- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 23:45
Павел Сиваков из команды BMC Development Team - победитель андеровской версии Джиро д'Италия-2017
19-летний российский гонщик континентальной команды BMC Павел Сиваков (Pavel Sivakov) стал победителем андеровской версии Джиро д’Италия-2017 (Giro Ciclistico d'Italia).
В гонке, состоявшей из 7 этапов, Павел Сиваков надел розовую майку лидера после 3-го этапа и удержал её до финала. В генеральной классификации он обошёл обошёл двух австралийских гонщиков команды Mitchelton Scott Лукаса Хэмильтона (Lucas Hamilton) и Джея Хиндли (Jai Hindley) на 9 и 17 секунд соответственно.
Photo © Giro d'Italia U23
Павел Сиваков: «Не могу поверить, это невероятно. Я надеялся, что смогу взять победу, но никогда не думал, что смогу в этом году выиграть андеровскую версию Джиро д’Италия. Эта гонка была трудной до самого конца, но ребята отлично отработали. Они потрясающе трудились всю неделю, и эта победа принадлежит команде в той же степени, что и мне. Это одна из крупнейших гонок календаря, и большая победа для меня и команды. Потрясающие ощущения, которые дают мне огромную уверенность на будущее».
Клаас Лодевик, спортивный директор: «Невероятный день. Андеровская Джиро д’Италия была нашей главной целью с самого начала года. И поэтому увидеть, как Павел Сиваков взял победу на этой гонке – потрясающе. Всю неделю команда работала слаженно, что сыграло важную роль в том, что мы одержали победу в генеральной классификации».
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