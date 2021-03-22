Матье ван дер Пул: “Был мотивирован выложиться по максимуму в этой разделке”

Матье ван дер Пул о 4-м этапе Критериума Дофине-2025

В гонке на время на 4-м этапе Критериума Дофине Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) уступил победителю, чемпиону мира в этой дисциплине, и новому лидеру общего зачёта Ремко Эвенепулу (Soudal Quick Step) 1 минуту 2 секунды, а в генеральной классификации от жёлтой майки нидерландского гонщика отделили 14 секунд.

Однако Матье ван дер Пул после финиша отметил, что, стартуя на разделке, не думал о жёлтой майке, а хотел просто хорошо проехать и не проиграть Эвенепулу больше минуты.

Матье ван дер Пул: «Я действительно доволен своим выступлением, особенно после того, как вчера потратил много сил в отрыве. Во время разведки трассы и разминки я чувствовал усталость в ногах, но был мотивирован выложиться на все 100% в этой разделке.

Я вообще не думал о желтой майке. Знал, что такие ребята, как Ремко [Эвенепул] и другие фавориты генеральной классиикации, отыграют здесь много времени. Так что я просто хотел проехать для себя, проехать хорошо.

Пару недель назад я спросил у Ремко, считает ли он, что я смогу проиграть ему не больше минуты. Почти получилось [1’02’’], но есть над чем работать!»