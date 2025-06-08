Матье ван дер Пул и Тадей Погачар о 3-м этапе Критериуме Дофине-2025

Матье ван дер Пул: «При таком сценарии мог выиграть, только если бы у меня невероятно хорошо шла нога»

Матье ван дер Пул сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации Критериума Дофине-2025, но надеть жёлтую майку и взять победу на этапе снова не получилось. Жара и высокая скорость осложняли 3-й этап с набором высоты 3000 м. 30-летний нидерландский гонщик команды Alpecin-Deceuninck атаковал несколько раз, уехал в отрыв дня, но не смог побороться за победу на этапе, который после сольной атаки выиграл 21-летний Иван Ромео (Movistar).

После финиша Матье ван дер Пул в интервью CyclingProNet сказал, что 3-й этап Критериума Дофине-2025 стал одним из самых трудных в его карьере.

Матье ван дер Пул: «Утром мы подумали, что отрыв получил шанс— так и вышло, несмотря на то что в нашей группе был Флориан Липовиц, и пришлось весь день ехать на максимальной скорости. Я рискнул на этом этапе, но победить было сложно. В финале нас осталось много, и каждый раз мне приходилось реагировать на атаки. Но, в принципе, это нормально. Я отвечал на рывки несколько раз, но этого оказалось недостаточно.

Чтобы выиграть в такой ситуации, у меня должна была бы невероятно хорошо идти нога. Но после всех усилий, которые я потратил, просто чтобы остаться в отрыве, ноги уже не осталось. Конечно, за мной многие следили, и в финале тебе тоже необходимо следить за другими, если хочешь выиграть. Я ответил на несколько ускорений, но не на все.

В целом, у меня три неплохих результата, хотя я бы предпочёл выиграть один этап и финишировать далеко позади на других. В любом случае, эти первые дни прошли очень позитивно, а те ощущения, которые я здесь ищу, на тренировках просто не воспроизвести. Для набора формы важно пройти через такие тяжёлые этапы, как этот».

Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) отметил после финиша, что 3-й этап Критериума Дофине-2025 был похож на этап Тур де Франс:

«Сегодня был настоящий этап Тур де Франс. Наша команда приложила все силы, мы отлично поработали. Мы понимали, что одной нашей команде будет сложно контролировать такой отрыв, особенно когда в нём были Флориан Липовиц и Эдди Данбар. Таким гонщикам нельзя дать набрать слишком много преимущества.

Soudal Quick Step тоже это поняли и выделили в помощь нам одного гонщика. Но этого оказалось недостаточно. В середине этапа немного подключалась Visma, но, думаю, их не слишком волнуют другие претенденты.

Но наша команда сегодня отработала очень слаженно. Мы готовимся к Туру, а сегодня был этап в духе Тур де Франс – тяжёлый этап для отрыва».