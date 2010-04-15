VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

UCI World Cup Tabor-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

UCI World Cup Tabor-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

UCI World Cup Tabor-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

 

Табор, 26,56 км

 

1

 Nys Thibau

Baloise Glowi Lions

  

1:03:39

2

 Sweeck Laurens

Crelan - Corendon

  

0:08

3

 Nieuwenhuis Joris

Ridley Racing Team

  

0:10

4

 Michels Jente

Alpecin-Deceuninck Development Team

0:12

5

 Verstrynge Emiel

Crelan - Corendon

  

0:27

6

 Kamp Ryan

    

0:28

7

 van der Haar Lars

Baloise Glowi Lions

  

0:35

8

 Aerts Toon

Deschacht - Hens CX Team

0:37

9

 Mason Cameron

Seven Racing

  

,,

10

 Vandeputte Niels

Alpecin-Deceuninck Development Team

0:41

11

 Kuhn Kevin

Heizomat - Cube

  

0:47

12

 Strohmeyer Andrew

CXD Trek Bikes

  

0:50

13

 Ronhaar Pim

Baloise Glowi Lions

  

1:04

14

 Vandebosch Toon

Crelan - Corendon

  

1:28

15

 Orts Felipe

Ridley Racing Team

  

1:40

16

 Hendrikx Mees

Heizomat - Cube

  

1:49

17

 Vanthourenhout Michael

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

1:54

18

 Boroš Michael

Elkov - Kasper

  

1:55

19

 Meeussen Witse

Crelan - Corendon

  

2:13

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: UCI World Cup Tabor-2025 Этап Кубка мира по велокроссу велокросс

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 17:45 | Регистрация: 15.04.2010

    Чемпион Бельгии сегодня был в ударе. Швеек тоже молодец.

  2. MVDP

    Сегодня, 17:54 | Регистрация: 3.10.2020

    У меня бы в -2 уши отвалились. А кое-кто еще с голыми коленками и без перчаток был.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Tabor

30 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Flamanville

7 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Terralba

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

4 - 26 июля 2026

Презентация маршрута Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • Freejazz
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (23)
    Freejazz-Фото
    Пишут, что дорожный инцедент в Казахстане.
  • motte
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (23)
    motte-Фото

    Команда ОАЭ Emirates-XRG выражает свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Усамы Аль-Шафара.

    Его лидерство и преданность делу сыграли центральную роль в развитии велоспорта в ОАЭ и по всей Азии.

    Мы выражаем наши соболезнования его семье, коллегам и всем тем, кого вдохновляла его приверженность нашему виду спорта.

     

  • дрокер
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (23)
    дрокер-Фото
    Самое время возродить Тур де Трамп, в начале 90-х была популярная гонка, сборная СССР участвовала.

    Будет президентский Тур
  • MVDP
    UCI World Cup Tabor-2025. Вело ... (2)
    MVDP-Фото

    У меня бы в -2 уши отвалились. А кое-кто еще с голыми коленками и без перчаток был.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Tabor-2025. Вело ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Чемпион Бельгии сегодня был в ударе. Швеек тоже молодец.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Tabor-2025. Вело ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Люсинда поймала кураж, это уже какая победа у ниё в подряд.

  • motte
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (23)
    motte-Фото

    Численные данные указывают на то, что мы, возможно, становимся свидетелями того, как Тадей Погачар разбивает вдребезги физиологический потолок.

     

    Новый анализ, посвящённый чемпиону Тур де Франс, предполагает, что он может обладать самым высоким VO2 max среди всех победителей «Тура», у которых этот показатель когда-либо измерялся. Это ещё больше подтверждает мнение о том, что Погачар — не просто выдающийся гонщик, но и генетически уникально одарённый спортсмен. Словенца описывают как идеальное сочетание множества факторов, которые определяют успех в велоспорте.

    Норвежский исследователь Оле Кристиан Берг провёл специальное исследование исключительных физических способностей Погачара. Его выводы были опубликованы в журнале Journal of Science & Cycling. Анализ заключает, что VO2 max Погачара, безусловно, является самым высоким среди современных победителей Тур де Франс, чьи данные были измерены.

     

    VO2max — максимальное потребление кислорода — является ключевым параметром в видах спорта на выносливость. Он отражает способность спортсмена эффективно превращать потребляемый кислород в энергию при интенсивной нагрузке. Это значение измеряется в миллилитрах на килограмм массы тела в минуту (мл/кг/мин).

    Берг оценил, что VO2 max Погачара должен находиться в диапазоне от 91 до 96 мл/кг/мин. Такой показатель помещает его в узкий круг величайших спортсменов в истории велоспорта. Для сравнения: у большинства профессиональных гонщиков значения обычно находятся в диапазоне от середины 70-х до высоких 80-х.

    Лишь лучшие из лучших превышают порог в 90 мл/кг/мин. Например, четырёхкратный победитель Тура Кристофер Фрум имел измеренное значение VO2 max равное 88. Пятикратный победитель Мигель Индурайн также, по оценкам, имел показатель 88.

     

    Легендарный трёхкратный победитель Грег Лемонд утверждал, что его VO? max составлял около 93. Это значение часто называют самым высоким среди всех профессиональных гонщиков, чьи показатели когда-либо фиксировались. Диапазон, рассчитанный для Погачара (91–96 мл/кг/мин), предполагает, что он может превзойти этот ориентир.

    Исследователь использовал данные о горных выступлениях Погачара в сезонах 2024 и 2025 годов. Современный велоспорт позволяет довольно точно определять мощность, которую гонщик развивает во время подъёмов. Анализ Берга основывался в основном на этих значениях мощности.

     

    В исследование вошли шесть горных побед Погачара на двух последних Тур де Франс. В 2024 году это были подъёмы на Плато де Бей, Изола 2000 и Кол де ла Куйоль. В 2025 году — Утакан, Пейрагюд и Мон Ванту.

    Берг использовал открытые данные для расчёта мощности гонщика. В расчёт входили антропометрические данные Погачара — рост 176 см, вес 66 кг — а также ориентировочный вес велосипеда (7,2 кг) и время прохождения подъёмов. Эти данные позволили вычислить показатель «критической мощности». Критическая мощность — это максимальная мощность, которую гонщик может поддерживать примерно 40 минут. Затем Берг применил общепринятое соотношение, согласно которому критическая мощность составляет около 85–90% от максимального потребления кислорода, чтобы определить VO2 max.

    На всех шести подъёмах Погачар демонстрировал стабильно высокие значения. Он поднимался в диапазоне от 6,4 до 7 ватт на килограмм (Вт/кг). Средняя мощность на этих подъёмах составила впечатляющие 442 ватта.

    Самые выдающиеся цифры были получены на горной разделке на Пейрагюд во время 13-го этапа Тура 2025 года. На этом подъёме Погачар показал мощность около 7 Вт/кг, что соответствует 462 ваттам. Похожие экстремальные значения были зафиксированы и во время его сольной победы на Плато де Бей в 2024 году.

    Погачар опередил Йонаса Вингегора на более чем минуту на подъёме Плато де Бей, уже преодолев перед этим четыре подъёма первой категории. Значения, полученные именно на этом подъёме в 2024 году, указывали на диапазон VO2 max 91–96 мл/кг/мин. Берг отметил, что в этом случае показатель, вероятно, находился ближе к верхней границе диапазона.



    Супер момент запечатлён!!! 

  • motte
    Марсель Киттель возвращается в ... (3)
    motte-Фото

    Марсель, ох уж этот Марсель:) 

    Принято считать, что грязный период велоспорта, когда гонщики очень активно использовали запрещенные препараты (90-ые и первая половина 00-ых) позади. Большинство бывших и действующих гонщиков регулярно заявляют, что допинговая эра точно в прошлом. С этим неожиданно не согласился знаменитый немецкий спринтер Марсель Киттель. 

    Вот, что Киттель заявил на подкасте Domestique Hotseat: 

    "Я не верю, что велоспорт сейчас чист. Абсолютно нет. Это было бы игнорированием фактов. 

    Всегда найдутся люди, которые попытаются обмануть систему. Мы просто должно быть уверены, что делаем все возможное, чтобы это были отдельные случаи, а не масштабная допинговая система, как в 90-х.

    Посмотрите на нынешние бюджеты. Посмотрите, как выросли зарплаты в велоспорте. Есть гонщики, которые видят в этом возможность. Они не думают о том, чтобы обмануть кого-то, а просто хотят улучшить свой уровень жизни. Я думаю, что это факт. Это простое человеческое желание".

     

  • RVL
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (23)
    RVL-Фото

     Ваут, спроси у лэнса, может он знает?

    Они с хинкепи в подкасте могут порассуждать.

    так все раскрутили...а потом что то пошло не так

  • motte
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (23)
    motte-Фото

    Вут ван Аерт: «Я надеюсь, что в какой-то момент у нас появится более крупный американский велокалендарь. Это большой рынок… Велоспорт здесь что-то значит. Жаль, что мы не используем эту платформу, чтобы показывать себя на самом высоком уровне».

    По моему личному мнению, это безумие, что «лучшая и самая богатая страна в мире» не имеет какой-то крупной шоссейной гонки. Да, несмотря на то, что многие в США ненавидят велосипедистов и у них нет велосипедной культуры.

    Tour of California был отменён, USA Pro Challenge и Tour of Utah — то же самое. Я действительно не понимаю, почему произошёл этот спад за последние годы.

    На мой взгляд, они должны создать однонедельную многодневную гонку «US Tour» (или она может носить название спонсора, например Coca-Cola Tour или любое другое), и каждый год она должна проходить в каком-то новом штате США. Например, один год в Калифорнии, следующий — в Техасе… как у нас с Чемпионатами мира.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

23 ноября

Chris Harper (Jayco AlUla)

24 ноября

Jasper De Buyst (Lotto)

Carl-Frederik Bevort (Uno-X Mobility)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2025 (96)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)