Матье ван дер Пул покинул Австралию, заплатив штраф после инцидента в отеле

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 21:13
Матье ван дер Пул заплатил штраф после инцидента в отеле и улетел из Австралии
27-летний нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) уехал из Австралии, выплатив 1500 австралийских долларов штрафа после ускоренного рассмотрения его дела об инциденте в отеле.
Photo (c) NOS
Напомним, что вечером перед решающим стартом в групповой гонке у Матье ван дер Пула произошла перепалка с двумя девочками – подростками 13 и 14 лет, которые, по утверждению гонщика, неоднократно стучали в двери его номера, мешая заснуть. Матье ван дер Пул поспорил с подростками.
Пострадавшие утверждают, что он их толкнул, в результате чего одна упала, а вторая ударилась о стенку и слегка повредила локоть. Служащие отеля вызвали полицию, которая арестовала Матье ван дер Пула и выпустила его только поздней ночью под залог, забрав у него паспорт. Один из претендентов на высокие места в групповой гонке, Матье ван дер Пул вышел из полиции только в 4 утра и не смог выспаться перед гонкой. Он сошёл через 35 км после старта.
Суд, который должен был состояться во вторник, провели в течение 24 часов по запросу адвоката. Матье ван дер Пул по решению суда выплатил штраф - 1000 долларов за оскорбление одной из девочек-подростков и 500 – другой.
В интервью изданию NOS Майкл Боу (Michael Bowe), адвокат Матье ван дер Пула, отметил, что будет подавать апелляцию, чтобы снять обвинение с подзащитного, так как гонщик утверждает, что детей не толкал.
Майкл Боу, адвокат Матье ван дер Пула: «Многие из нас тоже так поступили бы. Под давлением перед выступлением. Все совершают ошибки.
Его девушка была в слезах, он сам был очень расстроен. Сказал мне, что чувствует, что подвёл страну и команду».
Если апелляция адвоката Матье ван дер Пула не будет удовлетворена, и гонщика не оправдают, он не сможет приезжать в Австралию в течение трёх лет.
Главный тренер сборной Нидерландов Коос Муренхаут (Koos Moerenhout) сказал изданию NOS, что Матье ван дер Пул сообщил об инциденте в отеле только после того, как всё уже случилось.
Коос Муренхаут: «Матье сказал нам, когда инцидент уже произошёл. Если бы мы знали, мы бы что-то предприняли».
Матье ван дер Пул отказался комментировать инцидент, будет ли он выступать в гонках до конца сезона, пока неизвестно.
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