VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Йонас Вингегор: “Проиграть всего 20 секунд Ремко Эвенепулу в разделке — это неплохо”

Йонас Вингегор и Маттео Йоргенсон — призёры 4-го этапа Критериума Дофине-2025

 

 

 

Лидеры команды Visma Lease a Bike Йонас Вингегор и Маттео Йоргенсон заняли 2-е и 3-е места соответственно на 4-м этапе Критериума Дофине-2025. В индивидуальной гонке на время они уступили лишь олимпийскому чемпиону и действующему чемпиону мира в этой дисциплине Ремко Эвенепулу (Soudal Quick Step).

 

28-летний датский велогонщик Йонас Вингегор проиграл Эвенепулу 20 секунд и после финиша отметил, что считает это достойным результатом.

 

Йонас Вингегор: “Проиграть всего 20 секунд Ремко Эвенепулу в разделке — это неплохо”

Йонас Вингегор: “Проиграть всего 20 секунд Ремко Эвенепулу в разделке — это неплохо”

 

 

Йонас Вингегор: «Честно говоря, я вполне доволен своим выступлением. Ремко — сильнейший раздельщик мира, так что проиграть ему всего 20 секунд – это неплохо. А то, что я отыграл время у Тадея [Погачара], и вовсе радует.

 

У меня не было проблем, просто в какой-то момент не хватило передачи — возможно, стоило поставить звезду побольше. Впрочем, это не сыграло существенной роли: на самом быстром участке мне просто не хватило чуть более высокой скорости. Но даже в лучшем случае это не сэкономило бы и пяти секунд.

Конечно, лидировать всегда приятнее, рад, что оставил позади других соперников, но с другой стороны – я позади Ремко, надо отыгрывать это отставание. Однако последние годы показывают, что в горах можно выиграть много времени. Посмотрим, что будет через четыре дня».

 

Критериум Дофине-2025. Этап 4. Результаты

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike Критериум Дофине-2025 Criterium du Dauphine-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

8 - 15 июня 2025

Criterium du Dauphine

15 - 22 июня 2025

Tour de Suisse

15 - 22 июня 2025

Giro d'Italia Next Gen

22 июня 2025

Copenhagen Sprint

5 - 27 июля 2025

Tour de France

5 - 27 июля 2025

Тур де Франс-2025. Маршрут

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия-2025?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

13 июня

Fred Wright (Bahrain Victorious)

Eduardo Sepulveda (Lotto)

Maximilian Walscheid (Jayco AlUla)

James Shaw (EF Education-EasyPost)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2025 (64)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)
Февраль 2025 (182)
Январь 2025 (115)