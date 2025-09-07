Том Пидкок: «Не мог найти свой ритм на Англиру»

Том Пидкок удержался в тройке лучших генеральной классификации после 13 этапа Вуэльты Испании-2025

Том Пидкок финишировал 7-м на Англиру на 13-м этапе Вуэльты Испании-2025, проиграв победителю, Жуану Алмейде (UAE Team Emirates XRG) 1 минуту 16 секунд. Но в генеральной классификации 26-летний британский гонщик остался на третьем месте с отставанием в 2:18 от лидера, Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike).

Том Пидкок не выдержал темпа соперников за 6 км до финиша, когда Жуан Алмейда возглавил группу фаворитов на легендарном астурийском подъёме.

Том Пидкок: «Сложный подъём. Было супертяжело. Подъём не щадит и найти свой ритм сложно. Сначала я был в порядке, но понимал, что не смогу держать такой темп до самой вершины. Думаю, скорость сбросили все, так что я проиграл всего около минуты двадцати. Я просто пытался ехать своей скоростью, но потом у тебя и это уже не получается. Это как весь день бороться на подъёме, но так и не найти свой ритм.

Неплохо. Я не потерял слишком много времени, но хотел бы быть впереди. Но надо оставаться реалистом. Думаю, я проехал очень хорошо. Считаю, что я хорошо разложил силы, учитывая протяжённость подъёма. Я побил множество своих рекордов мощности на этой Вуэльте, так что, конечно, на подъёме, который надо преодолевать до 20 минут или получаса, это мой лучший результат».

Курт Богартс (Kurt Bogaerts), тренер Тома Пидкока, в интервью Cyclingnews сказал: «Считаю, что 7-е место сегодня - это очень хороший результат. Изначально мы нацеливались попасть в топ-10 в генеральной классификации, так что мы к этому и стремимся.

Когда каждый день раздвигаешь границы своих возможностей, это требует больших физических усилий. Теперь нам надо рассчитывать силы, но также видеть перспективы. То, что делает Том, многообещающе для будущего. В прошлом Том хорошо восстанавливался между этапами. Завтра этап короче, но очень интенсивный, так что посмотрим. Мы продолжим ехать в пределах его возможностей и контролировать его усилия — именно это вы и видели сегодня.

Он отстал, но в итоге проиграл всего 1:16, то есть он не «выдохся», и это позитивный знак. Ведь можно было пытаться продержаться дольше, но потом проиграть много времени, чего мы не хотим.

Когда Том подготовлен и в хорошей форме, одна из его сильных сторон — знание своего тела и своих пределов, и умение оставаться ниже этого предела. На последней неделе, возможно, мы сможем рискнуть немного больше, но первоначальная цель — попытаться пройти завтрашний этап и эту неделю. Затем на последней неделе посмотрим, сможет ли он пойти на больший риск и реально ли попасть в топ-5».