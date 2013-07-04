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Павел Сиваков о переходе в команду UAE Team Emirates и новых целях

Павел Сиваков: «Я ещё не раскрыл весь свой потенциал»

 

 

Павел Сиваков начал сезон 2024 года в цветах команды UAE Team Emirates, куда перешёл после шести лет выступления в команде INEOS Grenadiers. За свою карьеру Павел Сиваков принял участие в восьми Гранд-турах, но всего один раз стартовал на Тур де Франс - в 2020 году.

 

В команде UAE Team Emirates 26-летнего гонщика включили в предварительный состав на французский Гранд-тур, где наряду с Хуаном Аюсо, Жуаном Алмейдой, Марком Солером, Тимом Велленсом и Нильсом Политтом он будет помогать капитану  команды Тадею Погачару и сокапитану Адаму Йейтсу.   

 

О  впечатлениях от первых дней работы в новом окружении, о целях в новой команде Павел Сиваков рассказал в интервью GCN.

 

Павел Сиваков о переходе в команду UAE Team Emirates и новых целях

Photo (c) UAE Team Emirates

 

 

Павел Сиваков: «Давление будет на команде Visma. Хотя на бумаге у нас состав команды-мечты, они будут чувствовать прессинг, от них будут ждать победы на Туре. В прошлом году они выиграли три Гранд-тура. Мы же в идеальном положении, так что я с нетерпением предвкушаю это.

 

Считаю, что никто ещё не видел такого состава как у нас. Это будет фейерверк. Маршрут довольно трудный, несколько тяжёлых этапов будут уже на первой неделе, поэтому сильная команда даст преимущество, можно с самого начала давить на соперников.

 

Есть некая мотивация в том, чтобы в предстоящем году их обыграть. Конечно, победа приносит удовлетворение, но, думаю, мы хотим завершить эту серию, это было бы здорово!

 

Если бы я остался в INEOS, продолжал бы выполнять одну роль и так закончил бы карьеру в этой команде. Но я хочу большего, хочу попробовать что-то новое. В конце концов, карьера в велоспорте не такая долгая, и если останешься в одной команде, возможно, к финалу карьеры останутся какие-то сожаления.  

 

Мне очень нравится новая обстановка, новые ребята, нравится начинать всё с чистого листа. Именно этого я очень хотел, хотел просто сделать этот шаг вперёд, которого мне не хватало в последние несколько лет. Думаю, я сделал правильный выбор. Хотя некоторые считают, что в команде UAE уже много лидеров и сильных гонщиков, я считаю, что эта команда всегда даёт возможности каждому. Этот проект мне очень понравился.

 

Когда рядом выступают сильные гонщики, это даёт шанс, потому что мы можем разыгрывать разные карты. Это снимает давление и с тебя, и с товарищей по команде, что позволяет найти баланс. Считаю, что если в итоге выступаешь на высоком уровне, за тебя говорят ноги. Если силён, это видно.

 

Тренировки здесь проходят совершенно по-другому. Я много занимался, заходя в свою «Зону 2» , чего раньше никогда не делал.  Это намного проще, но в то же время интереснее. С нетерпением жду, что это мне даст. Результаты увижу не через месяц или два, работа принесёт плоды в более долгосрочной перспективе. Надеюсь, стану выносливее. Также надеюсь, что смогу дольше поддерживать высокий темп в горах.

 

Хочу стать более уверенным в себе, и, возможно, свежий старт - именно то, что мне для этого необходимо. В новой команде и в новой роли я сразу почувствовал, что команда верит в меня. У меня отличная программа, и, если всё будет хорошо, я должен принять участие в Тур де Франс-2024. Я мечтал об этой гонке, наверное, это самая крупная гонка, которую хочу проехать.

 

Моя мечта - выиграть в карьере Гранд-тур. Думаю, следующие три года будут для меня очень важными. Хочу всё сделать по максимуму, чтобы понять, чего могу достичь. Возможно, после этого смогу сказать, что это и есть мой потолок. Но сейчас мне 26, я всё ещё считаю, что пока не раскрыл весь свой потенциал.

 

Потолок будет тогда, когда я увижу, что сделал всё, что мог, когда попробую все виды тренировок и питания, и пойму, что это и есть мой уровень. Но на данный момент думаю, что не использовал все свои возможности, не достиг своих 100%. Поэтому буду упорно работать, чтобы однажды попытаться выиграть Гранд-тур. Но всё начинается просто с побед в гонках, с побед на недельных гонках

 

Самым большим достижением было бы просто стабильно проехать весь сезон, сделать этот шаг вперёд,  показать самому себе, что я прогрессирую, что я вышел на новый уровень в выступлениях. Для меня это стало бы главным успехом».

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Теги к статье: Павел Сиваков Pavel Sivakov UAE Team Emirates

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  1. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    Сегодня, 00:51 | Регистрация: 24.05.2021

    главное что он француз 

    Зупиніть їх!
    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 02:58 | Регистрация: 4.07.2013

      Какая разница француз он или нет.
      Уймитесь уже. Оставьте Сивакова в покое.

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:56 | Регистрация: 4.07.2013

    Состав пока что всего лишь предварительный.
    Рано песни петь. 

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:22 | Регистрация: 30.06.2017

    Работал на Фрума, работал на Берналя...работал на Томаса..щас будет работать на Погачара..че гордиться?

    Сказал бы, что здесь побольше платят..и все. А то...что то новое..карьера закончится..а здесь че не закончится? Да?

    Как был бочковозом элитным так и останется им..тока с восточным отливом.

    Гран тур выиграть в составе ОАЭ , серьезно? А Алмейда, Аюсо, Йейтс и тем более Погачар с этим согласятся? Не думаю.Мечтать не вредно.

    Вся жизнь это гонка.
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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Работал на Фрума, работал на Берналя...работал на Томаса..щас будет работать на Погачара..че гордиться?

    Сказал бы, что здесь побольше платят..и все. А то...что то новое..карьера закончится..а здесь че не закончится? Да?

    Как был бочковозом элитным так и останется им..тока с восточным отливом.

    Гран тур выиграть в составе ОАЭ , серьезно? А Алмейда, Аюсо, Йейтс и тем более Погачар с этим согласятся? Не думаю.Мечтать не вредно.
  • VeloVelo
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Какая разница француз он или нет.
    Уймитесь уже. Оставьте Сивакова в покое.

  • VeloVelo
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Состав пока что всего лишь предварительный.
    Рано песни петь. 

  • Kay82
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (4)
    Kay82-Фото

    главное что он француз 

  • Astanaforever
    Состав велокоманды UAE Team Em ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Мощь
  • Николай Н.
    Hexia Cyclocross Gullegem-2024 (1)
    Николай Н.-Фото

    В отсутствие лидеров сегодня порезвились другие ребята. Смотреть было интересно.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (139)
    s75-Фото

    WF отправляет ЭБХ в AG2R, в числе несостоявшихся вариантов упоминают Инеос и DSM. Британская команда продолжает поиски кандидатов на последнюю свободную вакансию на 2024 год?

  • s75
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (9)
    s75-Фото
    Да, такие новости в последний день ушедшего года, что просто слов нет. Все его беды от головы.
  • Hansmer
    Ваут ван Арт: “Первая неделя Д ... (2)
    Hansmer-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Видно по кроссу, что он не напрягается во все силы. Просто катается и готовется в классикам.
    Велокросс он едет на все деньги, на те которые имеет на сегодняшний день.
  • старт-шоссе 82
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    Даже если Денис и не закончил карьеру , у плапа он не выиграл бы. А джейко алула похоже набирает обороты и предстоящий сезон, на мой взгляд, тоже обещает быть интересным.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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