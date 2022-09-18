18-летний Майкл Леонард – новый велогонщик команды INEOS Grenadiers

Майкл Леонард начнёт карьеру профессионального велогонщика c 2023 года в команде INEOS Grenadiers

С 2023 года в британской команде INEOS Grenadiers карьеру профессионала начнёт 18-летний канадский гонщик Майкл Леонард (Michael Leonard), контракт с которым заключён до конца 2025 года. Последние два года Майкл Леонард выступает как юниор в Италии. В этом сезоне уроженец Оквилла (город в 30 км от Торонто) одержал 8 побед, включая генеральную классификацию на “Tour du Leman”, где также выиграл этап. Майкл Леонард также выиграл “Memorial Paolo Batignani”, “Gran Premio Bermac Gara”, “Trofeo Sopegu”.

Майкл Леонард делит время между треком и шоссе, но также у него способности горняка и раздельщика. Молодой канадский гонщик нацелен вырасти в генеральщика.

Майкл Леонард: «Я очень воодушевлён этой возможностью и очень горжусь, потому что известно, что в команде INEOS Grenadiers многое знают о велоспорте и умеют работать с генеральщиками. Думаю, в будущем у меня есть потенциал бороться за генеральную классификацию. Я рад шансу учиться в команде, которую считаю лучшей и в смысле состава гонщиков и по персоналу. У них огромный опыт побед, поэтому я буду учиться у лучших. Это фантастика.

В детстве я следил за выступлениями Криса Фрум. А сейчас примером для меня является Карлос Родригес. Он идёт по тому же пути, о котором мечтаю. В этом году Карлос Родригес совершил прорыв. Идти по его стопам было бы фантастикой.

Конечно, будущая цель для меня – Гранд-туры, но помимо этого я бы хотел побороться на Ломбардии, которая для гонщика моих характеристик, наверное, самая подходящая для борьбы за высокий результат. Мечтаю в ней поучаствовать».

Род Эллингворт (Rod Ellingworth), исполняющий обязанности генерального менеджера INEOS Grenadiers: «Профиль Майкла – один из самых интересных, кажется, у него огромный потенциал. Он очень зрелый для своего возраста, к тому же очень важно, что он уже много времени выступает в Европе. Ещё хорошо, что он внимательно следил за выступлением нашей команды, и то, что он выбрал в качестве примера такого гонщика как Карлос, нам очень подходит.

Мы с нетерпением ждём начала работы с Майклом, хотим раскрывать его потенциал. Он присоединится к нашей молодой, но уже очень многообещающей группе гонщиков, у него есть качества, чтобы в будущем играть в команде важную роль».