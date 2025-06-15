Йонас Вингегор занял 2-е место на Критериуме Дофине-2025

Йонас Вингегор: «Мы сосредоточены на себе, чтобы выйти на пик формы к Тур де Франс-2025»

Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) завершил Критериум Дофине-2025 на второй ступени подиума, финишировал вторым на пяти из восьми этапов гонки, в итоге в общем зачёте уступив Тадею Погачару (UAE Team Emirates) 59 секунд. 28-летний датский велогонщик команды Visma Lease a Bike уже настроен на финальную часть подготовки к Тур де Франс-2025.

Photo (c) Visma Lease a Bike Team

Йонас Вингегор: «У меня есть ещё три недели, чтобы улучшить форму перед Тур де Франс. Тогда и увидим, на каком уровне мы находимся. Сейчас мы полностью сосредоточены на себе.

Надо поработать над ускорениями на более протяжённых подъёмах. Надеюсь, смогу сделать в этом плане шаг вперёд за следующие три недели до старта Тура. Независимо от того, что произошло на этой гонке, мы продолжаем идти своим путём.

Тадей Погачар выглядит очень мощно. Сложно нащупать его слабости. Но мы, честно говоря, больше сосредоточены на себе. И даже если бы я что-то заметил, вряд ли бы стал об этом здесь рассказывать.

На действующем чемпионе Тур де Франс давления больше, чем на том, кто был вторым. Всё зависит от подготовки. Да, на нём (на Погачаре) давление сильнее, но он в такой форме, что справится. Думаю, это ничего не меняет. Мы оба умеем справляться с грузом ожиданий — последние годы это доказали. Конечно, Тадей явный фаворит, но никого нельзя недооценивать».

Гриша Нирманн, спортивный директор Team Visma Lease a Bike: «На этой неделе я увидел сильную команду. Йонас был стабильно лучшим после Погачара и заслуженно занял второе место. Маттео тоже выступил хорошо, финишировав шестым. Кроме того, мы выиграли командный зачёт. К сожалению, это максимум, что мы могли сделать. Конечно, мы хотели выиграть Дофине, но я доволен состоянием команды. Ещё есть над чем работать, но мы это ожидали».