сан-Ремо или Париж-Рубэ, но я с удовольствием смотрю, как выступает Тадей Погачар.

От телевизора я ещё не убегал. Я комментировал Чемпионат мира, так что всё равно не мог уйти. Но я также могу наслаждаться борьбой за второе и третье место позади Тадея. За его спиной разворачивается великолепная борьба.

Но если ты сам катался на велосипеде, то понимаешь, чего стоит то, что он делает. И даже если Погачар уезжает в сольный отрыв на Туре Фландрии, болельщики должны ценить ту битву с Ван дер Пулом. И его всё же иногда догоняют? Вспомните, например, на Амстел Голд Рэйс этой весной. Никто не ожидал такого поворота, не так ли?»

Майкл Богерд о выгорании и перспективах Тадея Погачара и Матье ван дер Пула

«Вполне возможно, что в ближайшие годы у таких парней, как Погачар и Ван дер Пул, начнётся постепенный спад. Знаю по опыту, что такие классики в какой-то степени влияют на физическое состояние гонщиков. Даже Погачар в конечном итоге истощается. За последние пять лет он так много выиграл благодаря таким огромным усилиям, что может немного «выгореть». Тогда он, возможно, больше не достигнет своей пиковой формы.

Организмы Погачара и Ван дер Пула получают небольшую травму каждый раз, когда они уезжают в такой мощный сольный отрыв. Это не может длиться вечно. Уровень кортизола в конечном итоге снижается.

Но они поступают абсолютно правильно, когда берут перерыв в гонках, находясь на очень высоком уровне. Например, Погачар выигрывает Тур ОАЭ, а затем на время прекращает выступать. Это избавляет его от необходимости тренироваться с высокой интенсивностью, поэтому он никогда по-настоящему не устает. Им никогда не приходится начинать с нуля, потому что это требует много сил. Просто посмотрите на гонщиков, которым приходится возвращаться после серьёзного падения».