Йонас Вингегор не планирует стартовать на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2025

Йонас Вингегор нацелен на групповую гонку Чемпионата Европы

28-летний датский велогонщик команды Visma Lease a Bike Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) ни разу в карьере не стартовал на чемпионатах мира по шоссейному велоспорту. Не станет исключением и этот год, хотя маршрут групповой гонки и гонки с раздельным стартом, которые пройду в Руанде, подходит горнякам. Йонас Вингегор, который в данный момент едет второй Гранд-тур в сезоне и лидирует в общем зачёте на Вуэльте Испании-2025, объяснил, что отказывается от участия в чемпионате мира лишь потому, что не успеет восстановиться после испанского Гранд-тура.

Вуэльта Испании-2025 завершится 14 сентября в Мадриде, а групповая гонка чемпионата мир состоится ровно через две недели, 28 сентября. Кроме того, до конца сезона состоятся еще несколько важных велогонок, в том числе Монумент Ломбардия.

Но Йонас Вингегор всё же собирается стартовать в цветах Дании, но на Чемпионате Европы, который пройдёт намного позже, 5 октября, во французском Дром-Ардеш, где для участников подготовлена сложная трасса, также подходящая горнякам.

Перед стартом Вуэльты Испании-2025 на видеопресс-конференции Йонас Вингегор объяснял: «Чемпионат мира не совсем вписывается в планы. Мы решили, что вместо этого лучше сосредоточиться на чемпионате Европы. На чемпионате мира надо быть, действительно, свежим. Он потребует много сил, а мы не знаем, как я восстановлюсь после Вуэльты. Мы решили, что лучше не ехать. Но я все же хочу поучаствовать в чемпионате Европы, и у меня будет какое-то время, чтобы успеть подготовиться».

На чемпионате Европы Йонас Вингегор планирует стартовать лишь в групповой гонке, и, скорее всего, на ней завершит сезон, так как Монумента Ломбардии, который датский гонщик в последний раз проехал в 2022 году и занял 16-е место, также нет в его программе.