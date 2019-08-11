Павел Сиваков – победитель Тура Польши-2019

Матей Мохорич – победитель 7 этапа, Павел Сиваков – победитель общего зачёта Тура Польши-2019

7-й горный этап Тура Польши-2019 завершился победой 24-летнего словенского гонщика команды Bahrain-Merida Матея Мохорича, который атаковал в одиночку из отрыва дня за 57 км до финиша, где опередил ближайших преследователей на 55 секунд.

22-летний российский гонщик команды Ineos Павел Сиваков, после 6-го этапа поднявшийся на вторую строчку общего зачёта, на финальном этапе Тура Польши-2019 финишировал в группе претендентов на общий зачёт. Он сумел перехватить лидерство и выиграл генеральную классификацию, где опередил на 2 секунды австралийского гонщика Джей Хиндли (Sunweb) и на 12 секунд итальянского гонщика Диего Улисси (UAE Team Emirates).

Это третья победа Павла Сивакова в этом сезоне, вторая победа в общем зачёте многодневной велогонки после Тура Альп-2019 и первая в карьере победа в генеральной классификации гонки Мирового тура.

Photo ©ATCommunication/TDP

Матей Мохорич: «Сегодня я бы очень сконцентрирован, чтобы отобраться в отрыв. Думал, что потратил слишком много сил, пока мне удалось уехать в отрыв, но в итоге оказалось, что чувствовал себя нормально. Сказал себе, что мне надо предвосхитить действия попутчиков по отрыву, потому что скорость в отрыве не была достаточно высокой, пелотон нас догонял. Подумал, что ко мне присоединятся и другие, но у меня перед последним большим подъёмом уже был значительный просвет, никто ко мне не переложился, поэтому поехал в одиночку. К счастью, позади начали играть в игры, благодаря чему мне удалось удержаться впереди».

Photo ©ATCommunication/TDP

Павел Сиваков: «Вчера этап был хаотичным. Сегодня же он контролировался лучше. Конечно, победа начала строиться вчера, сегодня же оставалось следить и пытаться сбросить лидера, перехватить майку. В итоге всё так и получилось. Команда потрясающе отработала. Тео Геоган очень впечатлял. Он один остался со мной в финале, возможно, был сильнее меня в этой гонке, но работал как мой помощник.

Эта неделя для всего пелотона была не такой, как всегда из-за того, что случилось с Бьоргом. В юниорах я часто был его соперником, мы одного возраста. Он был моим самым сильным соперником с тех пор, как мне исполнилось 17. Мы с ним боролись почти на каждой гонке. Я был шокирован тем, что с ним произошло, много думал о гонках, в которых мы участвовали вместе с ним. Конечно, посвящаю эту победу ему.

Благодарю всех ребят команды. У нас очень сильная молодая команда с отличной атмосферой.

Я не буду выступать на Вуэльте Испании. Думаю, одного Гран-тура пока достаточно, поэтому должен постараться выступить на чемпионате. Мне только 22 года, нет необходимости торопить события. Возможно, я был бы там на хорошем уровне, но если хочу, чтобы моя карьера была долгой, лучше идти шаг за шагом.

Постараюсь прогрессировать в разделке. Моя следующая цель – постараться что-то показать на чемпионате мира. В планах старт на Туре Германии, потом Туре Британии, и закончить сезон на чемпионате мира. Это хорошая программа, хорошая альтернатива Вуэльте Испании-2019».

Габриэль Раш, спортивный директор команды Ineos: «Это крупная победа Павла. Первые пять дней главной задачей было финишировать без потерь времени. Плюс мы могли бороться в спринте со Свифти. На двух последних этапах в фокусе была генеральная классификация. Этапы были тяжёлыми, но для нас сложились хорошо.

У нас было три отличных карты – с Беном, Тэо и Павлом. Вчера выбор, кто попадёт в группу, Павел или Тэо, произошёл в некоторой степени случайно. В итоге Павел уехал, но у Тэо тоже шла нога, чтобы бороться за победу. Для них гонка сложилась очень хорошо. Фантастика, что победу взял такой молодой гонщик как Павел».