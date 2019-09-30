Мэттью Риччителло перехватил белую майку лучшего молодого гонщика на 20-м этапе Вуэльты Испании-2025

Мэттью Риччителло: «Я стартовал на 20-м этапе с мыслью, что мне нечего терять»

23-летний Мэттью Риччителло (Matthew Riccitello) в шаге от одного из самых важных достижений своей карьеры – белой майки лучшего молодого гонщика Гранд-тура. Американский велогонщик команды Israel Premier Tech перехватил белую майку на финальном горном этапе Вуэльты Испании-2025, королевском горном 20-м этапе с финишем на вершине Пуэрто де Навасеррада-Бола дель Мундо.

Перед стартом 20 этапа Мэттью Риччителло проигрывал обладателю белой майки Джулио Пеллиццари (Red Bull Bora-hansgrohe) 58 секунд. Понимая, что обойти соперника будет непросто, Мэттью Риччителло был полон решимости бороться за белую майку и выложиться на финальном подъёме по полной. В конечном итоге это окупилось. Риччителло пересёк финишную черту на 2 минуты 26 секунд раньше Пеллиццари. В общем зачёте Мэттью Риччителло выигрывает у своего итальянского соперника 1 минуту 28 секунд перед финальным этапом до Мадрида.

Мэттью Риччителло: «Перед этапом ставил целью белую майку. Даже если бы не получилось её взять, Вуэльта на тот момент и так была уже для меня успешной. Поэтому я вышел на старт с мыслью, что мне нечего терять. Этап был тяжёлым с самого начала, и, думаю, это сыграло в мою пользу. Джулио Пеллиццари ехал очень сильно на протяжении всей гонки. А всё, что мне надо было делать сегодня, сидеть на колесе и держаться так долго, как только смогу. Я доволен тем, как все три недели шла нога, и особенно, как чувствовал себя на последней неделе. Финишировать в белой майке и 5-м в общем зачёте – лучше и быть не может. Я очень счастлив.

Финальная гора была невероятно тяжёлой. Когда так круто, сложно получать удовольствие от гонки. Просто выжимаешь из себя всё, чтобы подняться наверх. Последние пару километров дались мне очень тяжело, но когда пересекаешь финишную черту, забываешь обо всех трёхнедельных мучениях. Это был замечательный день».

Мэттью Риччителло поднялся на 7-е место общего зачёта после этапа с финишем на Англиру, а на 18-м этапе, в разделке в Вальядолиде он улучшил своё положение на одну позицию. Финальный королевский горный этап до Бола-дель-Мундо позволил Мэттью Риччителло подняться на пятую строчку в генеральной классификации.