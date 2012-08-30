Йонас Вингегор возглавит Visma Lease a Bike на Вуэльте Испании-2025

Состав велокоманды Visma Lease a Bike на Вуэльту Испании-2025

Одержав победу на Джиро д’Италия-2025 (с Саймоном Йейтсом) и заняв второе место в общем зачете на Тур де Франс (с Йонасом Вингегором), команда Visma Lease a Bike намерена бороться за победу на третьем Гранд-туре сезона.

28-летний датский велогонщик Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) возглавит Visma Lease a Bike на Вуэльте Испании-2025. Вместе с ним на старт 23 августа выйдут победитель Вуэльты Испании-2023, 30-летний американский гонщик Сепп Кусс, 26-летний американский гонщик Маттео Йоргенсон, 26-летний французский гонщик Алекс Зингле, 23-летний британский гонщик Бен Талетт, 34-летний нидерландский гонщик Вилко Келдерман, 33-летний нидерландский гонщик Дилан ван Баарле и 33-летний бельгийский гонщик Виктор Кампенартс.

Вуэльта Испании была первым в карьере Гранд-туром Йонаса Вингегора в 2020 году, в 2023 году он поднялся на вторую ступень подиума испанского Гранд-тура вместе с победителем Сеппом Куссом и Приможем Рогличем.

Photo screen (c) ASO/Tour de France

Йонас Вингегор:

«С нетерпением жду этой Вуэльты Испании. После Тура я сначала отдохнул, а затем начал подготовку к следующей главной цели сезона. В последние недели при поддержке команды я провёл индивидуальный тренировочный сбор.

В 2020 году Вуэльта стала моим первым в карьере Гранд-туром, и тогда мы победили с Приможем Рогличем. В 2023-м мы завершили трилогию, стоя вместе на подиуме в Мадриде. Надеюсь, в этом году добавим еще несколько ярких моментов. Я поеду за победой в генеральной классификации, с такой командой, как у нас, это реалистичная цель. Есть много этапов, где можно набрать преимущество, поэтому важно сохранять настрой на борьбу с самого старта. Я готов и хотел бы начать гонку прямо сейчас».

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Visma Lease a Bike:

«Нам нечего скромничать, наша главная цель — общая победа. Йонас – наш лидер и главный кандидат на эту победу. Но у нас также есть Сепп Кус, бывший победитель, и Маттео Йоргенсон, который хорошо восстановился после Тура. Вместе с Вилко Келдерманом, Беном Талеттом, Виктором Кампенартсом, Диланом ван Барле и Акселем Зингле у нас сильная команда, способная поддержать Йонаса в любой ситуации. Мы должны быть готовы к борьбе каждый день, но на Гранд-туре это норма. Будет много интересных этапов, включая командную и индивидуальную разделку на 18-м этапе. И, конечно, финиши на Англиру и Бола-дель-Мундо всегда особенные».

Состав команды Visma Lease a Bike на Вуэльту Испании-2025

Jonas Vingegaard (Дания)

Sepp Kuss (США)

Matteo Jorgenson (США)

Wilco Kelderman (Нидерланды)

Ben Tulett (Великобритания)

Victor Campenaerts (Бельгия)

Dylan van Baarle (Нидерланды)

Axel Zingle (Франция)