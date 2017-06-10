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Павел Сиваков из команды BMC Development Team - победитель андеровской версии Джиро д'Италия-2017

Павел Сиваков из команды BMC Development Team - победитель андеровской версии Джиро д'Италия-2017

 

 

  19-летний российский гонщик континентальной команды BMC Павел Сиваков (Pavel Sivakov) стал победителем андеровской версии Джиро д’Италия-2017 (Giro Ciclistico d'Italia).

 

  В гонке, состоявшей из 7 этапов, Павел Сиваков надел розовую майку лидера после 3-го этапа и удержал её до финала. В генеральной классификации он обошёл обошёл двух австралийских гонщиков команды  Mitchelton Scott Лукаса Хэмильтона (Lucas Hamilton) и Джея Хиндли (Jai Hindley) на 9 и 17 секунд соответственно.

 

 

 Photo © Giro d'Italia U23

 

  Павел Сиваков: «Не могу поверить, это невероятно. Я надеялся, что смогу взять победу, но никогда не думал, что смогу в этом году выиграть андеровскую версию Джиро д’Италия. Эта гонка была трудной до самого конца, но ребята отлично отработали. Они потрясающе трудились всю неделю, и эта победа принадлежит команде в той же степени, что и мне. Это одна из крупнейших гонок календаря, и большая победа для меня и команды. Потрясающие ощущения, которые дают мне огромную уверенность на будущее».

 

 

  Клаас Лодевик, спортивный директор: «Невероятный день. Андеровская Джиро д’Италия была нашей главной целью с самого начала года. И поэтому увидеть, как Павел Сиваков взял победу на этой гонке – потрясающе. Всю неделю команда работала слаженно,  что сыграло важную роль в том, что мы одержали победу в генеральной классификации».

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Теги к статье: Павел Сиваков андеровская Джиро д'Италия Giro d'Italia U23

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Комментарии

  • GTX
    Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (16)
    GTX-Фото
    Цитата: DenisRodikov
    Всем привет!
    Есть у кого профиль финишной горы завтрашней? Тут вот картинка: http://www.steephill.tv/2017/tour-de-suisse/profile-07.jpg
    На 13км набор 1420 метров. Это под 11% средних и ещё на высоте... Я не уверен, что так на самом деле там, но если даже близко, то гора просто эпичная.
    14 км, с них 8 со средним 11.5%. Эсли немного не та нога, как сегодня было например у Шпилака и Франка, то можно отхватить минут 5.
  • Gottliche_Recht
    Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (16)
    Gottliche_Recht-Фото
    вершина - 2829 м над уровнем моря. Это жесть.
  • sixpack
    Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (16)
    sixpack-Фото
    http://robertoricci.altervista.org/Immagini/Altre.Altimetrie/Tiefenbachferner.p
    ng
  • DenisRodikov
    Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (16)
    DenisRodikov-Фото

    Всем привет!

    Есть у кого профиль финишной горы завтрашней? Тут вот картинка: http://www.steephill.tv/2017/tour-de-suisse/profile-07.jpg

    На 13км набор 1420 метров. Это под 11% средних и ещё на высоте... Я не уверен, что так на самом деле там, но если даже близко, то гора просто эпичная.

  • sixpack
    Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (16)
    sixpack-Фото

    Цитата: Student
    Ну многие таланты иностранные в это время уже в профи выступают

     

    вообще-то очень немногие. Этот вопрос обсуждался года 3 назад, и самым молодым про-гонщиком (насколько помню) оказался Мохорич, ему было 19, как сейчас Сивакову. Даже весьма молодые-ранние, навроде Сагана, не приходят в про-пелотон до 19-ти, а потенциальные генеральщики обычно позже. В Бейби-Джиро за последние годы отметилось немало сильных в будущем горников (Ару, Кеньяг, Бетанкур), и вроде они были не старше и без про-команд на тот момент.

     

    Другой вопрос, что многие сильные андеры в профиках успехов не достигают, так что посмотрим. Было бы екплохо стажером в WT команду для начала, тем более, что это у него не первый успех по андерам, даже и в этом году

  • Андрон
    Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (16)
    Андрон-Фото

      А мне понравилось, как Саган в золотых велотуфлях сегодня работал водовозом. И, надо сказать, делал это очень неплохо. Не всякий может рассовать по себе столько бачков.

  • sixpack
    Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (16)
    sixpack-Фото
    да? Исагирре отстает на 4 минуты, и Кошта вроде не первый раздельщик на деревне.
  • sixpack
    Тур Швейцарии-2017. Этап 5 (39)
    sixpack-Фото
    Когда ники, в шоу не участвующие, говорят про "надо" и "желательно", то.... кому, собственно, надо? Так что включайте привлекающие Вас шоу, если Саган так не нравится. Я вот особого кривлянья не увидел, да и вообще у Пети здоровая популярность, что вообще-то плюс.
  • evgeny1330
    Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (16)
    evgeny1330-Фото
    Больше я ждал от Изагирре, какой прошлый сезон у него был классный, а в этом что-то не то, до сих пор ни одной победы, а гонщик-то талантливый.
  • tim147
    Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (16)
    tim147-Фото

    Удалось посмотреть последние 30 км, этапчик нескучный. Наконец-то Поццовиво вышел из оцепенения и в одиночку (не считая пару км с Вудсом) протянул 11-12 км. Вудс почти до конца неплохо отдерживался впереди, но спуск, тем более мокрый он ездить видимо не умеет. Что касается оставшихся капитанов (в основном колесников), то после рывка Доменико в их стане  как всегда начались переглядки  и таким образом Мальчик-с-пальчик смог проехать на большой пальчик! Из молодых неплохое впечатление оставили Солер и Ян Хирт, последний с грузом Джиро в ногах. Кстати о Джиро - я был весьма удивлен решением Дюмулена ехать швейцарский тур, хорошо что здравый смысл победил и он сошел - пусть лучше готовится к чемпионату Нидерландов!

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
6 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
10 Контадор А. (Spa) (TFS) 1213

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