Павел Сиваков: «Мне нравятся многодневные гонки»

20-летний российский велогонщик Павел Сиваков начинает первый сезон в профессионалах, являясь самым молодым гонщиком не только команды Sky, но и всего пелотона Мирового тура.

В прошлом году Павел Сиваков добился «тройной короны», победив в гонках Ronde de l’Isard, Baby Giro и Giro della Valle d’Aosta, а также из одиночного отрыва взял победу на этапе и выиграл майку горного короля на Туре де л’Авенир.

Надев майку гонщика команды Sky, Павел Сиваков готов приобретать новые знания, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере, о чём рассказал в интервью на сайте команды.

Павел Сиваков: «Я – новичок в команде, это мой первый профессиональный сезон, в котором я хочу как можно больше совершенствоваться и узнать как можно больше. В команде очень опытные гонщики, но если мне представится шанс продемонстрировать свои способности, добыть хороший результат, я воспользуюсь им.

Команда Sky – одна из лучших в мире. Мне нравятся многодневные гонки. Думаю, я из тех гонщиков, кто может на них хорошо выступить. И Sky, определённо, лучшая команда, где я смогу научиться, как побеждать на гонках такого типа.

Со спортивным директором команды Sky Николя Порталем я познакомился, когда был ещё юниором, у нас есть общий друг. С тех пор он следил за моими результатами. Кроме того, мы живём в одном регионе Франции, на юго-западе страны. Пока я его не слишком хорошо знаю, но в будущем, надеюсь, мы узнаем друг друга получше».

Николя Порталь, спортивный директор команды Sky: «Павел – отличный парень, он страстно любит велоспорт, предан ему и мотивирован добиться успеха. У него есть все качества, чтобы стать одним из лучших гонщиков мира».