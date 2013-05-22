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Матье ван дер Пул покинул Австралию, заплатив штраф после инцидента в отеле

Матье ван дер Пул заплатил штраф после инцидента в отеле и улетел из Австралии

 

 

  27-летний нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) уехал из Австралии, выплатив 1500 австралийских долларов штрафа после ускоренного рассмотрения его дела об инциденте в отеле.

 

Матье ван дер Пул покинул Австралию, заплатив штраф после инцидента в отеле

Photo (c) NOS

 

  Напомним, что вечером перед решающим стартом в групповой гонке у Матье ван дер Пула произошла перепалка с двумя девочками – подростками 13 и 14 лет, которые, по утверждению гонщика, неоднократно стучали в двери его номера, мешая заснуть. Матье ван дер Пул поспорил с подростками.

 

  Пострадавшие утверждают, что он их толкнул, в результате чего одна упала, а вторая ударилась о стенку и слегка повредила локоть. Служащие отеля вызвали полицию, которая арестовала Матье ван дер Пула и выпустила его только поздней ночью под залог, забрав у него паспорт. Один из претендентов на высокие места в групповой гонке, Матье ван дер Пул вышел из полиции только в 4 утра и не смог выспаться перед гонкой. Он сошёл через 35 км после старта.

 

  Суд, который должен был состояться во вторник, провели в течение 24 часов по запросу адвоката. Матье ван дер Пул по решению суда выплатил штраф -  1000 долларов за оскорбление одной из девочек-подростков и 500 – другой.

 

  В интервью изданию NOS Майкл Боу (Michael Bowe), адвокат Матье ван дер Пула, отметил, что будет подавать апелляцию, чтобы снять обвинение с подзащитного, так как гонщик утверждает, что детей не толкал.

 

  Майкл Боу, адвокат Матье ван дер Пула: «Многие из нас тоже так поступили бы. Под давлением перед выступлением. Все совершают ошибки.

Его девушка была в слезах, он сам был очень расстроен. Сказал мне, что чувствует, что подвёл страну и команду».

 

  Если апелляция адвоката Матье ван дер Пула не будет удовлетворена, и гонщика не оправдают, он не сможет приезжать в Австралию в течение трёх лет.

 

Главный тренер сборной Нидерландов Коос Муренхаут (Koos Moerenhout) сказал изданию NOS, что Матье ван дер Пул сообщил об инциденте в отеле только после того, как всё уже случилось.  

 

Коос Муренхаут: «Матье сказал нам, когда инцидент уже произошёл. Если бы мы знали, мы бы что-то предприняли».

 

Матье ван дер Пул отказался комментировать инцидент, будет ли он выступать в гонках до конца сезона, пока неизвестно.

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022 чемпионат мира по велоспорту UCI Road Cycling World Championships

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 21:59 | Регистрация: 22.05.2013

    Бедные дети, штраф в пользу детей или государства интересно? Мне кажется ускоренное заседание подразумевало выплату штрафа и отъезд Матье, а потом может действительно его оправдают. Жена его наверное тоже какие-то показания давала. 

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Вчера, 22:13 | Регистрация: 7.12.2014

      Невинные девочки-подростки безмятежно гуляли в 22:30 по коридору отеля и никого не трогали. И тут вдруг выскочил какой-то парень из номера, где он находился со своей девушкой и ни с того ни с сего напал на бедняжек...

      Говорят, что фанаты Матье оставляют негативные комментарии на сайте отеля...

  2. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 22:04 | Регистрация: 27.05.2017

    На ровном месте столько проблем. Какого Ремко или Пидкока в таком сюжете ещё можно представить, 20 лет у многих в одном месте свербит. А так 27, уже состоявшийся велогонщик, чемпион. Крупные старты без Матье уже не воспринимаешь полноценными, не хватает гонке адреналина.

    No war!

  3. MVDP

    Вчера, 22:30 | Регистрация: 3.10.2020

    "Сюда я больше не ездок. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок! Карету мне, карету!"

  4. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 23:28 | Регистрация: 8.07.2013

    И вовсе все не так было: дзюдоисты тяжвесы мирно стояли и курили у своего подьезда в два часа ночи , тут выскочил какой-то сумасшедший скрипач и начал их дубасить своей скрипкой ... бедным парням ничего не оставалось как вызвать полицию...

    Называется съездил на чемпионат.

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Комментарии

  • nightbuster33
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (44)
    nightbuster33-Фото

    "Великолепная четверка" за 1.5 км.,имея почти одну минуту запаса и так... . Уму,  не постижимо! Ни себе,ни своей стране.Финишировав впереди пелетона  могли принести дополнительные квоты участников на следующий Чемпионат Мира 2023г.,согласно занятым местам в десятке.Анекдот.Призеры,еще долго будут расказывать,как они взошли на подиум в яростной борьбе с соперниками,а не из-за соперничества"великолепнойчетверки" между собой.

  • velodoctor
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (44)
    velodoctor-Фото

     

    Цитата: EL-Fenomeno
    52 x 14
    а для чего эти ограничения уюниоров? Она получается ехала на прямых и спусках с каденсом около 100, а может и больше. 

  • sqrudgmcduck
    Майкл Мэттьюс - бронзовый приз ... (1)
    sqrudgmcduck-Фото
    Молодец Мишаня, что тут ещё сказать. Старается. Немного жаль, что вечно второй третий. За свою карьеру и упрямство, в хорошем смысле, заслужил большего, конечно. Но иногда так бывает, чуток не везёт. Помнить всё равно будут, конечно. И с кем то сравнивать. Дай бог, может всё же судьба, будет чуть благосклонее, и он успеет взять в велоспорте весомый титул.
  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (44)
    EL-Fenomeno-Фото

    Оставлю это здесь, так сказать, в оригинале:

     - Tobias Foss [Norway] - 51.257 kph in the Elite Time Trial.
     - Soren Waerenkjold [Norway] - 50.502 kph in the U-23 Time Trial.
     - Joshua Tarling [GB] - 49.935 kph in the Junior Time Trial on 52 x 14.
     - Ellen Van Dijk [The Netherlands] - 46.130 kph in the Women’s Time Trial.
     - Yevgeniy Fedorov [Kazakhstan] - 42.963 kph in the U-23 Road Racе.
     - Remco Evenepoel [Belgium] - 42.575 kph in the Elite Men’s Road Race.
     - Emil Herzog [Germany] - 42.571 kph in the Men’s Junior Road Race.
     - Zoe Backstedt [GB] - 37.653 kph – after a 57 kilometre solo break (!!) in the Junior Women’s Road Race.
     - Annemiek Van Vleuten [The Netherlands] - 37.282 kph in the Elite Women’s Road Race.

    Цитата: Серафим
    Ладно, с Эвенпулом все понятно - победа Эвенпула в стиле Эвенпула. Но эта четверка за ним каким местом думала?  Просто взять и просто остановиться. Эпическая глупость. У этих людей, двоих из четырех был единственный шанс в жизни встать на подиум ЧМ.

    + ОЧЕНЬ много

    Цитата: Aboba
    Нет радиосвязи на ЧМ.
    Они наверняка и не знали, что пелотон так близко

    + много

    Цитата: VeloVelo
    Лефевра можно поздравить с третьим ЧМ подряд.

    Вот они, все Квиковские чемпы "закалки" Патрика Л.

    P.S.

    а Великобритания выиграла медальный зачёт австралийского ЧМ-2022 brit
     

  • старт-шоссе 82
    Матье ван дер Пул покинул Авст ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    И вовсе все не так было: дзюдоисты тяжвесы мирно стояли и курили у своего подьезда в два часа ночи , тут выскочил какой-то сумасшедший скрипач и начал их дубасить своей скрипкой ... бедным парням ничего не оставалось как вызвать полицию...

    Называется съездил на чемпионат.

  • MVDP
    Матье ван дер Пул покинул Авст ... (5)
    MVDP-Фото

    "Сюда я больше не ездок. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок! Карету мне, карету!"

  • Earl57
    Матье ван дер Пул покинул Авст ... (5)
    Earl57-Фото

    Невинные девочки-подростки безмятежно гуляли в 22:30 по коридору отеля и никого не трогали. И тут вдруг выскочил какой-то парень из номера, где он находился со своей девушкой и ни с того ни с сего напал на бедняжек...

    Говорят, что фанаты Матье оставляют негативные комментарии на сайте отеля...

  • uran
    Матье ван дер Пул покинул Авст ... (5)
    uran-Фото
    На ровном месте столько проблем. Какого Ремко или Пидкока в таком сюжете ещё можно представить, 20 лет у многих в одном месте свербит. А так 27, уже состоявшийся велогонщик, чемпион. Крупные старты без Матье уже не воспринимаешь полноценными, не хватает гонке адреналина.
  • velodoctor
    Матье ван дер Пул покинул Авст ... (5)
    velodoctor-Фото

    Бедные дети, штраф в пользу детей или государства интересно? Мне кажется ускоренное заседание подразумевало выплату штрафа и отъезд Матье, а потом может действительно его оправдают. Жена его наверное тоже какие-то показания давала. 

  • Earl57
    Форс-мажор помешал Матье ван д ... (16)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    Цитата: Earl57
    Матье получил штраф 500 долларов за одну девушку и 1000 за другую. Также ему запретили въезд в Австралию на три года. Паспорт ему вернули и он уже улетел домой. (Не ходите мальчики в Австралию гулять...)

    Нужна кому-то эта Австралия. Страна клоунов) 

    Кому-то придется ехать на Тур Даун Андер. Вопрос в том, кто из топовых гонщиков захочет это сделать. Матье в любом случае не поехал бы, у него в первых числах февраля ЧМ по велокроссу, который пройдет в Голландии. Ван дер Пул уже говорил, что собирается вернуть себе титул.

    ВВА тоже наверняка поедет этот ЧМ, и он вообще не любит перед сезоном классик далеко уезжать.

    Погачар каждый год начинает сезон на Туре ОАЭ в середине февраля, не раньше.

    Ремко ждут на Сан-Хуане, который начнется 22 января. Его там встретят с императорскими почестями и будут всячески ублажать и угождать. Орги Са-Хуана нашли подход к Лефевру и он не только отправлял туда своих лучших гонщиков, но и сам каждый раз ездил с ними. У Лефевра нюх на денежку...

    Раньше оргов Даун Андер Ричи Порт выручал, но он завершает карьеру. Остается только Деннис. Ну и молодые австралийцы, которые пока звезд с неба не хватают...

     

    П.С. Из коммментариев по поводу запрета на въезд в Австралию:

    "Ужасно слышать, что у Матье ван дер Пула не будет возможности сделать милые селфи с детенышем кенгуру и обнять коалу в течение следующих 3 лет. Вместо этого ему, вероятно, придется бежать со своим велосипедом по грязи где-нибудь в Бельгии!"

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3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4167
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3073
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2447
6 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2112
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2110
8 Роглич П. (Slo) (TJV) 2105
9 Гирмай Б. (Eri) (IWG) 2105
10 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2081

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