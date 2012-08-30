VeloNEWS
Тим Деклерк о завершении карьеры: «Хотел бы остаться подольше, но это невозможно»

Тим Деклерк не смог продлить контракт с велокомандой Lidl-Trek и завершает карьеру в конце 2025 года

 

 

36-летний Тим Деклерк (Tim Declercq) завершит карьеру профессионального велогонщика в конце 2025 года. Бельгийский гонщик, которого называют «Трактор» за его способность проводить долгие смены в голове пелотона в погоне за отрывами, а также за мощный развоз спринтерского поезда,  на протяжении 14 лет карьеры не одержал ни одной победы, но сделал себе имя как один из самых уважаемых грегари.

 

Тим Деклерк пришёл в профессиональный пелотон в 2012 году, подписав контракт с Topsport Vlaanderen – Mercator, где выступал до 2016 года, а затем с 2017 по 2023 году был гонщиком Soudal Quick Step. В 2024 году бельгийский гонщик перешёл в Lidl-Trek. За свою карьеру Тим Деклерк принял участие в 7 Гранд-турах и 30 Монументах.

 

 

Тим Деклерк о завершении карьеры: «Хотел бы остаться подольше, но это невозможно»

Photo (c) Lidl-Trek Team

 

О том, что в конце сезона 2025 года поставит точку в своей карьере, Тим Деклер объявил в соцсетях:

 

«После многих лет привилегии жить жизнью профессионального велогонщика пришло время закрыть эту любимую главу в конце сезона. Велоспорт дал мне больше, чем я мог представить: незабываемые моменты, невероятные взлеты и падения, дружбу на всю жизнь.

 

Я хочу искренне поблагодарить все команды, в которых мне выпала честь выступать, каждого товарища по команде, с которым выступал, преданный персонал, поддерживавший нас изо дня в день, и, конечно же, мою семью — особенно жену Трейси Де Брёйн. Ваша безоговорочная поддержка, терпение и ночные подъемы сделали всё это возможным.

 

Я горжусь тем, какой путь прошёл, благодарен за каждый момент и с нетерпением жду нового этапа. Время новых приключений!»

 

Однако в недавнем интервью Het Nieuwsblad Тим Деклерк признался, что рассчитывал выступать, минимум, ещё сезон, но команда Lidl-Trek не продлила контракт из-за требований спонсоров.

 

Тим Деклерк: «Я рассчитывал на новый контракт, в том числе финансово. Мне пришлось делать непростой выбор. Я по-прежнему получаю огромное удовольствие от велоспорта. Вчера я катался с друзьями и понял, что мне будет очень не хватать такого общения. Да и сами тренировки — это чувство прогресса, роста формы. Сборы с блоками тренировок вырывают тебя из обычной жизни, но потом приносят столько удовлетворения. Я бы хотел остаться в команде подольше, но, увы, это невозможно.

 

К сожалению, я не могу рассказывать детали, но факт остаётся фактом. Был звонок, в котором говорилось, что я могу продлить контракт, но внезапно спонсор решил омолодить состав. Это сильно ударило по мне, но я воспринял это как знак, что пора двигаться дальше. Возможно, я мог бы найти «что-нибудь», но последние десять лет я выступал за топовые команды. Теперь они меня больше не ждут. В лучшем случае я подписал бы контракт на год. Но тогда уж лучше сразу заняться чем-то, связанным с моим диплом, ради которого я так долго учился.

 

Да, я больше не решаюсь на те риски, что раньше. На меня давит опасность, а со страхом нельзя гоняться. Не хочу драматизировать, но как опытный гонщик я отлично понимаю, насколько всё это рискованно. Когда у тебя двое детей, ты смотришь на вещи иначе.

 

Но многие ездят с мыслью: «Мне всё равно, разобьюсь я или нет». Сейчас могу даже назвать имя: Матей Мохорич — гонщик, который, как и все, старается ехать максимально экономично. Уважаю это. Но когда он тормозит в поворотах в последний момент, он подрезает других. Это приводит к падениям — не его, а тех, кто сзади.

 

 После последнего этапа (Тур де Франс-2025) он сказал буквально следующее: «Я выложился на спуске с Монмартра, и мне было плевать, окажусь я вечером за ужином или в больнице».

 

 Все восхищаются такими словами, но что, если падая, он завалит ещё десять гонщиков? Вот это меня беспокоит.

 

Сейчас велоспорт крайне тяжело сочетать с семейной жизнью. Я обожаю своих детей, но как отец оказываюсь в невыгодном положении по сравнению с молодыми гонщиками без обязательств. Они переезжают в Андорру и живут на высоте. Почему бы и нет? В итоге они выходят на невиданный уровень. Я до сих пор показываю те же цифры, что и в лучшие годы, но если средний уровень растёт, ты неизбежно отстаёшь.

 

Я точно не завершаю карьеру с горечью. Велоспорт подарил мне столько дружбы. В этом спорте много хороших людей.

 

Диплом (по физическому воспитанию и тренерская лицензия категории «А») даёт мне хотя бы какую-то уверенность. С этим дипломом у меня точно есть возможности.

 

Я уже задумываюсь о будущем, но по-настоящему начну искать варианты только после окончания сезона. Ясно одно - я не буду продолжать гоняться просто ради призовых тут и там.

 

Я спрашивал себя: «Пускать ли детей в велоспорт»? И я буду их отговаривать. К сожалению, потому что велоспорт — это прекрасный вид спорта, который многому учит».

Теги к статье: Тим Деклерк Tim Declercq Lidl-Trek

  1. RVL

    Сегодня, 07:03 | Регистрация: 30.08.2012

    Явно мохорич тригерит пелотон....

     

