Матье ван дер Пул: “Хочу выиграть Классику в майке чемпиона мира”

Матье ван дер Пул начал подготовку к сезону велокросса

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) начал подготовку к сезону велокросса, который начнёт в конце декабря и завершит Чемпионатом мира в этой дисциплине, где попробует завоевать титул в шестой раз. Возвращение к работе Матье ван дер Пул отметил победой на Критериуме в Мадриде, где опередил Хуана Аюсо (UAE Team Emirates) и Омара Фраиле (INEOS Grenadiers).

28-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck, который в этом году стал чемпионом мира в групповой гонке на шоссе и выиграл две классики - Монумента - Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ, в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал, что достиг всех целей в велокроссе и теперь мечтает выиграть Классику на шоссе в радужной майке чемпиона мира. Также его целью на следующий год остаётся борьба за медаль в маунтинбайке на Олимпиаде в Париже и участие в олимпийской групповой гонке на шоссе.

Матье ван дер Пул: «К сожалению, мои каникулы закончились. Я вернулся к тренировкам, готовлюсь к сезону велокросса, который начну в конце декабря. Календарь будет тем же, что и в прошлом году, с 10 - 15 гонками и итоговой целью - Чемпионатом мира по велокроссу.

Велокроссом занимаюсь с детства. Думаю, Классики на шоссе очень похожи на гонку в велокроссе. Разница лишь в том, что на шоссе сначала надо ехать пять часов. Сейчас мне уже удаётся сохранять свежесть в финале долгих гонок. Этот процесс начался пару лет назад. Думаю, теперь я и на шоссе демонстрирую свой максимум.

Предвкушаю 2024 год, как поеду классики в радужной майке. В велокроссе у меня уже не осталось никаких целей, поэтому мои цели теперь на шоссе. У меня есть несколько гонок мечты. В этом сезоне мне очень повезло - за один сезон выиграл три из них. Этот сезон был невероятным. Я по-настоящему им наслаждался.

В Классиках мои цели не меняются. Будет трудно выиграть снова, но я хочу попробовать. Хочу выиграть Классику, когда на мне майка чемпиона мира.

Год с Олимпиадой необычный. Мы ещё не определились с календарём. В Париже я могу принять участие и в гонке по маунтинбайку (29 июля) и в групповой гонке на шоссе (3 августа). То, что сначала будет гонка на горном велосипеде, мне точно поможет.

Мне нравится переключаться между дисциплинами, благодаря этому мне не приходится заниматься одним и тем же весь год. Но чередовать их становится всё труднее и труднее.

В следующие несколько месяцев мы определимся с моими планами. Я могу проехать Тур де Франс, но пока мы это ещё не решили, потому что в Олимпийский год вариантом может стать Вуэльта. Пока что мы не сложили все части пазла моего сезона».