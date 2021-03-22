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Матье ван дер Пул: “Был мотивирован выложиться по максимуму в этой разделке”

Матье ван дер Пул о 4-м этапе Критериума Дофине-2025

 

 

 

В гонке на время на 4-м этапе Критериума Дофине Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) уступил победителю, чемпиону мира в этой дисциплине, и новому лидеру общего зачёта Ремко Эвенепулу (Soudal Quick Step) 1 минуту 2 секунды, а в генеральной классификации от жёлтой майки нидерландского гонщика отделили 14 секунд.

 

Однако Матье ван дер Пул после финиша отметил, что, стартуя на разделке, не думал о жёлтой майке, а хотел просто хорошо проехать и не проиграть Эвенепулу больше минуты.

 

Матье ван дер Пул: “Был мотивирован выложиться по максимуму в этой разделке”

 

Матье ван дер Пул: “Был мотивирован выложиться по максимуму в этой разделке”

 

Матье ван дер Пул: “Был мотивирован выложиться по максимуму в этой разделке”

 

 

Матье ван дер Пул: «Я действительно доволен своим выступлением, особенно после того, как вчера потратил много сил в отрыве. Во время разведки трассы и разминки я чувствовал усталость в ногах, но был мотивирован выложиться на все 100% в этой разделке.

 

Я вообще не думал о желтой майке. Знал, что такие ребята, как Ремко [Эвенепул] и другие фавориты генеральной классиикации, отыграют здесь много времени. Так что я просто хотел проехать для себя, проехать хорошо.

 

Пару недель назад я спросил у Ремко, считает ли он, что я смогу проиграть ему не больше минуты. Почти получилось [1’02’’], но есть над чем работать!»

 

Критериум Дофине-2025. Этап 4. Результаты

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin - Deceuninck Критериум Дофине-2025 Criterium du Dauphine-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Олег

    Olstep

    Вчера, 12:34 | Регистрация: 22.03.2021

    Просто красавчик!

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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