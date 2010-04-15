UCI World Cup Tabor-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

Freejazz

Тадей Погачар нацелен выиграть ... (23) Пишут, что дорожный инцедент в Казахстане.

motte

Тадей Погачар нацелен выиграть ... (23) Команда ОАЭ Emirates-XRG выражает свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Усамы Аль-Шафара. Его лидерство и преданность делу сыграли центральную роль в развитии велоспорта в ОАЭ и по всей Азии. Мы выражаем наши соболезнования его семье, коллегам и всем тем, кого вдохновляла его приверженность нашему виду спорта.

дрокер

Тадей Погачар нацелен выиграть ... (23) Самое время возродить Тур де Трамп, в начале 90-х была популярная гонка, сборная СССР участвовала.



Будет президентский Тур

MVDP

UCI World Cup Tabor-2025. Вело ... (2) У меня бы в -2 уши отвалились. А кое-кто еще с голыми коленками и без перчаток был.

Николай Н.

UCI World Cup Tabor-2025. Вело ... (2) Чемпион Бельгии сегодня был в ударе. Швеек тоже молодец.

Николай Н.

UCI World Cup Tabor-2025. Вело ... (1) Люсинда поймала кураж, это уже какая победа у ниё в подряд.

motte

Тадей Погачар нацелен выиграть ... (23) Численные данные указывают на то, что мы, возможно, становимся свидетелями того, как Тадей Погачар разбивает вдребезги физиологический потолок. Новый анализ, посвящённый чемпиону Тур де Франс, предполагает, что он может обладать самым высоким VO2 max среди всех победителей «Тура», у которых этот показатель когда-либо измерялся. Это ещё больше подтверждает мнение о том, что Погачар — не просто выдающийся гонщик, но и генетически уникально одарённый спортсмен. Словенца описывают как идеальное сочетание множества факторов, которые определяют успех в велоспорте. Норвежский исследователь Оле Кристиан Берг провёл специальное исследование исключительных физических способностей Погачара. Его выводы были опубликованы в журнале Journal of Science & Cycling. Анализ заключает, что VO2 max Погачара, безусловно, является самым высоким среди современных победителей Тур де Франс, чьи данные были измерены. VO2max — максимальное потребление кислорода — является ключевым параметром в видах спорта на выносливость. Он отражает способность спортсмена эффективно превращать потребляемый кислород в энергию при интенсивной нагрузке. Это значение измеряется в миллилитрах на килограмм массы тела в минуту (мл/кг/мин). Берг оценил, что VO2 max Погачара должен находиться в диапазоне от 91 до 96 мл/кг/мин. Такой показатель помещает его в узкий круг величайших спортсменов в истории велоспорта. Для сравнения: у большинства профессиональных гонщиков значения обычно находятся в диапазоне от середины 70-х до высоких 80-х. Лишь лучшие из лучших превышают порог в 90 мл/кг/мин. Например, четырёхкратный победитель Тура Кристофер Фрум имел измеренное значение VO2 max равное 88. Пятикратный победитель Мигель Индурайн также, по оценкам, имел показатель 88. Легендарный трёхкратный победитель Грег Лемонд утверждал, что его VO? max составлял около 93. Это значение часто называют самым высоким среди всех профессиональных гонщиков, чьи показатели когда-либо фиксировались. Диапазон, рассчитанный для Погачара (91–96 мл/кг/мин), предполагает, что он может превзойти этот ориентир. Исследователь использовал данные о горных выступлениях Погачара в сезонах 2024 и 2025 годов. Современный велоспорт позволяет довольно точно определять мощность, которую гонщик развивает во время подъёмов. Анализ Берга основывался в основном на этих значениях мощности. В исследование вошли шесть горных побед Погачара на двух последних Тур де Франс. В 2024 году это были подъёмы на Плато де Бей, Изола 2000 и Кол де ла Куйоль. В 2025 году — Утакан, Пейрагюд и Мон Ванту. Берг использовал открытые данные для расчёта мощности гонщика. В расчёт входили антропометрические данные Погачара — рост 176 см, вес 66 кг — а также ориентировочный вес велосипеда (7,2 кг) и время прохождения подъёмов. Эти данные позволили вычислить показатель «критической мощности». Критическая мощность — это максимальная мощность, которую гонщик может поддерживать примерно 40 минут. Затем Берг применил общепринятое соотношение, согласно которому критическая мощность составляет около 85–90% от максимального потребления кислорода, чтобы определить VO2 max. На всех шести подъёмах Погачар демонстрировал стабильно высокие значения. Он поднимался в диапазоне от 6,4 до 7 ватт на килограмм (Вт/кг). Средняя мощность на этих подъёмах составила впечатляющие 442 ватта. Самые выдающиеся цифры были получены на горной разделке на Пейрагюд во время 13-го этапа Тура 2025 года. На этом подъёме Погачар показал мощность около 7 Вт/кг, что соответствует 462 ваттам. Похожие экстремальные значения были зафиксированы и во время его сольной победы на Плато де Бей в 2024 году. Погачар опередил Йонаса Вингегора на более чем минуту на подъёме Плато де Бей, уже преодолев перед этим четыре подъёма первой категории. Значения, полученные именно на этом подъёме в 2024 году, указывали на диапазон VO2 max 91–96 мл/кг/мин. Берг отметил, что в этом случае показатель, вероятно, находился ближе к верхней границе диапазона.



Супер момент запечатлён!!!

motte

Марсель Киттель возвращается в ... (3) Марсель, ох уж этот Марсель:) Принято считать, что грязный период велоспорта, когда гонщики очень активно использовали запрещенные препараты (90-ые и первая половина 00-ых) позади. Большинство бывших и действующих гонщиков регулярно заявляют, что допинговая эра точно в прошлом. С этим неожиданно не согласился знаменитый немецкий спринтер Марсель Киттель. Вот, что Киттель заявил на подкасте Domestique Hotseat: "Я не верю, что велоспорт сейчас чист. Абсолютно нет. Это было бы игнорированием фактов. Всегда найдутся люди, которые попытаются обмануть систему. Мы просто должно быть уверены, что делаем все возможное, чтобы это были отдельные случаи, а не масштабная допинговая система, как в 90-х. Посмотрите на нынешние бюджеты. Посмотрите, как выросли зарплаты в велоспорте. Есть гонщики, которые видят в этом возможность. Они не думают о том, чтобы обмануть кого-то, а просто хотят улучшить свой уровень жизни. Я думаю, что это факт. Это простое человеческое желание".

RVL

Тадей Погачар нацелен выиграть ... (23) Ваут, спроси у лэнса, может он знает? Они с хинкепи в подкасте могут порассуждать. так все раскрутили...а потом что то пошло не так

motte

Тадей Погачар нацелен выиграть ... (23) Вут ван Аерт: «Я надеюсь, что в какой-то момент у нас появится более крупный американский велокалендарь. Это большой рынок… Велоспорт здесь что-то значит. Жаль, что мы не используем эту платформу, чтобы показывать себя на самом высоком уровне». По моему личному мнению, это безумие, что «лучшая и самая богатая страна в мире» не имеет какой-то крупной шоссейной гонки. Да, несмотря на то, что многие в США ненавидят велосипедистов и у них нет велосипедной культуры. Tour of California был отменён, USA Pro Challenge и Tour of Utah — то же самое. Я действительно не понимаю, почему произошёл этот спад за последние годы. На мой взгляд, они должны создать однонедельную многодневную гонку «US Tour» (или она может носить название спонсора, например Coca-Cola Tour или любое другое), и каждый год она должна проходить в каком-то новом штате США. Например, один год в Калифорнии, следующий — в Техасе… как у нас с Чемпионатами мира.