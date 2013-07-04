Павел Сиваков о переходе в команду UAE Team Emirates и новых целях

Павел Сиваков: «Я ещё не раскрыл весь свой потенциал»

Павел Сиваков начал сезон 2024 года в цветах команды UAE Team Emirates, куда перешёл после шести лет выступления в команде INEOS Grenadiers. За свою карьеру Павел Сиваков принял участие в восьми Гранд-турах, но всего один раз стартовал на Тур де Франс - в 2020 году.

В команде UAE Team Emirates 26-летнего гонщика включили в предварительный состав на французский Гранд-тур, где наряду с Хуаном Аюсо, Жуаном Алмейдой, Марком Солером, Тимом Велленсом и Нильсом Политтом он будет помогать капитану команды Тадею Погачару и сокапитану Адаму Йейтсу.

О впечатлениях от первых дней работы в новом окружении, о целях в новой команде Павел Сиваков рассказал в интервью GCN.

Photo (c) UAE Team Emirates

Павел Сиваков: «Давление будет на команде Visma. Хотя на бумаге у нас состав команды-мечты, они будут чувствовать прессинг, от них будут ждать победы на Туре. В прошлом году они выиграли три Гранд-тура. Мы же в идеальном положении, так что я с нетерпением предвкушаю это.

Считаю, что никто ещё не видел такого состава как у нас. Это будет фейерверк. Маршрут довольно трудный, несколько тяжёлых этапов будут уже на первой неделе, поэтому сильная команда даст преимущество, можно с самого начала давить на соперников.

Есть некая мотивация в том, чтобы в предстоящем году их обыграть. Конечно, победа приносит удовлетворение, но, думаю, мы хотим завершить эту серию, это было бы здорово!

Если бы я остался в INEOS, продолжал бы выполнять одну роль и так закончил бы карьеру в этой команде. Но я хочу большего, хочу попробовать что-то новое. В конце концов, карьера в велоспорте не такая долгая, и если останешься в одной команде, возможно, к финалу карьеры останутся какие-то сожаления.

Мне очень нравится новая обстановка, новые ребята, нравится начинать всё с чистого листа. Именно этого я очень хотел, хотел просто сделать этот шаг вперёд, которого мне не хватало в последние несколько лет. Думаю, я сделал правильный выбор. Хотя некоторые считают, что в команде UAE уже много лидеров и сильных гонщиков, я считаю, что эта команда всегда даёт возможности каждому. Этот проект мне очень понравился.

Когда рядом выступают сильные гонщики, это даёт шанс, потому что мы можем разыгрывать разные карты. Это снимает давление и с тебя, и с товарищей по команде, что позволяет найти баланс. Считаю, что если в итоге выступаешь на высоком уровне, за тебя говорят ноги. Если силён, это видно.

Тренировки здесь проходят совершенно по-другому. Я много занимался, заходя в свою «Зону 2» , чего раньше никогда не делал. Это намного проще, но в то же время интереснее. С нетерпением жду, что это мне даст. Результаты увижу не через месяц или два, работа принесёт плоды в более долгосрочной перспективе. Надеюсь, стану выносливее. Также надеюсь, что смогу дольше поддерживать высокий темп в горах.

Хочу стать более уверенным в себе, и, возможно, свежий старт - именно то, что мне для этого необходимо. В новой команде и в новой роли я сразу почувствовал, что команда верит в меня. У меня отличная программа, и, если всё будет хорошо, я должен принять участие в Тур де Франс-2024. Я мечтал об этой гонке, наверное, это самая крупная гонка, которую хочу проехать.

Моя мечта - выиграть в карьере Гранд-тур. Думаю, следующие три года будут для меня очень важными. Хочу всё сделать по максимуму, чтобы понять, чего могу достичь. Возможно, после этого смогу сказать, что это и есть мой потолок. Но сейчас мне 26, я всё ещё считаю, что пока не раскрыл весь свой потенциал.

Потолок будет тогда, когда я увижу, что сделал всё, что мог, когда попробую все виды тренировок и питания, и пойму, что это и есть мой уровень. Но на данный момент думаю, что не использовал все свои возможности, не достиг своих 100%. Поэтому буду упорно работать, чтобы однажды попытаться выиграть Гранд-тур. Но всё начинается просто с побед в гонках, с побед на недельных гонках

Самым большим достижением было бы просто стабильно проехать весь сезон, сделать этот шаг вперёд, показать самому себе, что я прогрессирую, что я вышел на новый уровень в выступлениях. Для меня это стало бы главным успехом».