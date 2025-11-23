Матье ван дер Пул о Тадее Погачаре, своём межсезонье и маунтинбайке

Матье ван дер Пула завершает своё межсезонье и готовится к сезону велокросса

Матье ван дер Пул завершил сезон 2025 года победой в однодневной гонке Super 8 Classic и пока не спешит открывать сезон велокросса. Но каждый его выезд на тренировку в межсезонье привлекает внимание болельщиков, а Олимп ком официальный сайт прогнозирует, какие ещё победы к своим уже имеющимся 56 на шоссе и 170 в велокроссе добавит 30-летний нидерландский гонщик.

Завершив сезон на шоссе, Матье ван дер Пул уже как зритель следил за Чемпионатом мира в Руанде и поздравил с победой Тадея Погачара, а в интервью Het Laatste Nieuws рассказал о том, как отдыхает, и отметил, что сам теперь предпочитает концентрироваться на гонках, которые подходят ему больше всего.

Матье ван дер Пул о своём межсезонье и неудачах сезона на шоссе

«Пневмония, из-за которой мне пришлось сойти с Тур де Франс-2025, оказалась серьезнее, чем мы думали. Я попытался слишком быстро начать снова тренироваться, но мой организм был не готов. Ментально и физически мне был нужен отдых. В августе и сентябре мне было очень тяжело. Обычно я тренируюсь больше, чем нужно, но на этот раз всё было наоборот. Я пропустил больше тренировок, чем завершил, что всегда плохой знак.

Даже Ваут ван Арт и Погачар говорили, что после Тур де Франс им нужно было отдохнуть психологически. Тадей, кажется, восстанавливается быстрее.

Я думаю, что давление на велогонщиков возросло. Гонки стали сложнее, их стиль изменился, а с учётом сборов на высоте и длительных подготовительных периодов нагрузка суммируется. Как лидер, ты всегда должен быть готов.

Поэтому важно иметь что-то помимо велосипеда. Для меня это гольф. Я чувствую, что у многих молодых гонщиков нет других интересов. Они слишком сфокусированы на велосипеде. Когда всё идет хорошо, это нормально, но когда случается неудача, они на ней зацикливаются.

Я изменился. Зрелищные гонки — это здорово, но в итоге тебя судят по победам. С возрастом я научился концентрироваться на том, что мне больше подходит, и это помогло мне многого добиться».

Матье ван дер Пул о Тадее Погачаре

«Тадей Погачар, действительно, впечатляет, и, глядя на него, кажется, что всё легко. Я уже говорил, что, возможно, сравнение с новым Мерксом не совсем верное, потому что его зовут Погачар, но для нас это время, должно быть, немного похоже на то, когда гонялся Меркс. На своей территории Погачар может делать всё, что захочет.

Я обошёл его на своей территории, но даже тогда борьба была упорной. На его территории я для него не угроза. Однако это дополнительно мотивирует готовиться к весне следующего сезона. Если ты можешь усидеть за Погачаром и обойти его, ты близок к победе».

Матье ван дер Пул о маунтинбайке

«Я не оставлю маунтинбайк, пока не достигну того, чего хочу, даже если мне это никогда не удастся. Это по той же причине, по которой Тадей едет Тур Фландрии и Париж-Рубэ, бросая себе чтобы бросать себе вызов».

Матье ван дер Пул готовится к сезону велокросса

Как отмечает издание Wielerflits, исходя из опыта последних лет, Матье ван дер Пул, завоевавший в этом году титул чемпиона мира по велокроссу в седьмой раз, никогда не возобновлял сезон велокросса раньше 27 ноября. Последние два года он ещё больше фокусировался на Чемпионате мира по велокроссу, и выходил на старт в велокроссе только в середине декабря.

После чемпионата мира по маунтинбайку в середине сентября Матье ван дер Пула снизил активность в соцсетях и начал полноценный отдых. Несколько недель назад менеджер Alpecin-Deceuninck Кристоф Родхофт (Christoph Roodhooft) сообщил Sporza, Матье ван дер Пул «хорошо отдохнул».

Родхофт: «Сейчас он активно тренируется, готовится к сезону велокросса».

Самым ранним сроком может быть Кортрейк или Намюр 13 и 14 декабря. Однако более реалистичным является возвращение на триптихе Антверпен (20 декабря), Коксейде (21 декабря) или Хофстаде (22 декабря).