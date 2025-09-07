VeloNEWS
Хуан Аюсо — победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2025

Дубль Хуана Аюсо, спокойный день для генеральщиков на 12-м этапе Вуэльты Испании-2025

 

 

22-летний Хуан Аюсо (Juan Ayuso) через неделю после первого в карьере выигранного этапа испанского Гранд-тура повторил успех, одержав победу на 12-м этапе Вуэльты Испании-2025. Отобравшись в большой отрыв, Аюсо, воспользовавшись поддержкой товарища по команде Марка Солера, атаковал на финальном подъёме за 25 км до финиша, создал просвет вместе с последовавшим за ним Хавьером Ромо (Javier Romo, Movistar), которого в итоге опередил в спринте. Претенденты на генеральную классификацию не стали проверять друг друга на 12-м этапе в ожидании Англиру, и финишировали одной группой через шесть с половиной минут после победителя этапа.

 

Хуан Аюсо — победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2025

 

 

Хуан Аюсо:  «Мне очень приятно одержать победу именно здесь, потому что в этом городке, Лос-Корралес-де-Буэльна, я два года выступал в юниорах, гоняясь за велоклуб «Бесайя». Я жил здесь с клубом два лета,  так что это действительно здорово. Здесь у меня много близких друзей, и через несколько недель мы вместе поедем в отпуск. Я не отсюда, я из Хавеи (Javea), но это место мне очень дорого.

 

После такого тяжелого дня не поймёшь, кто может быть быстрее. Мне пришлось разыграть свои карты, надо было заставить [Хавьера Ромо] понервничать. На последних километрах я повёл свою игру, сказал,  что у меня уже была победа на этапе, поэтому ему придётся вложиться больше, если   хочет удержаться до финиша. Так мне сказали действовать из технички. Мне не слишком нравится сотрудничать, не выкладываясь полностью, но иногда нужно быть расчётливым. В финале я так и поступил. Я довольно хорошо знал эту дорогу, потому что здесь же финишировала юниорская гонка. Я знал, как рассчитать свой спринт, и всё прошло идеально.

 

Я атаковал на самых сложных участках подъема, ветер был попутным, а не встречным. Кроме того, Солер проделал отличную работу, задавая темп и пытаясь контролировать отрыв, который был почти таким же большим, как пелотон, так что благодаря ему я мог более-менее держать ситуацию под контролем, пока не решил атаковать».

 

Хуан Аюсо — победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2025

 

 

Йонас Вингегор: «Мы фокусируемся только на себе, и на данный момент у нас красная майка и две победы на этапах. Сегодня наша задача заключалась в том, чтобы пройти этап, не теряя времени. Мы довольны тем, как развивается гонка.

 

У меня действительно особые отношения с Англиру. Это брутальный подъем, он очень-очень сложный. Пожалуй, это был первый раз, когда я по-настоящему себя проявил (14-е место в 2020 году, на  первой Вуэльте  в роли доместика Приможа Роглича). А теперь поеду этот подъём уже третий раз, и, надеюсь, у меня опять хорошо пойдёт нога. Возможно, мы сможем побороться за победу, но надо смотреть по ощущениям. Для меня было бы мечтой выиграть на Англиру. Это один из самых знаковых подъемов  Вуэльты , так что победа стала бы исполнением мечты».

 

События 12 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Хуан Аюсо — победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Хуан Аюсо — победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Хуан Аюсо — победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2025

 

 

Снова борьба за возможность уехать в отрыв дня была жестокой. Атаки продолжались на равнине, а затем на первом подъеме дня, перевале 2-й категории Пуэрто-де-Алисас.

 

Марк Солер (Marc Soler, UAE Team Emirates-XRG) первым прошёл его вершину, а за его спиной находилась впечатляющая группа атакующих. Отрыв сформировался на спуске. В него отобрались 53 гонщика, включая Хуана Аюсо (Lidl-Trek), Мадса Педерсена (Mads Pedersen, Lidl-Trek), Пабло Кастрильо (Pablo Castrillo, Movistar), Микеля Ланду (Mikel Landa, Soudal Quick-Step), Магнуса Шеффилда (Magnus Sheffield), Михала Квятковского (Michal Kwiatkowski, Ineos Grenadiers), Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago, Bahrain Victorious), Эдди Данбара (Eddie Dunbar, Jayco AlUla) и других.

 

Отрыв не представлял угрозы в плане генеральной классификации (самый лучший в общем зачёте, Бруно Армирай  отставал на 8 минут 27 секунд), и постепенно набирал преимущество. Сёрен Краг Андерсен и Жюльен Бернар контролировали группу, чтобы обеспечить Мадсу Педерсену 20 очков на промежуточном спринте в Барросе (через 103,2 км после старта).

 

На решающем подъёме дня Коллада-де-Бренес (7 км с градиентом 7,9%) отрыв рассыпался. Джеймс Шоу (James Shaw, EF Education-EasyPost), Финлей Пикеринг (Finlay Pickering, Bahrain Victorious) и Бриёк Роллан (Brieuc Rolland, Groupama-FDJ) атаковали, но Марк Солер приложил все силы, чтобы вывезти Хуана Аюсо вперёд. Аюсо атаковал за 3 км до вершины, за 25 км до финиша. Хавьеру Ромо (Javier Romo, Movistar) удалось уехать с Аюсо, и два испанца работали вместе до самой финишной черты. Хуан Аюсо опередил Хавьера Ромо в спринте.

  

Изменения в классификациях после 12 этапа

 

Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) продолжает лидировать с преимуществом в 50 секунд над Жуаном Алмейдой (UAE Team Emirates XRG).

Мадс Педерсен (Lidl-Trek) укрепил лидерство в очковой классификации, где опережает Итона Вернона (Israel Premier Tech) на 61 очко.

Джулио Пеллиццари (Red Bull Bora-hansgrohe) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

Джей Вайн (UAE Team Emirates XRG) лидирует в горной классификации.

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 12 этапа

