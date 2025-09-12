Жуан Алмейда о 20-м этапе до Бола дель Мундо: «Сделали, что могли»

Жуан Алмейда в шаге от подиума Вуэльты Испании-2025

Жуан Алмейда (Joao Almeida) пересёк финишную черту королевского горного 20-го этапа Вуэльты Испании-2025 через 22 секунды после победителя, Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike). Португальский гонщик команды UAE Team Emirates пытался уехать от обладателя красной майки, но на решающую атаку Вингегора ответить не смог и в итоге уступил датскому гонщику в общем зачёте 1 минуту 16 секунд.

После финиша Жуан Алмейда признался, что чувствовал себя не идеально из-за простуды, но теперь португальский гонщик в шаге от второго в карьере подиума Гранд-тура (после 3-го места на Джиро д’Италия-2023) и первого призового места на Вуэльте Испании.

Жуан Алмейда: «Мы сделали, что могли, так что можем быть довольны. Мы пытались сделать гонку максимально тяжелой, нам было нечего терять. Но, конечно, я верил до самого конца.

Когда Вингегор атаковал на том последнем километре, я понял, что не могу за ним удержаться, он был сильнее. Я чувствовал себя не идеально, но что есть, то есть, и думаю, что мы всё равно можем гордиться, как проехали эти три недели.

К сожалению, на этой неделе я болел, грипп и боль в горле, хотя то же самое происходит со многими ребятами в пелотоне. Так что мои ощущения были не лучшими, но мы пытались, и это главное, так что я ни о чем не жалею. Мне просто нужно продолжать двигаться вперед

Мы думали о том, чтобы атаковать, но в итоге у меня просто не было сил. Я пытался задавать высокий темп, насколько это было возможно, но, в конечном счете, этого оказалось недостаточно. Мои поздравления Йонасу, он был невероятно силён, и быть вторым после него — это не так уж и плохо».