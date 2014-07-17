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Павел Сиваков: «Мне нравятся многодневные гонки»

 Павел Сиваков: «Мне нравятся многодневные гонки»

 

  20-летний российский велогонщик Павел Сиваков начинает первый сезон в профессионалах, являясь самым молодым гонщиком не только команды Sky, но и всего пелотона Мирового тура.

 

  В прошлом году Павел Сиваков добился «тройной короны», победив в гонках Ronde de l’Isard, Baby Giro и Giro della Valle d’Aosta, а также из одиночного отрыва взял победу на этапе и выиграл майку горного короля на Туре де л’Авенир.

 

 Надев майку гонщика команды Sky, Павел Сиваков готов приобретать новые знания, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере, о чём рассказал в интервью на сайте команды.

 

Павел Сиваков: «Мне нравятся многодневные гонки»

 

  Павел Сиваков: «Я – новичок в команде, это мой первый профессиональный сезон, в котором я хочу как можно больше совершенствоваться и узнать как можно больше. В команде очень опытные гонщики, но если мне представится шанс продемонстрировать свои способности, добыть хороший результат, я воспользуюсь им.

 

  Команда Sky – одна из лучших в мире. Мне нравятся многодневные гонки. Думаю, я из тех гонщиков, кто может на них хорошо выступить. И Sky, определённо, лучшая команда, где я смогу научиться, как побеждать на гонках такого типа.

 

  Со спортивным директором команды Sky Николя Порталем я познакомился, когда был ещё юниором, у нас есть общий друг. С тех пор он следил за моими результатами. Кроме того, мы живём в одном регионе Франции, на юго-западе страны. Пока я его не слишком хорошо знаю, но в будущем, надеюсь, мы узнаем друг друга получше».

 

  Николя Порталь, спортивный директор команды Sky: «Павел – отличный парень, он страстно любит велоспорт, предан ему и мотивирован добиться успеха. У него есть все качества, чтобы стать одним из лучших гонщиков мира».

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Теги к статье: Павел Сиваков Sky Pavel Sivakov

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  1. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Сегодня, 09:52 | Регистрация: 17.07.2014

    У местных хейтеров Ская разрыв шаблона будет. Удачи парню!

  2. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 12:10 | Регистрация: 5.10.2016

    блин, один русский в скае, и тот француз! biggrin

  3. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 12:14 | Регистрация: 24.12.2017

    Ещё один молодой новобранец команды ,вместе с Халворсеном и Бассо. Надеюсь добьётся очень быстро результатов и скорых побед на многодневках.( иначе жаль будет гонцов и персонал из BMC которых ушли из молодежки после его ухода)

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3 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 335
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
5 Девенинс Д. (Bel) (QST) 225
6 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
7 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
8 Санчес Л-Л. (Spa) (AST) 135
9 Юин К. (Aus) (MTS) 115
10 Геррейро Р. (Por) (TFS) 100

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