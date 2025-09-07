VeloNEWS
Марк Солер — победитель 14 этапа Вуэльты Испании-2025

Марк Солер продолжил победную серию UAE Team Emirates XRG, Йонас Вингегор финишировал вторым на вершине Ла-Фаррапона

 

 

На следующий день после покорения Жуаном Алмейдой Англиру настал час Марка Солера из UAE Team Emirates-XRG праздновать победу на Ла-Фаррапоне (16,9 км с 5,9%, финальные 5,5 км – стенка со средним градиентом 8-12%). 31-летний испанский горняк взял реванш на вершине, где в 2020 году занял второе место, уступив Давиду Годю. В этот раз на 14-м этапе Вуэльты Испании-2025 Марку Солеру не пришлось бороться в спринте, он уехал в отрыв дня, а затем атаковал соло 16 км до финиша и выиграл этап с преимуществом в 39 секунд над ближайшими преследователями. 

 

Марк Солер стал четвертым гонщиком UAE Team Emirates XRG, выигравшим этап в этом выпуске Вуэльты, доведя общее количество выигранных командой этапов до 7. Это лучший результат на испанском Гранд-туре в 21 веке, превзошедший шесть побед команды Quick-Step Floors в 2017 году.

 

Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) финишировал вторым, опередив в спринте Жуана Алмейду (UAE Team Emirates-XRG) через 39 секунд после Марка Солера. Оба гонщика подтвердили, что являются главными претендентами в борьбе за красную майку Вуэльты.

 

 

Марк Солер — победитель 14 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

 

Марк Солер: «Неожиданная победа, я очень рад. Рад, что взял ещё одну победу для команды.  Невероятно, 50% этапов выиграла наша команда.

 

В отрыв уезжать не планировал, просто прикрывал серьёзные атаки, и поехал за Кампенартсом, когда тот ускорился и переложился в отрыв. А там я уже знал, как мне разыграть свою карту. В подъёме на Пуэрто-де-Сан-Лоренцо (Puerto de San Lorenzo) я сидел на колесе. А долину перед финальным подъёмом знал с 2020 года. Там тяжело ехать, и когда создаёшь там просвет, то можешь его удержать. У меня были сомнения насчёт ветра, я атаковал. После держал свой темп на подъёме.

 

Я ждал указаний из технички на случай, если Жуан атакует. Тогда  и мне нужно было бы сбавить темп и подождать его, но в итоге мне дали зеленый свет, чтобы продолжать, и я рад, что выиграл этап. Сегодня день рождения моей жены, поздравляю её, эта победа — для неё».

 

Йонас Вингегор: «Конечно, второе место лучше, чем результат вчера. Сегодня я не боролся за победу, так что второе место – приятный бонус, если так можно выразиться. Я выиграл у Жуана (Алмейды) 2 секунды. Неплохо. Хороший день для нас, мы прошли этот этап. Ожидали, что команда UAE Team Emirates XRG возьмёт инициативу, потому что вчера они ехали очень сильно. У Марка Солера было достаточно запаса, чтобы выиграть этап, так что я не удивился, что они стали контролировать ситуацию.

 

Всё было в порядке, нога шла нормально. На последнем подъёме UAE попробовали, но мы знали, что будет встречный ветер, и создать просвет будет тяжело, потому что те, кто сидит на колесе, получают слишком большое преимущество. Думаю, UAE тоже это поняли, по крайней мере, у меня такое ощущение. Мы выбираем дни, когда нужно выкладываться, сегодня был не тот день. Конечно, впереди еще одна тяжелая неделя, поэтому нужно выбирать подходящие этапы, что мы и сделали».

 

 

События 14 этапа Вуэльты Испании-2025

 

 

Марк Солер — победитель 14 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

 

Марк Солер — победитель 14 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

 

Марк Солер — победитель 14 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

 

Марк Солер — победитель 14 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

Марк Солер — победитель 14 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

 

На коротком (135,9 км) этапе, но с набором высоты 3805 м, участников ждал изнурительный финальный подъём на Ла-Фаррапону. Первым атаковавшим с нулевого километра стал Йонас Рикарт (Alpecin-Deceuninck), но через 12 км и череды новых атак его догнали. Примерно через 20 км борьбы в итоге сформировался отрыв из 22 гонщиков, куда помимо будущего победителя этапа Марка Солера вошли Виктор Кампенартс (Visma-Lease a Bike), Карлос Верона (Lidl-Trek), Джефферсон Сепеда (Movistar), Джеймс Шоу (EF Education-EasyPost), Кевин Вермарке (Picnic PostNL) и другие. Кампенартс выпал из отрыва из-за проблем с велосипедом, но сумел вернуться, с ним к отрыву присоединился Гейс Лемрейзе (Gijs Leemreize, Picnic PostNL), а также Хавьер Аспаррен (Xabier Mikel Azparren ,Q36.5), и отрыв дня вырос до 24 гонщиков.

 

Тем временем в пелотоне сначала темп задавала команда обладателя красной майки Йонаса Вингегора – Visma Lease a Bike. Но когда преимущество отрыва достигло 6 минут после прохождения первого подъёма дня, в работу в голове пелотона включилась команда второго претендента на общий зачёт Жуана Алмейды UAE Team Emirates XRG.

 

На предпоследнем подъёме дня, подъёме 1-й категории Пуэрто-де-Сан-Лоренцо (Puerto de San Lorenzo – 10,1 км с 8,5%) Иво Оливейра, Домен Новак и Хуан Аюсо задали высокий темп, и разрыв сократился до 3 с половиной минут.

 

На финальном подъёме на Ла-Фаррапону Марк Солер атаковал, 23-летний норвежский гонщик команды AG2R La Mondiale Йоханнес Стауне-Миттет (Johannes Staune-Mittet) попытался удержаться за солером, но испанский горняк уехал от попутчика в одиночку за 16 км до финиша. Тем временем команда UAE Team Emirates XRG продолжала работать в голове просеивающейся группы. Но на финальных 4 километрах темп начали задавать гонщики Red Bull Bora-hansgrohe, работающие на своего лидера Джея Хиндли. Однако Марк Солер уже был слишком далеко и у него было достаточно времени для празднования четвёртой в карьере победы на этапе Вуэльты Испании.

 

Положение в классификациях после 14 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) продолжает лидировать в общем зачёте. Его преимущество над Жуаном Алмейдой (UAE Team Emirates XRG) составляет 48 секунд. Том Пидкок (Q36.5) удержался на третьей позиции.

 

Мадс Педерсен (Lidl-Trek) сохранил лидерство в очковой классификации.

 

Джей Вайн (UAE Team Emirates XRG) удержал гороховую майку лучшего горного гонщика, но его преимущество над Йонасом Вингегором сократилось до 7 очков.

 

Джулио Пеллиццари (Red Bull Bora-hansgrohe) продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.

 

Комментарии

  • Alsh
    Велогонщица Наталья Фролова вы ... (4)
    Alsh-Фото
    Это трековый велосипед Pinarello MAAT. Наталья Фролова чемпионка России на треке в нескольких дисциплинах.
  • shoooster
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (5)
    shoooster-Фото
    Вайн сегодня долго работал. Но на горные премии его должно хватить. А потом может Аюсо подтянется)).
  • motte
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (35)
    motte-Фото

    Бернар Ино Подарил Тадею Погачару Классический Велосипед С Собственной Автографом, Сопроводив Его Сердечным Посланием: "В Тебе Горит Огонь Страсти. Не Позволяй Слабым Погасить Его". Скромный, Но Сильный Жест, Способный Вдохновить Целое Новое Поколение Велосипедистов. Тадей Погачар Ответил На Этот Подарок 10 Словами, Которые Глубоко Тронули Бернара Ино...!!!!

  • qwinter
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (5)
    qwinter-Фото
    Вайн точно за горными очками должен поехать, может и этап заберет)))
  • shoooster
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (35)
    shoooster-Фото
    Ну, если уж Гроссшартнер... сниму шляпу, почти как Бондарчук)))
  • kabachok
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (35)
    kabachok-Фото

  • Геродот
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (35)
    Геродот-Фото

    Делаем ставки кто возьмет следующий горный финиш... Ставлю на Гроссшартнера)

  • Стриж
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (35)
    Стриж-Фото
    Йонас , опять 2. Как на картине - Опять двойка- Решетникова. После Тура устал Винни ,,чувствуется. Вторую неделю слабее прошёл ,,чем первую. Третья неделя - неопределенна. Но тем интереснее в отличии от Тура , где к это моменту все было уже решено, когда Погачар в гору 2 мин привёз датчанину и усе, кина не было. А тут прям очень интересно и интригующе.
  • motte
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (35)
    motte-Фото

    Цитата: Alexma
    Алмейда сегодня выглядел после финиша более уставшим, чем вчера.
     

    "Он очень силен, я счастлив, что был за его колесом", - Жуан Алмейда о Йонасе Вингегаарде и Ла Фарапоне

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (35)
    Astanaforever-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Рядом со школой для умственно отсталых устроили свалку из автомобильных шин.Так вот,эти школьники устроили игру;один устраивался внутри шины,а другой скатывал эту шину с горки.Сидящий внутри,в какой-то момент вываливался из шины и долго лежал, не мог прийдти в себя.Тогда подходил другой,пытался поднять его со словами:Ну ты,ДУРАК, вставай! Когда встречаешь родственную душу, надо радоваться,а не оскорблять.
    Ну так радуйся своeму родственнику Vadi...кто же запрещает.

