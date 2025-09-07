Марк Солер — победитель 14 этапа Вуэльты Испании-2025

Марк Солер продолжил победную серию UAE Team Emirates XRG, Йонас Вингегор финишировал вторым на вершине Ла-Фаррапона

На следующий день после покорения Жуаном Алмейдой Англиру настал час Марка Солера из UAE Team Emirates-XRG праздновать победу на Ла-Фаррапоне (16,9 км с 5,9%, финальные 5,5 км – стенка со средним градиентом 8-12%). 31-летний испанский горняк взял реванш на вершине, где в 2020 году занял второе место, уступив Давиду Годю. В этот раз на 14-м этапе Вуэльты Испании-2025 Марку Солеру не пришлось бороться в спринте, он уехал в отрыв дня, а затем атаковал соло 16 км до финиша и выиграл этап с преимуществом в 39 секунд над ближайшими преследователями.

Марк Солер стал четвертым гонщиком UAE Team Emirates XRG, выигравшим этап в этом выпуске Вуэльты, доведя общее количество выигранных командой этапов до 7. Это лучший результат на испанском Гранд-туре в 21 веке, превзошедший шесть побед команды Quick-Step Floors в 2017 году.

Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) финишировал вторым, опередив в спринте Жуана Алмейду (UAE Team Emirates-XRG) через 39 секунд после Марка Солера. Оба гонщика подтвердили, что являются главными претендентами в борьбе за красную майку Вуэльты.

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

Марк Солер: «Неожиданная победа, я очень рад. Рад, что взял ещё одну победу для команды. Невероятно, 50% этапов выиграла наша команда.

В отрыв уезжать не планировал, просто прикрывал серьёзные атаки, и поехал за Кампенартсом, когда тот ускорился и переложился в отрыв. А там я уже знал, как мне разыграть свою карту. В подъёме на Пуэрто-де-Сан-Лоренцо (Puerto de San Lorenzo) я сидел на колесе. А долину перед финальным подъёмом знал с 2020 года. Там тяжело ехать, и когда создаёшь там просвет, то можешь его удержать. У меня были сомнения насчёт ветра, я атаковал. После держал свой темп на подъёме.

Я ждал указаний из технички на случай, если Жуан атакует. Тогда и мне нужно было бы сбавить темп и подождать его, но в итоге мне дали зеленый свет, чтобы продолжать, и я рад, что выиграл этап. Сегодня день рождения моей жены, поздравляю её, эта победа — для неё».

Йонас Вингегор: «Конечно, второе место лучше, чем результат вчера. Сегодня я не боролся за победу, так что второе место – приятный бонус, если так можно выразиться. Я выиграл у Жуана (Алмейды) 2 секунды. Неплохо. Хороший день для нас, мы прошли этот этап. Ожидали, что команда UAE Team Emirates XRG возьмёт инициативу, потому что вчера они ехали очень сильно. У Марка Солера было достаточно запаса, чтобы выиграть этап, так что я не удивился, что они стали контролировать ситуацию.

Всё было в порядке, нога шла нормально. На последнем подъёме UAE попробовали, но мы знали, что будет встречный ветер, и создать просвет будет тяжело, потому что те, кто сидит на колесе, получают слишком большое преимущество. Думаю, UAE тоже это поняли, по крайней мере, у меня такое ощущение. Мы выбираем дни, когда нужно выкладываться, сегодня был не тот день. Конечно, впереди еще одна тяжелая неделя, поэтому нужно выбирать подходящие этапы, что мы и сделали».

События 14 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

На коротком (135,9 км) этапе, но с набором высоты 3805 м, участников ждал изнурительный финальный подъём на Ла-Фаррапону. Первым атаковавшим с нулевого километра стал Йонас Рикарт (Alpecin-Deceuninck), но через 12 км и череды новых атак его догнали. Примерно через 20 км борьбы в итоге сформировался отрыв из 22 гонщиков, куда помимо будущего победителя этапа Марка Солера вошли Виктор Кампенартс (Visma-Lease a Bike), Карлос Верона (Lidl-Trek), Джефферсон Сепеда (Movistar), Джеймс Шоу (EF Education-EasyPost), Кевин Вермарке (Picnic PostNL) и другие. Кампенартс выпал из отрыва из-за проблем с велосипедом, но сумел вернуться, с ним к отрыву присоединился Гейс Лемрейзе (Gijs Leemreize, Picnic PostNL), а также Хавьер Аспаррен (Xabier Mikel Azparren ,Q36.5), и отрыв дня вырос до 24 гонщиков.

Тем временем в пелотоне сначала темп задавала команда обладателя красной майки Йонаса Вингегора – Visma Lease a Bike. Но когда преимущество отрыва достигло 6 минут после прохождения первого подъёма дня, в работу в голове пелотона включилась команда второго претендента на общий зачёт Жуана Алмейды UAE Team Emirates XRG.

На предпоследнем подъёме дня, подъёме 1-й категории Пуэрто-де-Сан-Лоренцо (Puerto de San Lorenzo – 10,1 км с 8,5%) Иво Оливейра, Домен Новак и Хуан Аюсо задали высокий темп, и разрыв сократился до 3 с половиной минут.

На финальном подъёме на Ла-Фаррапону Марк Солер атаковал, 23-летний норвежский гонщик команды AG2R La Mondiale Йоханнес Стауне-Миттет (Johannes Staune-Mittet) попытался удержаться за солером, но испанский горняк уехал от попутчика в одиночку за 16 км до финиша. Тем временем команда UAE Team Emirates XRG продолжала работать в голове просеивающейся группы. Но на финальных 4 километрах темп начали задавать гонщики Red Bull Bora-hansgrohe, работающие на своего лидера Джея Хиндли. Однако Марк Солер уже был слишком далеко и у него было достаточно времени для празднования четвёртой в карьере победы на этапе Вуэльты Испании.

Положение в классификациях после 14 этапа Вуэльты Испании-2025

Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) продолжает лидировать в общем зачёте. Его преимущество над Жуаном Алмейдой (UAE Team Emirates XRG) составляет 48 секунд. Том Пидкок (Q36.5) удержался на третьей позиции.

Мадс Педерсен (Lidl-Trek) сохранил лидерство в очковой классификации.

Джей Вайн (UAE Team Emirates XRG) удержал гороховую майку лучшего горного гонщика, но его преимущество над Йонасом Вингегором сократилось до 7 очков.

Джулио Пеллиццари (Red Bull Bora-hansgrohe) продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.