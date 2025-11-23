Павел Сиваков: “Пытаюсь найти баланс, чтобы быть в форме весь год и показывать результаты”

Павел Сиваков о своей карьере и целях

Павел Сиваков, сын известных российских велогонщиков Александры Колясевой и Алексея Сивакова, с 2024 года выполняет роль одного из ключевых помощников Тадея Погачара в команде UAE Team Emirates.

В этом качестве он уже дважды — в прошлом и этом году — входил в состав команды, приведшей словенца к победе на Тур де Франс. Однако в начале карьеры Сиваков сам считался перспективным генеральщиком: в андерах он выиграл молодёжную версию Джиро д’Италия, в 22 года, выступая за Sky/Ineos, он одержал победы на Туре Альп и Туре Польши и занял 9-е место на Джиро д'Италия-2019, заявив о себе как о будущем претенденте на борьбу за высокие места на Гранд-турах.

Этим ожиданиям не суждено было сбыться: пандемия COVID-19 и последовавшие за ней проблемы прервали восхождение гонщика. Несмотря на победы в 2022-2024 годах, путь Сивакова привёл его к роли супердоместика. После пяти лет в британской команде он совершил этот переход, и сегодня не боится открыто говорить о всех перипетиях своей карьеры, о чём и рассказал в откровенном интервью Cyclingnews.

Павел Сиваков: «Я много размышлял о своём карьерном пути. Хорошо, когда спрашивают об этом, и я не боюсь обсуждать эту тему. Размышления и попытки понять, что со мной произошло, на самом деле тоже часть моей карьеры.

2019 год был моим прорывным сезоном, а затем два или три года я не прогрессировал так, как хотелось бы. Потом у меня возникли небольшие трудности, возможно, в первую очередь психологические. Я слишком давил на себя, пытался сделать слишком много. Возможно, мне не хватало уверенности прислушиваться к себе, и я просто следовал планам тренировок своего тренера. Думаю, это в какой-то степени идёт от моих корней, возможно, от моих родителей, от советского стиля, где, даже если ты мёртв, тренируешься, отрабатываешь часы, делаешь больше.

И я наблюдал, как Герант Томас и Крис Фрум работают всё больше и больше. Тогда, по молодости, я хотел делать как они. А затем начинаешь слишком нервничать, слишком много тренироваться, садишься на слишком строгую диету, и, возможно, начинаешь часто падать. И так попадаешь в порочный круг.

Мне повезло, у меня хороший мотор, есть некоторый талант, так что я всегда показывал результаты там или здесь, но по-настоящему стабильно никогда не выступал.

Думаю, некоторые парни развиваются очень быстро. Они схватывают на лету, и им всё легче даётся. Мой же карьерный путь оказался более долгим и медленным.

У Тадея есть способность оставаться спокойным и не нервничать по пустякам. Я не такой, я привык волноваться из-за мелочей, и в конечном итоге это меня тормозило.

Например, Пол Сэксас сейчас похож на Тадея и Геранта Томаса. Он не такой, как я, он не зацикливается на чём-то. На нём будет давление, чтобы показывать результаты, но это часть его пути. Я познакомился с ним. Думаю, пока он получает удовольствие от гонок и езды на велосипеде, у него все будет хорошо.

В этом году Тур де Франс принёс мне огромное разочарование. Я хотел держаться наравне с ребятами, быть в форме, но меня сбрасывали на первом же подъёме. Было тяжело психологически, потому что я знаю, что могу выступать лучше.

На Туре у нас в команде сложились отличные взаимоотношения, что мне очень помогло, поэтому я смог доехать до Парижа. Хотя лично мне было тяжело, я снова стал частью команды победителя Тура, а это всегда вызывает особые чувства.

Я продолжаю прогрессировать каждый год, мои показатели становятся всё лучше и лучше. Я искренне считаю, что впереди мои лучшие годы карьеры, потому что я научился гораздо лучше собой управлять. У меня все ещё есть амбиции. Я хочу побеждать. Пытаюсь найти баланс, чтобы избежать ошибок, удерживать форму весь сезон и показывать результаты. Никому это не даётся легко.

Не хочу слишком расслабляться и впадать в режим комфорта в роли простого помощника. Я счастлив работать на Тадея и команду, когда помогаю достичь цели, но я всё ещё хочу пробовать выигрывать гонки, атаковать и бороться за победу. Ради этого я каждый день тренируюсь».