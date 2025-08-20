VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Майкл Вудс о завершении карьеры: «Всё хорошее когда-нибудь заканчивается»

Майкл Вудс завершит карьеру профессионального велогонщика в конце 2025 года

 

Майкл Вудс о завершении карьеры: «Всё хорошее когда-нибудь заканчивается»

Photo (c) Israel Premier Tech Team

 

 

38-летний канадский велогонщик команды Israel Premier Tech Майкл Вудс (Michael Woods), победитель трёх этапов Вуэльты Испании, этапа Тур де Франс, классики Милан – Турин, призёр Льеж-Бастонь-Льеж-2018, участник 13 Гранд-туров и 17 классик-Монументов, объявил, что завершит карьеру в конце 2025 года. Майкл Вудс пришёл в профессиональный шоссейный влеоспорт в 2016 году и первые пять сезонов выступал в команде Джонатана Воутерса Cannondale (EF Pro Cycling), а с 2021 года стал гонщиком команды Israel Premier Tech. В общей сложности за 10 лет карьеры Майкл Вудс одержал 16 побед.

 

В этом году он в пятый раз в карьере проехал Тур де Франс, первую и единственную победу на этапе которого одержал в 36 лет в 2023 году на вершине Пюи-де-Дом.

 

Майкл Вудс о завершении карьеры: «Всё хорошее когда-нибудь заканчивается»

 

Майкл Вудс на сайте команды Israel Premier Tech опубликовал своё послание болельщикам и товарищам по пелотону, назвав его «Эпилог»:

 

«Почти в каждой гонке наступает момент, когда я мчусь в группе со скоростью 70 км/ч, и думаю: «Всего миллион лет назад мы были обезьянами».

 

Даже если бы человека из прошлого столетия перенесли в современный пелотон, он бы ничего не понял. Этот спорт безумен и настолько далёк от изначального предназначения человека, что любой, кто родился не в последние сто лет, просто не смог бы в него поверить. Каждый раз на старте меня охватывало невероятное ощущение того, насколько мне повезло — ведь то, чем я занимаюсь, чистейшая роскошь, созданная человеческой изобретательностью.

 

Моя работа — кататься на велосипеде по Франции под взглядами миллиардов зрителей. Это же безумие! То, что даёт мне крышу над головой и еду на столе, — это 30–35 тысяч километров в год по всему миру, и всё ради развлечения других.

 

Но, как бы мне ни везло, у этой работы есть и обратная сторона. В своём блоге во время «Тур де Франс» я не раз подчёркивал, что велоспорт — до абсурда опасное занятие.

 

Однажды я спросил у сотрудников команды: «Какую сумму вам должны заплатить, чтобы вы 70 дней в году по 4–5 часов ездили в машине со скоростью 50 км/ч в футболке и шортах, а дважды за сезон — без возможности выбрать когда и где — вас бы вышвырнуло из салона?»

 

 По статистике, именно столько раз в среднем падает профессиональный велогонщик за сезон. Никто из команды не назвал сумму меньше 500 тысяч, а на вопрос, сколько лет они готовы так работать, все ответили: «Не больше двух».

 

Я же занимаюсь этим уже 11 лет как профессионал и ещё два — как любитель. Цена, которую пришлось заплатить за это здоровьем, огромна, как и количество времени, проведённое вдали от семьи.

 

Став отцом, я особенно остро понял, насколько сложно совмещать звание одного из лучших гонщиков мира с ролью хорошего родителя. В отличие от большинства видов спорта, профессиональный велоспорт с его насыщенным календарём требует бесконечной самоотдачи. Последние пять лет я избегал целовать своих детей, когда забирал их из школы, просто чтобы не заболеть перед гонкой. Это странно. Я часто сплю отдельно от семьи, чтобы улучшить качество сна. Каждый аспект моей жизни был изучен и оптимизирован ради одной цели — ездить на велосипеде быстрее.

 

Я любил эту всепоглощающую гонку и ни о чём не жалею, но так долго её выдерживать невозможно.

 

Благодаря максимальной концентрации я завоевал бронзу чемпионата мира, второе место на Монументе и победу на этапе крупнейшей велогонки планеты. Учитывая, что я пришёл в этот спорт в 25 лет, вообще ничего о нём не зная, на подаренном родителями велосипеде за 1000 долларов, — это невероятно. Я тогда подумал: «Если я был одним из лучших бегунов мира, почему не могу стать одним из лучших велогонщиков?»

 

Благодаря поддержке множества людей — жены, родителей, моего тренера и наставника Пауло Салданьи, с которым мы работаем 12 лет, команды, моего босса и главного поклонника Сильвана Адамса, моего незаменимого соньёра Джона Адамса, потрясающих товарищей по команде (особенно Гийома Буавана (Guillaume Boivin), который за последние 5 лет прошёл со мной через самые тяжёлые моменты), велосипедного сообщества Оттавы, таких людей, как Люк Махлер (Luc Mahler), убедивший меня начать гоняться, тренеров вроде Хуанма Гарате (Juanma Garate), научившего меня быть настоящим профессионалом, а также организаций, спонсоров и команд — B2Ten, Винса Касереса и The Cyclery, Louis Garneau, Бруно Ланглуа (Bruno Langlois), Джонаса Карни (Jonas Carney) и Джонатана Воутерса (Jonathan Vaughters) которые рискнули и дали мне шанс, — я смог достичь этой цели. Я стал одним из лучших велогонщиков мира, и чертовски горжусь этим.

 

Но, как говорится, всему хорошему когда-нибудь приходит конец. У меня ещё есть большие планы на будущее, включая новые горизонты в мире endurance-спорта (ждуте анонсов — будет эпично!). Но по причинам, которые я описал выше, я принял решение завершить карьеру профессионального шоссейного гонщика в конце этого сезона.

 

Было время, когда я лежал ночью в кровати, уставившись в потолок, и думал: «Что я сделал не так? Где ошибся?» Я бесконечно благодарен за то, что смог пройти путь от того момента до сегодняшнего дня.

 

Так что всем, кто поддерживал меня на этом пути — будь то простое ободряющее сообщение, крики на обочине или такие люди, как Ник Випонд (Nick Vipond) и Кевин Филд (Kevin Field), не расхохотавшиеся, когда я сказал, что хочу попасть на Олимпиаду-2016, или Пауло и Сильван, изменившие траекторию всей моей жизни, — я хочу сказать спасибо. Спасибо за всё».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Майкл Вудс Michael Woods Israel-Premier Tech

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

20 -24 августа 2025

Renewi Tour

20 -24 августа 2025

Deutschland Tour

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2025?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2025. Альтимет ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    В лучших традициях испанского гранд тура - второй этап и уже финиш в отборною горку (1км+). Кстати, смотрю на картинки и вижу что немного на Вуэльте изменили графический (цветовой) дизайн. 

    Цитата: sashaney
    Чортова коммерциализация. Как объяснить нахождение Вуэльты Испании в Италии? Ещё эта вечная мечта АСО затащить Тур в Японию. Потом Марс?

    Коммерциализация в чистом спортивном виде - образно говоря: Джиро начинается во Франции, Тур в Испании, Вуэльта в Италии (вот круг и замкнулся). Да что тут говорить когда на картах маршрута/этапов ГТ уже есть Венгрия, Албания, Великобритания, Португалия, Дания, а в 2026 году может добавиться и Болгария (Джиро). Хорошо хоть финишируют все гранд туры в своих городах.

    Но вот на фоне всех этих разных стран куда переодически, а в последнее время очень даже часто орги ГТ завозят мировой пелотон, как то обидно за Австрию, Германию и даже Швейцарию - а ведь там тоже красивыве дороги, ну и само собой - Альпы + расположение для конструирования этапов по маршруту ТдФ или Джиро вполне бы вписалось в города этих самых 3-х стран (и не обязательно даже делать финиш на тамошних Альпийских перевалах, хотя это было бы вообще супер).

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025. Альтимет ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Гор многовато, как всегда )

  • nightbuster33
    Состав Red Bull - BORA – hansg ... (9)
    nightbuster33-Фото
    А если задам вопрос по другому:А,что Крис Хорнер до 2013г. был сильным генеральщиком?
  • shoooster
    Йонас Вингегор возглавит Visma ... (4)
    shoooster-Фото
    Возьмет! Кроме Погги у него нет конкурентов
  • EL-Fenomeno
    Тим Деклерк о завершении карье ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    М.Мохоричъ в этом году/сезоне явно сдулся, причём и на спусках в т.ч.

    О том, что в конце сезона 2025 года поставит точку в своей карьере, Тим Деклер объявил в соцсетях

    Канадец Майкл Вудз тоже объявил что завершит карьеру вконце этого сезона. А поляк Р.Майка уже это сделал после Тура Польши. 

    Время летит и годы вмести с ним. ФРУМИй на очереди в 2026, возможно даже после Тур де Франс...если бы только израильтяне взяли его на прощальный ТдФ.

  • Karmatron
    Предварительные составы команд ... (27)
    Karmatron-Фото
    А чем вас не устраивает его победа? Майку Кусс захватил в честной борьбе, а дальше команда эту майку защищала и защитила. Ни Сепп, ни Йонас с Приможем, ни Висма в целом не виноваты в том, что не нашлось на той Вуэльте никого (кроме двоих вышеназванных), кто смог бы раздеть Кусса. Команда разыграла лучший из возможных сценариев, в том числе в медийном плане.
  • nightbuster33
    Состав Red Bull - BORA – hansg ... (9)
    nightbuster33-Фото
    А,что Крис Хорнер(2913г.)был генеральщиком?
  • Cahko
    Вуэльта Испании-2025. Альтимет ... (11)
    Cahko-Фото

    Что-то гор переизбыток или они просто равномерно распределены. Могут заколхозит половину.

  • Cahko
    Вуэльта Испании-2025. Альтимет ... (11)
    Cahko-Фото
    Пусть тащит, если без перелетов. В мире много красивых гор
  • RVL
    Йонас Вингегор возглавит Visma ... (4)
    RVL-Фото

    Если не возьмёт - сезон провален.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

19 августа

Fernando Gaviria (Movistar Team)

Rainer Kepplinger (Bahrain Victorious)

Felix Engelhardt (Jayco AlUla)

Eric Fagundez (Burgos - Burpellet - BH)

Lorenz Van De Wynkele (Lotto)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (97)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)