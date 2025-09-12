VeloNEWS
Йонас Вингегор — победитель 20 этапа Вуэльты Испании-2025

Йонас Вингегор делает хет-трик на вершине Бола-дель-Мундо на Вуэльте Испании-2025

 

 

Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) выиграл финальный горный 20-й этап  Вуэльты Испании-2025, финишировавший в подъём особой категории Бола-дель-Мундо - Пуэрто де Навасеррада, оформив хет-трик (после побед на 2-м и 9-м этапах).

 

28-летний датский гонщик команды Visma Lease a Bike защитил красную майку лидера, увеличив своё преимущество в общем зачёте над Жуаном Алмейдой (UAE Team Emirattes XRG) с 44 секунд до 1 минуты 16 секунд, и находится практически в шаге от первой в карьере победы на испанском Гранд-туре. Команда Visma Lease a Bike на 20-м этапе заняла не только первое, но и второе место – Сеппе Кусс, победитель Вуэльты 2023 года, финишировал вторым в свой 31-й День Рождения. Джей Хиндли (Red Bull-Bora-Hansgrohe) занял 3-е место на 20-м этапе, но не смог сместить Тома Пидкока (Q36.5) с третьей позиции в общем зачёте.

 

 

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

 

 

Йонас Вингегор: «Я очень счастлив, что сегодня смог поставить победную точку.  Сегодня чувствовал себя лучше, чем на горных этапах на прошлой неделе. Приятно иметь возможность вознаградить тяжелую работу моих товарищей по команде. Не только сегодня, но и последние три недели они были фантастическими. Я знал, что у меня сегодня отличные шансы на победу, атаковал в правильный момент.

 

Не сказал бы, что скорость, которую задали Жуан (Алмейда) и Джей (Хиндли) была для меня комфортной, но, по крайней мере, я шёл не на пределе. В какой-то момент просто решил атаковать и посмотреть, что получится сделать. Я сразу создал просвет. Но последние несколько сотен метров были невероятно тяжёлыми. Я чуть не въехал в барьер, немного ошибся.

 

Конечно, есть ещё завтрашний этап, надеюсь, пройду его без проблем и затем пересеку финишную черту в Мадриде в красной майке».

 

Сепп Кусс: «День был тяжёлым, но прекрасным. UAE Team Emirates действительно мощно атаковали, но мы были готовы. Мы начали финальный подъем в идеальной ситуации -  с пятью гонщиками в группе фаворитов. Все невероятно упорно работали, чтобы такое стало возможным. Блестяще, что Йонас смог завершить этап победой. Он атаковал в идеальный момент. Это было впечатляюще».

 

 

События 20 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

 

 

Королевский горный этап с набором высоты 4200 м стартовал в подъём. На склонах Альто-де-ла-Эскондида команда Ineos Grenadiers старалась образовать сильный отрыв. Филиппо Ганна атаковал первым, за ним последовали атаки Эгана Берналя, Михала Квятковски, Боба Юнгельса и Брэндона Риверы.  В конечном итоге на втором подъёме дня  Альто-де-Парпадилья просвет создала группа из 37 гонщиков, включая Джулио Чикконе и Мадса Педерсена (Lidl-Trek), Эдди Данбара (Jayco AlUla) и Микеля Ланду (Soudal Quick Step). В это время в пелотоне UAE Team Emirates-XRG и Red Bull-Bora-Hansgrohe работали вместе, удерживая отрыв в пределах 2 минут.

 

Протестующие снова едва не нарушили ход этапа, но пелотон смог объехать людей, перекрывших часть дороги, организаторам не пришлось останавливать гонку.

 

Ярди ван дер Ли (Jardi van der Lee, EF Education-EasyPost), первым прошедший предпоследнюю вершину дня Альто-де-Навасеррада, к подножию финального подъёма Бола-дель-Мундо оставался впереди с Эганом Берналем, Микелем Ландой и Джулио Чикконе, но пелотон надвигался, сократив разрыв до минуты. 

 

Чикконе и Ланда остались впереди вдвоём, но за три километра до финиша их догнали и обошли, когда начался самый крутой отрезок подъёма. Когда обладатель гороховой майки горного короля Джей Вайн завершил смену за 2,5 км до вершины,   Жуан Алмейда атаковал, но на его ускорение сразу отреагировал Йонас Вингегор. Когда ускорился Джей Хиндли (Red Bull Bora-hansgrohe), за ним сразу сели Йонас Вингегор и Сепп Кусс, Жуан Алмейда и Том Пидкок (Q36.5).

 

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

 

 

За 1,5 км до финиша Йонас Вингегор атаковал и уехал от соперников к своей третьей победе в этом выпуске Вуэльты. Сепп Кусс через 11 секунд финишировал вторым в свой день рождения.

 

Пока лидеры генеральной классификации вели борьбу на первых позициях, позади них шла борьба за белую майку лидера. Джулио Пеллиццари (Red Bull Bora-hansgrohe) не выдержал темп лидеров, а Мэттью Риччителло (Israel Premier Tech) в итоге выиграл у итальянского гонщика почти полторы минуты в общем зачёте (1:28).

 

Изменения в классификациях после 20 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Йонас Вингегор сохранил красную майку лидера.

 

Мадс Педерсен (Lidl-Trek) фактически гарантировал себе зелёную майку лучшего в очковой классификации, где выигрывает 80  очков у Йонаса Вингегора.

 

Джей Вайн (UAE Team Emirates XRG) также гарантировал себе гороховую майку лучшего горного гонщика с преимуществом в 5 очков над Йонасом Вингегором.

 

Мэттью Риччителло (Israel Premier Tech) перехватил белую майку лучшего молодого гонщика у Джулио Пеллиццари (Red Bull Bora-hansgrohe), опередив его на 1:28 в общем зачёте.

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 20 этапа

