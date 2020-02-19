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Павел Сиваков о выступлении на Туре Прованса-2020

Павел Сиваков: «Я должен выйти к 100% в июне, но не раньше»

 

 

  22-летний российский гонщик команды Ineos Павел Сиваков, начавший сезон в Австралии, проехал первую велогонку в Европе – Тур Прованса-2020, но не смог бороться за высокие места на французской гонке. На этапе до Мон-Ванту Павел Сиваков проиграл победителю Наиро Кинтане (Arkea-Samsic) 4 с половиной минуты. По мнению тренера команды Ineos Тима Керрисона (Tim Kerrison) причиной могла стать слишком быстрая потеря веса после возвращения из Австралии. Об этом гонщик и тренер команды Ineos рассказали журналистам после окончания Тура Прованса-2020.

 

 

  Павел Сиваков: "Я должен выйти к 100% форме в июне, не раньше. Всегда приятно для морального настроя быть в хорошей форме в феврале, но в конечном счёте лучше нацелиться на пик формы в июле.

 

  На Мон-Ванту поехал слишком мощно в начале подъёма, а потом, когда попытался ответить на атаку Кинтаны, не потянул. Начал терять силы ещё до больших атак, а финишировать 30-м или 15-м  - разницы нет.  Очень хотел проявить себя на Ванту, находиться впереди, с сильнейшими, но я был пустым. Когда чувствуешь себя не слишком хорошо, не важно, какой подъём, всегда тяжело".

 

  Тим Керрисон, тренер команды Ineos: «Сейчас у Павла почти тот же вес, в котором он в прошлом году выиграл Тур Польши. Он очень хотел хорошо пройти Ванту, поэтому сбросил вес чуть больше, но, возможно, он просто поехал слишком быстро. В субботу он заплатил за это. Это хороший урок молодым гонщикам в поиске баланса между весом и мощностью».

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Теги к статье: Павел Сиваков Pavel Sivakov Ineos Тур Прованса Tour de la Provence многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro

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