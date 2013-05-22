Матье ван дер Пул покинул Австралию, заплатив штраф после инцидента в отеле

nightbuster33

Чемпионат мира по шоссейному в ... (44) "Великолепная четверка" за 1.5 км.,имея почти одну минуту запаса и так... . Уму, не постижимо! Ни себе,ни своей стране.Финишировав впереди пелетона могли принести дополнительные квоты участников на следующий Чемпионат Мира 2023г.,согласно занятым местам в десятке.Анекдот.Призеры,еще долго будут расказывать,как они взошли на подиум в яростной борьбе с соперниками,а не из-за соперничества"великолепнойчетверки" между собой.

velodoctor

Чемпионат мира по шоссейному в ... (44) Цитата: EL-Fenomeno 52 x 14 а для чего эти ограничения уюниоров? Она получается ехала на прямых и спусках с каденсом около 100, а может и больше. а для чего эти ограничения уюниоров? Она получается ехала на прямых и спусках с каденсом около 100, а может и больше.

sqrudgmcduck

Майкл Мэттьюс - бронзовый приз ... (1) Молодец Мишаня, что тут ещё сказать. Старается. Немного жаль, что вечно второй третий. За свою карьеру и упрямство, в хорошем смысле, заслужил большего, конечно. Но иногда так бывает, чуток не везёт. Помнить всё равно будут, конечно. И с кем то сравнивать. Дай бог, может всё же судьба, будет чуть благосклонее, и он успеет взять в велоспорте весомый титул.

EL-Fenomeno

Чемпионат мира по шоссейному в ... (44) Оставлю это здесь, так сказать, в оригинале: - Tobias Foss [Norway] - 51.257 kph in the Elite Time Trial.

- Soren Waerenkjold [Norway] - 50.502 kph in the U-23 Time Trial.

- Joshua Tarling [GB] - 49.935 kph in the Junior Time Trial on 52 x 14.

- Ellen Van Dijk [The Netherlands] - 46.130 kph in the Women’s Time Trial.

- Yevgeniy Fedorov [Kazakhstan] - 42.963 kph in the U-23 Road Racе.

- Remco Evenepoel [Belgium] - 42.575 kph in the Elite Men’s Road Race.

- Emil Herzog [Germany] - 42.571 kph in the Men’s Junior Road Race.

- Zoe Backstedt [GB] - 37.653 kph – after a 57 kilometre solo break (!!) in the Junior Women’s Road Race.

- Annemiek Van Vleuten [The Netherlands] - 37.282 kph in the Elite Women’s Road Race. Цитата: Серафим Ладно, с Эвенпулом все понятно - победа Эвенпула в стиле Эвенпула. Но эта четверка за ним каким местом думала? Просто взять и просто остановиться. Эпическая глупость. У этих людей, двоих из четырех был единственный шанс в жизни встать на подиум ЧМ. + ОЧЕНЬ много Цитата: Aboba Нет радиосвязи на ЧМ.

Они наверняка и не знали, что пелотон так близко + много Цитата: VeloVelo Лефевра можно поздравить с третьим ЧМ подряд. Вот они, все Квиковские чемпы "закалки" Патрика Л. P.S. а Великобритания выиграла медальный зачёт австралийского ЧМ-2022



старт-шоссе 82

Матье ван дер Пул покинул Авст ... (5) И вовсе все не так было: дзюдоисты тяжвесы мирно стояли и курили у своего подьезда в два часа ночи , тут выскочил какой-то сумасшедший скрипач и начал их дубасить своей скрипкой ... бедным парням ничего не оставалось как вызвать полицию... Называется съездил на чемпионат.

MVDP

Матье ван дер Пул покинул Авст ... (5) "Сюда я больше не ездок. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок! Карету мне, карету!"

Earl57

Матье ван дер Пул покинул Авст ... (5) Невинные девочки-подростки безмятежно гуляли в 22:30 по коридору отеля и никого не трогали. И тут вдруг выскочил какой-то парень из номера, где он находился со своей девушкой и ни с того ни с сего напал на бедняжек... Говорят, что фанаты Матье оставляют негативные комментарии на сайте отеля...

uran

Матье ван дер Пул покинул Авст ... (5) На ровном месте столько проблем. Какого Ремко или Пидкока в таком сюжете ещё можно представить, 20 лет у многих в одном месте свербит. А так 27, уже состоявшийся велогонщик, чемпион. Крупные старты без Матье уже не воспринимаешь полноценными, не хватает гонке адреналина.

velodoctor

Матье ван дер Пул покинул Авст ... (5) Бедные дети, штраф в пользу детей или государства интересно? Мне кажется ускоренное заседание подразумевало выплату штрафа и отъезд Матье, а потом может действительно его оправдают. Жена его наверное тоже какие-то показания давала.

Earl57

Форс-мажор помешал Матье ван д ... (16) Цитата: Ice Цитата: Earl57 Матье получил штраф 500 долларов за одну девушку и 1000 за другую. Также ему запретили въезд в Австралию на три года. Паспорт ему вернули и он уже улетел домой. (Не ходите мальчики в Австралию гулять...)



Нужна кому-то эта Австралия. Страна клоунов)

Нужна кому-то эта Австралия. Страна клоунов) Кому-то придется ехать на Тур Даун Андер. Вопрос в том, кто из топовых гонщиков захочет это сделать. Матье в любом случае не поехал бы, у него в первых числах февраля ЧМ по велокроссу, который пройдет в Голландии. Ван дер Пул уже говорил, что собирается вернуть себе титул. ВВА тоже наверняка поедет этот ЧМ, и он вообще не любит перед сезоном классик далеко уезжать. Погачар каждый год начинает сезон на Туре ОАЭ в середине февраля, не раньше. Ремко ждут на Сан-Хуане, который начнется 22 января. Его там встретят с императорскими почестями и будут всячески ублажать и угождать. Орги Са-Хуана нашли подход к Лефевру и он не только отправлял туда своих лучших гонщиков, но и сам каждый раз ездил с ними. У Лефевра нюх на денежку... Раньше оргов Даун Андер Ричи Порт выручал, но он завершает карьеру. Остается только Деннис. Ну и молодые австралийцы, которые пока звезд с неба не хватают... П.С. Из коммментариев по поводу запрета на въезд в Австралию: "Ужасно слышать, что у Матье ван дер Пула не будет возможности сделать милые селфи с детенышем кенгуру и обнять коалу в течение следующих 3 лет. Вместо этого ему, вероятно, придется бежать со своим велосипедом по грязи где-нибудь в Бельгии!"