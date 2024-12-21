Фем ван Эмпель из-за травмы пропустит этапы Кубка мира по велокроссу в Хюлсте и Зонховене

EL-Fenomeno

Вуэльта Испании-2025. Презента ... (18) Радует что на Вуэльте снова будет командная гонка на время, жаль только что индивидуальная разделка сосвсем столообразная. Ну и в честь 90-летия орги решили удивить, но ка по мне честно говоря на совсем удачно, например: - юг Испании вообще проигнорировали; - на итало-французких этапах какая то дивная классификация категорийности гор/перевалов, в сравнени с теми что будут в Испании; - всего один этап за 200+ км. Из плюсов: много финишей именно в гору без спусков опосля + хорошо что вернули пару гор/перевалов которые были в 00-х и/или в начале ещё 10-х. Кстати, 45 вершин на Вуэльте-2025, две их которых высшей категории (Е) и ноль вершин 4-й категории.

motte

Вуэльта Испании-2025. Презента ... (18) Цитата: Astanaforever Не ну на такую горную Вуэльту с финишами в гору, грех не поехать Погачару. Он ее и поедет, я так думаю.. Согласен! Есть такое подозрение, только как она свяжется с ЧМ в Руанде куда тадей точно запланировал быть. А там далеко не прогулка-трасса.

JetRevel

Вуэльта Испании-2025. Презента ... (18) Цитата: Shalam s Urala о чём подумал Эрас с такой грустной улыбкой

О том,как эго не заслуженно кинули и не дали стать историей Вуэльты,хотя для многих он в памяти как Величайший и в отличие от пустившего слюни Ленса на шоу,он его развозил чистым,а после ехал на Вуэльту и забирал её в одни ноги О том,как эго не заслуженно кинули и не дали стать историей Вуэльты,хотя для многих он в памяти как Величайший и в отличие от пустившего слюни Ленса на шоу,он его развозил чистым,а после ехал на Вуэльту и забирал её в одни ноги

error

Вуэльта Испании-2025. Презента ... (18) ТТТ есть и это очь сильный ход оргов. Прекрасное зрелище которое только на Вуэльте И круть чтоне первым этапом

RVL

Вуэльта Испании-2025. Презента ... (18) Хорошо. Ещё бы меньше "рогличей" и больше "о коноров" и "погачаров"

Krakk

Вуэльта Испании-2025. Презента ... (18) Вычислить всех нереально, ведь при текущих маршрутах и у них нет ни малейшего шанса проявить себя по полной. Некоторые имена нет-нет да мелькнут здесь, подчас в ироническом ключе. Вон, один в прошлом году Вуэльту выиграл, но больше по стечению обстоятельств, ведь маршрут, как всегда, ему не подходил.

vova-55

Вуэльта Испании-2025. Презента ... (18) Первые два Тура Погги взял, имея от команды среднюю поддержку. Гонки 2024 года он провел на пике формы. Обычно молодые и перспективные грегари могут показать, что у них есть зубы, когда им приходится раз за разом в конце горных этапов цеплять и вывозить своих несвежих лидеров. Так, например, молодой Форум тянул Уиггинса. Но Погги ещё молод и силен, показывает свою силу на ключевых участках, чтобы можно было говорить, что его вытягивают грегари.

Freejazz

Вуэльта Испании-2025. Презента ... (18) Цитата: Krakk Цитата: Astanaforever Уговорил. На Вуэльту спринтеры не едут. Одни горняки. Доволен теперь?

Чем доволен, от того, что "уговорил" маршрут изменится, что ли? А то, что горняки - самые обделенные в профспорте, уже давно должно быть всем ясно. В пелотоне есть таланты, которые при создании им идеальных условий порвали бы Погачара, в текущей ситуации вынуждены довольствоваться ролью грегари и не слишком удачливых охотников за этапами, почувствуйте трагизм ситуации.

Чем доволен, от того, что "уговорил" маршрут изменится, что ли? А то, что горняки - самые обделенные в профспорте, уже давно должно быть всем ясно. В пелотоне есть таланты, которые при создании им идеальных условий порвали бы Погачара, в текущей ситуации вынуждены довольствоваться ролью грегари и не слишком удачливых охотников за этапами, почувствуйте трагизм ситуации. Ну и в ту же тему - гранд тур - это не про одни горы, это про универсальность. В сыерической теории горняки порвали бы Погачара в горах, спринтеры в спринте, раздельщики в разделке, а по факту у всех по часу отставания.

Yuriy 17

Вуэльта Испании-2025. Презента ... (18) Цитата: Krakk В пелотоне есть таланты , которые при создании им идеальных условий порвали бы Погачара, в текущей ситуации вынуждены довольствоваться ролью грегари и не слишком удачливых охотников за этапами, Просим имя-фамилию этих неведомых нам талантов озвучить для читателей VeloLive. И генеральным менеджерам команд мирового тура - также очень интересно узнать этих разрывателей Погачара, Вингегора и примкнувшего к ним Эвенпула.

vova-55

Вуэльта Испании-2025. Презента ... (18) Давненько не припомню столько финишей в гору!

Возврат к традициям?