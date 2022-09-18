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18-летний Майкл Леонард – новый велогонщик команды INEOS Grenadiers

Майкл Леонард начнёт карьеру профессионального велогонщика c 2023 года в команде INEOS Grenadiers

 

 

  С 2023 года в британской команде INEOS Grenadiers  карьеру профессионала начнёт 18-летний канадский гонщик Майкл Леонард (Michael Leonard), контракт с  которым заключён до конца 2025 года. Последние два года Майкл Леонард выступает как юниор в Италии. В этом сезоне уроженец Оквилла (город в 30 км от Торонто) одержал 8 побед, включая генеральную классификацию на “Tour du Leman”, где также выиграл этап. Майкл Леонард также выиграл “Memorial Paolo Batignani”, “Gran Premio Bermac Gara”, “Trofeo Sopegu”.

 

18-летний Майкл Леонард – новый велогонщик команды INEOS Grenadiers

 

  Майкл Леонард делит время между треком и шоссе, но также у него способности горняка и раздельщика. Молодой канадский гонщик нацелен вырасти в генеральщика.

 

  Майкл Леонард: «Я очень воодушевлён этой возможностью и очень горжусь, потому что известно, что в команде INEOS Grenadiers многое знают о велоспорте и умеют работать с генеральщиками. Думаю, в будущем у меня есть потенциал бороться за генеральную классификацию. Я рад шансу учиться в команде, которую считаю лучшей и в смысле состава гонщиков и по персоналу. У них огромный опыт побед, поэтому я буду учиться у лучших. Это фантастика.

 

  В детстве я следил за выступлениями Криса Фрум. А сейчас примером для меня является Карлос Родригес. Он идёт по тому же пути, о котором мечтаю. В этом году Карлос Родригес совершил прорыв. Идти по его стопам было бы фантастикой.

 

  Конечно, будущая цель для меня – Гранд-туры, но помимо  этого я бы хотел побороться на Ломбардии, которая для гонщика моих характеристик, наверное, самая подходящая для борьбы за высокий результат. Мечтаю в ней поучаствовать».

 

  Род Эллингворт (Rod Ellingworth), исполняющий обязанности генерального менеджера INEOS Grenadiers: «Профиль Майкла – один из самых интересных, кажется, у него огромный потенциал. Он очень зрелый для своего возраста, к тому же очень важно, что он уже много времени выступает в Европе. Ещё хорошо, что он внимательно следил за выступлением нашей команды, и то, что он выбрал в качестве примера такого гонщика как Карлос, нам очень подходит.

  Мы с нетерпением ждём начала работы с Майклом, хотим раскрывать его потенциал. Он присоединится к нашей молодой, но уже очень многообещающей группе гонщиков, у него есть качества, чтобы в будущем играть в команде важную роль».

 

 

Трансферные новости пелотона 2022/23

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Теги к статье: Майкл Леонард Michael Leonard INEOS Grenadiers

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Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
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Комментарии

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (75)
    Earl57-Фото

    Еще пару месяцев назад говорили что Инеос хотят подписать 18-летнего канадского юниора. Слух оказался правдивым, и сразу после сообщения об уходе Йейтса последовало сообщение о контракте с молодым канадцем.

    Люди подсчитали, что у Инеос в ростере на 2023 г. из 27-ми гонщиков 11 в возрасте 23 года или моложе.

     

    Еще идут слухи, что Роглич хочет уйти из Юмбы. Хотя у него контракт до конца 2025. Похоже, что он и команда взаимно недовольны друг другом. Но это пока только слухи...

  • Earl57
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (35)
    Earl57-Фото
    Пидкок сказал что устал и психологически не в состоянии настраивать себя еще на один чемпионат. Хочет хорошо отдохнуть, меньше ездить велокросс этой зимой и получше подготовиться к весенним классикам.
    На днях ему сделали операцию по удалению металлической конструкции, которую ему поставили в прошлом году после перелома ключицы. Сейчас он восстанавливается после операции.
  • faiter
    Петер Саган о подготовке к гру ... (4)
    faiter-Фото

    Фантазёр.Пора переквалифицироваться в сказочники.

  • velodoctor
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (35)
    velodoctor-Фото

    А почему Пидкок не едет, ему же подходит трасса? Календарь вроде у него разгружен после тура.

  • старт-шоссе 82
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (31)
    старт-шоссе 82-Фото

    Тоже пересмотрел вчерашнее падение Вейтен, видно было что падала она из-за того что у нее провалилась опорная нога. А почему это произошло, толи цепь соскочила, толи задний переключатель вырвало с петуха, трудно разобрать.

    На повторе было видно что переключатель сорван но это могло быть и во время подения...

    Так что ждем может будет какая-та информация от нее самой.

  • MVDP
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (31)
    MVDP-Фото

    Теперь пишут, что цепь внезапно соскочила с большой звезды системы на маленькую. Судя по видео, действительно так.

  • cmap_nep
    Ваут ван Арт продлил контракт ... (4)
    cmap_nep-Фото
    В Нур-султан?
  • Aboba
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (6)
    Aboba-Фото

    был фаворитом

    https://ibb.co/fQVj9Wd

    На втором месте с 40 секундой отставания фаворит, а на первом так, проходимец.

    Не путаем.

  • Earl57
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: uran
    У юниоров до сих пор ограничение по передачам?

    Да, из-за этого велосипед Йенса Вербюгге не пропустили комиссары. Ему пришлось ехать на запасном велосипеде. Не его запасном, а сборной Бельгии. Велосипед совсем чужой, под него не подогнан. Поэтому он и провалился, хотя был фаворитом.

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (31)
    VeloVelo-Фото

    Анемик здоровья.

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