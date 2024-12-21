Фем ван Эмпель из-за травмы пропустит этапы Кубка мира по велокроссу в Хюлсте и Зонховене

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- VeloNEWS / VeloCLUB |
- Дата:
- Вчера, 23:59
Фем ван Эмпель не выйдет на старт этапов Кубка мира в Хюлсте и Зонховене
Чемпионка мира по велокроссу, нидерландская велогонщица Фем ван Эмпель (Fem van Empel) не сможет принять участие в двух предстоящих этапах Кубка мира по велокроссу. Она пропустит этап в Хюлсте 21 декабря и этап в Зонховене 22 декабря.
Как сообщила команда Visma-Lease a Bike, 22-летняя велогонщица упала на этой неделе во время тренировки: «Фем ван Эмпель упала на этой неделе и ударилась коленом, когда поехала на разведку трассы. Она испытывает дискомфорт, и, к сожалению, не сможет стартовать на этапах Кубка мира в Хюлсте и Зонховене в эти выходные. Желаем тебе скорейшего выздоровления, Фем!»
На недавнем этапе Кубка мира в Намюре Фем ван Эмпель также несколько раз падала, но, несмотря на это, продолжила борьбу и заняла 7-е место. В этом сезоне она выиграла 6 стартов из 11, и четырежды финишировала на подиуме.
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