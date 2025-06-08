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Тадей Погачар: "Ошибся с распределением скорости"

Тадей Погачар о 4-м этапе Критериума Дофине-2025

 

 

Тадей Погачар финишировал 4-м в индивидуальной гонке на время на 4-м этапе Критериума Дофине-2025. На 17,4-километровой дистанции 26-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates XRG проиграл победителю, действующему чемпиону мира и олимпийскому чемпиону в разделке Ремко Эвенепулу (Soudal Quick Step) 48 секунд, а своему давнему сопернику по борьбе за жёлтую майку Тур де Франс Йонасу Вингегору (Visma Lease a Bike) уступил 28 секунд. Также Тадей Погачар проиграл и товарищу Вингегора по команде Маттео Йоргенсону 11 секунд.

 

В генеральной классификации, которую возглавил Ремко Эвенепул, Погачар идёт на 8-м месте, уступая 38 секунд, но борьба за высшую ступень подиума Критериума Дофине-2025 ещё не закончена – впереди триптих решающих горных этапов.

 

Тадей Погачар:

Photo (c) UAE Team Emirates XRG

Тадей Погачар:

 

Тадей Погачар:

 

 

Тадей Погачар: «Сегодняшняя разделка не была идеальной. Думаю, я немного ошибся с распределением скорости. Первый отрезок прошёл слишком консервативно, и мог бы продавливать сильнее Но ничего страшного — мы здесь как раз для того, чтобы набрать форму перед Туром и прогрессировать.

 

Впереди еще три сложных этапа, и я с нетерпением жду их. Команда работает слаженно, а с такими соперниками эта гонка - лучшая, чтобы себя проверить».

 

Критериум Дофине-2025. Этап 4. Результаты

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates XRG Критериум Дофине-2025 Criterium du Dauphine-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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