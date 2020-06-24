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Ники Терпстре понадобится 10-12 недель на восстановление

Ники Терпстра выписан из больницы

 

 

   Ники Терпстра (Niki Terpstra) был выписан из больницы, куда попал после падения на тренировке. 36-летнему нидерландскому велогонщику Total Direct Energie, по прогнозам врача команды, придётся восстанавливаться не менее 10 -12 недель.

 

  За последний год это третье серьёзное падение Ники Терпстры. В 2019 году он упал и получил сотрясение мозга во время Тура Фландрии, где защищал титул победителя. Второе падение произошло на 11-м этапе Тур де Франс-2020, когда Ники Терпстра сломал плечо и выбыл на пять недель.

 

  Ники Терпстра не успеет восстановиться к старту Тур де Франс-2020, но сможет принять участие в классиках, которые пройдут в октябре.

 

  После возвращения из больницы Ники Терпстра поблагодарил болельщиков и переживающих за него людей за добрые пожелания:

 

  «Прошла неделя после неприятного инцидента на тренировке. Благодаря тому, что мне вовремя оказали помощь на месте, а затем в больнице, первые шаги по пути восстановления прошли хорошо.   В воскресенье я смог выписаться из больницы и  буду восстанавливаться дома.

 

  Благодарю всех за огромное количество слов поддержки, которые я получил. Они мотивируют меня на пути выздоровления».

 

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Теги к статье: Ники Терпстра Niki Terpstra Total Direct Energie

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Комментарии

  • Earl57
    Ларс Боом стал спортивным дире ... (1)
    Earl57-Фото

    Эх, Ларс. Так и не дождался он дождливого Рубэ, о котором страстно мечтал. Чтобы было как тогда, на 5-м этапе Тур де Франс в 2014 году. Вот же обидно ему будет, если 25 октября будет дождь. А он в техничке на женской гонке.

  • Гонщик
    Эган Берналь: «Выиграв Тур де ... (3)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Походу все. Froome off side.
    Обламают жестоко болтуна , к гадалке не ходи .

  • Гонщик
    Патрик Лефевр: “Не стал бы инв ... (16)
    Гонщик-Фото

    Цитата: s75
    Лефевр тысячу раз прав - как это ни печально, новый проект Фрумдога называется "мое завершение карьеры", хороший трехлетний контракт, а дальше - ничего. Патрик любит подписываться в абсолютно противоположные истории...
    Не будет Фрум три года издеваться над собой , если формы не будет , скорее всего завяжет  , ибо давно уже всем всё доказал .

  • Александра
    Патрик Лефевр: “Не стал бы инв ... (16)
    Александра-Фото

    Фрум сейчас в очень сложном положении. Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что в Инеос не романтики, а прагматики, там мало что значит титул четырехкратного, если есть хоть малейшие сомнения, что пятикратным Фрум может и не стать. Все против него: возраст, травма, долгое восстановление, Берналь. Никто сейчас не скажет, каков запас прочности Фрума, хватит ли его на 21 день. Думаю, он сам этого не знает.
    И это влияет на то, сможет ли он подписать новый контракт. До Тура команды не рискнут гарантировать ему бешеную сумму гонорара, а после Тура, возможно, его в этих командах уже не захотят видеть. Даже если Фрум в идеальной форме и готов взять пятый Тур, то вотпрямщас это ему никак не поможет. И разговоры вокруг скорее в минус. Патовая ситуация.

    И не нужно в сотый раз про Вальверде. Примером Вальверде в случае с Фрумом ничего не докажешь.

  • Колёсник
    Спортивные директора велокоман ... (3)
    Колёсник-Фото
    Цитата: SportSpirit
    После фразы "Спортивный директор команды Ineos" я всегда буду вспоминать о Николя Портале.
    +1 (:
  • Ice
    Эган Берналь: «Выиграв Тур де ... (3)
    Ice-Фото

    Либо пошло планомерное выживание Фрума из Инеос и такие интервью Берналь дает по чутким указаниям руководства, либо это планомерный вброс, чтобы замутить воду и убедить всех, что в команде не все гладко. Либо Эган балбес и не понимает с чьих рук он кушает и по чьей указке будет ездить. 

  • SportSpirit
    Спортивные директора велокоман ... (3)
    SportSpirit-Фото

    После фразы "Спортивный директор команды Ineos" я всегда буду вспоминать о Николя Портале.

  • rude_rider
    Чемпионат Словении. Групповая ... (9)
    rude_rider-Фото

    У Погачара помоему с тактикой слабовато

    или он  типа как всегда проверяет себя,растет над собой а пока др пользуются

    здоровья много пока

  • Astanaforever
    12 команд Мирового тура планир ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Выедут все голодные на гонки. Заруба жесть будет.
  • Astanaforever
    Спортивные директора велокоман ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Прикиньте а если индеец выиграет? Вот будет потеха???

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