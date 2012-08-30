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Матье ван дер Пул: “Хочу выиграть Классику в майке чемпиона мира”

Матье ван дер Пул начал подготовку к сезону велокросса

 

 

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) начал подготовку к сезону велокросса, который начнёт в конце декабря и завершит Чемпионатом мира в этой дисциплине, где попробует завоевать титул в шестой раз. Возвращение к работе Матье ван дер Пул отметил победой на Критериуме в Мадриде, где опередил Хуана Аюсо (UAE Team Emirates) и Омара Фраиле (INEOS Grenadiers). 

 

28-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck, который в этом году стал чемпионом мира в групповой гонке на шоссе и выиграл две классики -  Монумента - Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ, в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал, что достиг всех целей в велокроссе и теперь мечтает выиграть Классику на шоссе в радужной майке чемпиона мира. Также его целью на следующий год остаётся борьба за медаль в маунтинбайке на Олимпиаде в Париже и участие в олимпийской групповой гонке на шоссе.

 

Матье ван дер Пул: “Хочу выиграть Классику в майке чемпиона мира”

 

 

Матье ван дер Пул: «К сожалению, мои каникулы закончились. Я вернулся к тренировкам, готовлюсь к сезону велокросса, который начну в конце декабря. Календарь будет тем же, что и в прошлом году, с 10 - 15 гонками и итоговой целью - Чемпионатом мира по велокроссу.

 

Велокроссом занимаюсь с детства. Думаю, Классики на шоссе очень похожи на гонку в велокроссе. Разница лишь в том, что на шоссе сначала надо ехать пять часов. Сейчас мне уже удаётся сохранять свежесть в финале долгих гонок. Этот процесс начался пару лет назад. Думаю, теперь я и на шоссе демонстрирую свой максимум.

 

Предвкушаю 2024 год, как поеду классики в радужной майке. В велокроссе у меня уже не осталось никаких целей, поэтому мои цели теперь на шоссе. У меня есть несколько гонок мечты. В этом сезоне мне очень повезло - за один сезон выиграл три из них. Этот сезон был невероятным. Я по-настоящему им наслаждался.

 

В Классиках мои цели не меняются. Будет трудно выиграть снова, но я хочу попробовать. Хочу выиграть Классику, когда на мне майка чемпиона мира.

 

Год с Олимпиадой необычный. Мы ещё не определились с календарём. В Париже я могу принять участие и в гонке по маунтинбайку (29 июля) и в групповой гонке на шоссе (3 августа). То, что сначала будет гонка на горном велосипеде, мне точно поможет.

 

Мне нравится переключаться между дисциплинами, благодаря этому мне не приходится заниматься одним и тем же весь год. Но чередовать их становится всё труднее и труднее.

 

В следующие несколько месяцев мы определимся с моими планами. Я могу проехать Тур де Франс, но пока мы это ещё не решили, потому что в Олимпийский год вариантом может стать Вуэльта. Пока что мы не сложили все части пазла моего сезона».

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck

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  1. RVL

    Сегодня, 08:14 | Регистрация: 30.08.2012

    Это Саган с ним одну дистанцию мтб поедет?

    Кто в теме сориентируйте..

    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Сегодня, 08:56 | Регистрация: 27.08.2018

      Ну они оба планируют ехать МТБ на олимпиаде. Может ещё Пидкок присоединится (я думаю Ольга уточнит).

      1. Имя: Ольга

        Earl57

        Сегодня, 09:20 | Регистрация: 7.12.2014

        Да, Пидкок собирается ехать МТБ в Париже.

        И Томми в конце сезона подсуетился относительно своего рейтинга в МТБ. Сейчас он 10-й в рейтинге и от 8-го места, то есть 1-го ряда на старте, его отделяет всего 43 очка. Он собирается перед ОИ проехать пару этапов МТБ. И разомнется, и рейтинг улучшит.

        У Матье рейтинг в МТБ так и не появился, 0 очков. У Сагана 12 рейтинговых очков, это 1056 место.

         

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