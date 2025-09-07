VeloNEWS
Непокорённая Англиру: Йонас Вингегор дважды второй на легендарном подъёме

Йонас Вингегор - второй на Англиру, но на пути к первой победе на Вуэльте Испании

 

 

Этап с восхождением на Англиру – 13-й этап Вуэльты Испании-2025, обсуждался любителями велоспорта с момента объявления маршрута гонки, а по мере приближения «дня Х» после старта испанского Гранд-тура градус ожидания повышался. Градиенты Англиру не дают гонщикам отсидеться на колесе – каждый сражается с горой один на один. Кроме того, в этом году легендарный подъём празднует юбилей появления в маршруте Вуэльты – его покорили в десятый раз. Новую страницу в историю Англиру вписал португальский гонщик Жуан Алмейда (UAE Team Emirates XRG), который проехал самую сложную часть подъёма на первой позиции.

 

Организаторы предвкушали дуэль Жуана Алмейды и двукратного победителя Тур де Франс Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike), который по замечательному для велолюбителей совпадению, в третий раз в карьере участвует в Вуэльте, и в третий раз  Англиру была включена в маршрут гонки (что бывает не всегда).

 

Но второй раз подряд датский гонщик финишировал вторым на Англиру. Однако интрига в гонке сохраняется, так как Йонас Вингегор удерживает красную майку лидера с преимуществом в 46 секунд над Жуаном Алмейдой.

 

Финальная часть Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 обещает быть жаркой, и если у вас есть собственный фаворит гонки, самое время сделать собственный прогноз на исход соревнований на портале vseprosport, где можно выбрать наиболее интересную бк и активировать фрибеты.

 

Вспомним историю взаимоотношений Йонаса Вингегора и Англиру, ведь в историю этого подъёма на Вуэльте уже вписана 10-я страница.

 

С 2017 года, когда Альберто Контадор (Alberto Contador) короновал свою великолепную карьеру победой на Англиру (Alto del Angliru) (как и в 2008-м), Вуэльта дважды бросала вызов этому астурийскому гиганту с его 12,3 км подъёма при среднем градиенте 10,1% и знаменитым участком Куэнья лес Кабрес (Cueña les Cabres) с крутизной 23,5% — в 2020 и 2023 годах. Именно в эти годы Йонас Вингегор участвовал в испанском Гранд-Туре.

 

В первый раз — 1 ноября, в год пандемии COVID-19. 23-летний Вингегор дебютировал на Гранд-Туре, работая на Приможа Роглича (Primož Roglič). На его счету была всего одна победа среди профессионалов (этап Тура Польши в 2019 году). Роглич, действующий победитель гонки, защищал красную майку (La Roja) от Ричарда Карапаса (Richard Carapaz). В итоге он потерял её на Англиру, но смог минимизировать потери благодаря помощи команды. Среди горных помощников Роглича — Роберта Гесинка (Robert Gesink) и Сеппа Кусса (Sepp Kuss) — неожиданно проявил себя новый игрок Jumbo-Visma: Вингегор.

 

В повторе 12-го этапа видно, как датчанин везёт своего капитана на Англиру. За 3,5 км до вершины Вингегор закончил работу и выпал, передав эстафету Куссу, и этого хватило, чтобы на следующий день Роглич вернул себе лидерство в индивидуальной гонке до  Эсаро (mirador de Ézaro).

 

Вингегор был настолько эффективен в помощи Рогличу   «Вуэльте-2020  (победа с отрывом всего в 24 секунды), что словенец потребовал включить его в состав команды на Тур де Франс-2021 вместо Тома Дюмулена (Tom Dumoulin), который после приостановил, а затем закончил карьеру. Дальнейшее известно: два падения Роглича сделали Вингегора лидером Jumbo-Visma, и он занял второе место в Париже в 2021 году, предвосхитив две свои победы в 2022 и 2023 годах.

 

Вот что Йонас Вингегор сказал в коротком интервью в Саламанке (Salamanca) 6 ноября 2020 года, за несколько секунд до старта 16-го этапа, где его соотечественник Магнус Корт (Magnus Cort) одержал победу в Сьюдад-Родриго (Ciudad Rodrigo) в спринте:

 

«Я просто стараюсь помочь Приможу как могу. Думаю, я удивил публику, но также себя и команду здесь, в Испании. Я знаю, что нахожусь на высоком уровне, когда в форме, но не думаю, что достиг своих пределов на этой Вуэльте».

 

В пятый раз подряд датчанин финишировал в топ-2 на Тур де Франс в этом году, снова став вторым, проиграв Тадею Погачару.  Однако он уже несколько лет Йонас Вингегор говорит, что борьба за жёлтую майку — не единственная цель в его карьере. В его голосе слышны особые ноты, когда он добавляет, что хочет «выиграть «Вуэльту а Эспанью» (La Vuelta a España). Он всегда уточняет «а Эспанью», и видно, как он любит эту страну, где также побеждал на «Ицурии» (Itzulia) (Туре Страны Басков) и дважды на «О Гран Каминьо» (O Gran Camiño) в Галисии (Galicia) — регионах с богатыми велотрадициями. Теперь он на полпути к заветной мечте – первой ступени подиума в Мадриде.

 

Два года назад Вингегор победил на Коль дю Турмале (Col du Tourmalet) (этап 13) и в Бехесе (Bejes) (этап 16) накануне Англиру (Angliru). Тогда он был вторым в генеральной классификации, отставая от напарника Кусса на 29 секунд, а Роглич проигрывал 1’33’’. В лагере Jumbo-Visma всё ещё считали, что победить на Вуэльте должен сильнейший. На вершине Англиру  Роглич и Вингегор пересекли финиш в таком порядке, а Кусс отстал на 19 секунд, но сложилось впечатление, что они соревновались друг с другом.

 

«Никому из нас не понравилось, как мы ехали, — сказал позже Йонас Вингегор. — Руководству команды тоже, и мы решили, что должны прекратить это, нельзя бороться внутри команды. Именно это я хотел обсудить на втором дне отдыха. Я был тогда третьим и был рад остаться на этой позиции. Я попросил, чтобы мы не атаковали друг друга и боролись только с соперниками. К счастью, после Англиру руководство сказало: «Теперь всё, сохраняем текущую расстановку».

 

Мы так и не узнаем, кто из нас троих был сильнее на той Вуэльте. Но на этот раз Йонас Вингегор – единоличный лидер команды Visma Lease a Bike. История ещё не дописана…

