Тадей Погачар: "Ошибся с распределением скорости"

Тадей Погачар о 4-м этапе Критериума Дофине-2025

Тадей Погачар финишировал 4-м в индивидуальной гонке на время на 4-м этапе Критериума Дофине-2025. На 17,4-километровой дистанции 26-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates XRG проиграл победителю, действующему чемпиону мира и олимпийскому чемпиону в разделке Ремко Эвенепулу (Soudal Quick Step) 48 секунд, а своему давнему сопернику по борьбе за жёлтую майку Тур де Франс Йонасу Вингегору (Visma Lease a Bike) уступил 28 секунд. Также Тадей Погачар проиграл и товарищу Вингегора по команде Маттео Йоргенсону 11 секунд.

В генеральной классификации, которую возглавил Ремко Эвенепул, Погачар идёт на 8-м месте, уступая 38 секунд, но борьба за высшую ступень подиума Критериума Дофине-2025 ещё не закончена – впереди триптих решающих горных этапов.

Photo (c) UAE Team Emirates XRG

Тадей Погачар: «Сегодняшняя разделка не была идеальной. Думаю, я немного ошибся с распределением скорости. Первый отрезок прошёл слишком консервативно, и мог бы продавливать сильнее Но ничего страшного — мы здесь как раз для того, чтобы набрать форму перед Туром и прогрессировать.

Впереди еще три сложных этапа, и я с нетерпением жду их. Команда работает слаженно, а с такими соперниками эта гонка - лучшая, чтобы себя проверить».