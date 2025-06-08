Йонас Вингегор: “Проиграть всего 20 секунд Ремко Эвенепулу в разделке — это неплохо”

Йонас Вингегор и Маттео Йоргенсон — призёры 4-го этапа Критериума Дофине-2025

Лидеры команды Visma Lease a Bike Йонас Вингегор и Маттео Йоргенсон заняли 2-е и 3-е места соответственно на 4-м этапе Критериума Дофине-2025. В индивидуальной гонке на время они уступили лишь олимпийскому чемпиону и действующему чемпиону мира в этой дисциплине Ремко Эвенепулу (Soudal Quick Step).

28-летний датский велогонщик Йонас Вингегор проиграл Эвенепулу 20 секунд и после финиша отметил, что считает это достойным результатом.

Йонас Вингегор: «Честно говоря, я вполне доволен своим выступлением. Ремко — сильнейший раздельщик мира, так что проиграть ему всего 20 секунд – это неплохо. А то, что я отыграл время у Тадея [Погачара], и вовсе радует.

У меня не было проблем, просто в какой-то момент не хватило передачи — возможно, стоило поставить звезду побольше. Впрочем, это не сыграло существенной роли: на самом быстром участке мне просто не хватило чуть более высокой скорости. Но даже в лучшем случае это не сэкономило бы и пяти секунд.

Конечно, лидировать всегда приятнее, рад, что оставил позади других соперников, но с другой стороны – я позади Ремко, надо отыгрывать это отставание. Однако последние годы показывают, что в горах можно выиграть много времени. Посмотрим, что будет через четыре дня».