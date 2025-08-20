Майкл Вудс о завершении карьеры: «Всё хорошее когда-нибудь заканчивается»

Майкл Вудс завершит карьеру профессионального велогонщика в конце 2025 года

38-летний канадский велогонщик команды Israel Premier Tech Майкл Вудс (Michael Woods), победитель трёх этапов Вуэльты Испании, этапа Тур де Франс, классики Милан – Турин, призёр Льеж-Бастонь-Льеж-2018, участник 13 Гранд-туров и 17 классик-Монументов, объявил, что завершит карьеру в конце 2025 года. Майкл Вудс пришёл в профессиональный шоссейный влеоспорт в 2016 году и первые пять сезонов выступал в команде Джонатана Воутерса Cannondale (EF Pro Cycling), а с 2021 года стал гонщиком команды Israel Premier Tech. В общей сложности за 10 лет карьеры Майкл Вудс одержал 16 побед.

В этом году он в пятый раз в карьере проехал Тур де Франс, первую и единственную победу на этапе которого одержал в 36 лет в 2023 году на вершине Пюи-де-Дом.

Майкл Вудс на сайте команды Israel Premier Tech опубликовал своё послание болельщикам и товарищам по пелотону, назвав его «Эпилог»:

«Почти в каждой гонке наступает момент, когда я мчусь в группе со скоростью 70 км/ч, и думаю: «Всего миллион лет назад мы были обезьянами».

Даже если бы человека из прошлого столетия перенесли в современный пелотон, он бы ничего не понял. Этот спорт безумен и настолько далёк от изначального предназначения человека, что любой, кто родился не в последние сто лет, просто не смог бы в него поверить. Каждый раз на старте меня охватывало невероятное ощущение того, насколько мне повезло — ведь то, чем я занимаюсь, чистейшая роскошь, созданная человеческой изобретательностью.

Моя работа — кататься на велосипеде по Франции под взглядами миллиардов зрителей. Это же безумие! То, что даёт мне крышу над головой и еду на столе, — это 30–35 тысяч километров в год по всему миру, и всё ради развлечения других.

Но, как бы мне ни везло, у этой работы есть и обратная сторона. В своём блоге во время «Тур де Франс» я не раз подчёркивал, что велоспорт — до абсурда опасное занятие.

Однажды я спросил у сотрудников команды: «Какую сумму вам должны заплатить, чтобы вы 70 дней в году по 4–5 часов ездили в машине со скоростью 50 км/ч в футболке и шортах, а дважды за сезон — без возможности выбрать когда и где — вас бы вышвырнуло из салона?»

По статистике, именно столько раз в среднем падает профессиональный велогонщик за сезон. Никто из команды не назвал сумму меньше 500 тысяч, а на вопрос, сколько лет они готовы так работать, все ответили: «Не больше двух».

Я же занимаюсь этим уже 11 лет как профессионал и ещё два — как любитель. Цена, которую пришлось заплатить за это здоровьем, огромна, как и количество времени, проведённое вдали от семьи.

Став отцом, я особенно остро понял, насколько сложно совмещать звание одного из лучших гонщиков мира с ролью хорошего родителя. В отличие от большинства видов спорта, профессиональный велоспорт с его насыщенным календарём требует бесконечной самоотдачи. Последние пять лет я избегал целовать своих детей, когда забирал их из школы, просто чтобы не заболеть перед гонкой. Это странно. Я часто сплю отдельно от семьи, чтобы улучшить качество сна. Каждый аспект моей жизни был изучен и оптимизирован ради одной цели — ездить на велосипеде быстрее.

Я любил эту всепоглощающую гонку и ни о чём не жалею, но так долго её выдерживать невозможно.

Благодаря максимальной концентрации я завоевал бронзу чемпионата мира, второе место на Монументе и победу на этапе крупнейшей велогонки планеты. Учитывая, что я пришёл в этот спорт в 25 лет, вообще ничего о нём не зная, на подаренном родителями велосипеде за 1000 долларов, — это невероятно. Я тогда подумал: «Если я был одним из лучших бегунов мира, почему не могу стать одним из лучших велогонщиков?»

Благодаря поддержке множества людей — жены, родителей, моего тренера и наставника Пауло Салданьи, с которым мы работаем 12 лет, команды, моего босса и главного поклонника Сильвана Адамса, моего незаменимого соньёра Джона Адамса, потрясающих товарищей по команде (особенно Гийома Буавана (Guillaume Boivin), который за последние 5 лет прошёл со мной через самые тяжёлые моменты), велосипедного сообщества Оттавы, таких людей, как Люк Махлер (Luc Mahler), убедивший меня начать гоняться, тренеров вроде Хуанма Гарате (Juanma Garate), научившего меня быть настоящим профессионалом, а также организаций, спонсоров и команд — B2Ten, Винса Касереса и The Cyclery, Louis Garneau, Бруно Ланглуа (Bruno Langlois), Джонаса Карни (Jonas Carney) и Джонатана Воутерса (Jonathan Vaughters) которые рискнули и дали мне шанс, — я смог достичь этой цели. Я стал одним из лучших велогонщиков мира, и чертовски горжусь этим.

Но, как говорится, всему хорошему когда-нибудь приходит конец. У меня ещё есть большие планы на будущее, включая новые горизонты в мире endurance-спорта (ждуте анонсов — будет эпично!). Но по причинам, которые я описал выше, я принял решение завершить карьеру профессионального шоссейного гонщика в конце этого сезона.

Было время, когда я лежал ночью в кровати, уставившись в потолок, и думал: «Что я сделал не так? Где ошибся?» Я бесконечно благодарен за то, что смог пройти путь от того момента до сегодняшнего дня.

Так что всем, кто поддерживал меня на этом пути — будь то простое ободряющее сообщение, крики на обочине или такие люди, как Ник Випонд (Nick Vipond) и Кевин Филд (Kevin Field), не расхохотавшиеся, когда я сказал, что хочу попасть на Олимпиаду-2016, или Пауло и Сильван, изменившие траекторию всей моей жизни, — я хочу сказать спасибо. Спасибо за всё».