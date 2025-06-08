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Матье ван дер Пул и Тадей Погачар о 3-м этапе Критериуме Дофине-2025

Матье ван дер Пул: «При таком сценарии мог выиграть, только если бы у меня невероятно хорошо шла нога»

 

 

Матье ван дер Пул сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации Критериума Дофине-2025, но надеть жёлтую майку и взять победу на этапе снова не получилось. Жара и высокая скорость осложняли 3-й этап с набором высоты 3000 м. 30-летний нидерландский гонщик команды Alpecin-Deceuninck атаковал несколько раз, уехал в отрыв дня, но не смог побороться за победу на этапе, который после сольной атаки выиграл 21-летний Иван Ромео (Movistar).

 

Матье ван дер Пул и Тадей Погачар о 3-м этапе Критериуме Дофине-2025

 

 

После финиша Матье ван дер Пул в интервью CyclingProNet сказал, что 3-й этап Критериума Дофине-2025 стал одним из самых трудных в его карьере.

 

Матье ван дер Пул: «Утром мы подумали, что отрыв получил шанс— так и вышло, несмотря на то что в нашей группе был Флориан Липовиц, и пришлось весь день ехать на максимальной скорости. Я рискнул на этом этапе, но победить было сложно. В финале нас осталось много, и каждый раз мне приходилось реагировать на атаки. Но, в принципе, это нормально. Я отвечал на рывки несколько раз, но этого оказалось недостаточно.

 

Чтобы выиграть в такой ситуации, у меня должна была бы  невероятно хорошо идти нога. Но после всех усилий, которые я потратил, просто чтобы остаться в отрыве, ноги уже не осталось. Конечно, за мной многие следили, и в финале тебе тоже необходимо следить за другими, если хочешь выиграть. Я ответил на несколько ускорений, но не на все.

 

В целом, у меня три неплохих результата, хотя я бы предпочёл выиграть один этап и финишировать далеко позади на других. В любом случае, эти первые дни прошли очень позитивно, а те ощущения, которые я здесь ищу, на тренировках просто не воспроизвести. Для набора формы важно пройти через такие тяжёлые этапы, как этот».

 

Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) отметил после финиша, что 3-й этап Критериума Дофине-2025 был похож на этап Тур де Франс:

 

«Сегодня был настоящий этап Тур де Франс. Наша команда приложила все силы, мы отлично поработали. Мы понимали, что одной нашей команде будет сложно контролировать такой отрыв, особенно когда в нём были Флориан Липовиц и Эдди Данбар. Таким гонщикам нельзя дать набрать слишком много преимущества.

 

Soudal Quick Step тоже это поняли и выделили в помощь нам одного гонщика. Но этого оказалось недостаточно. В середине этапа немного подключалась Visma, но, думаю, их не слишком волнуют другие претенденты.

 

Но наша команда сегодня отработала очень слаженно. Мы готовимся к Туру, а сегодня был этап в духе Тур де Франс – тяжёлый этап для отрыва».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin - Deceuninck Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates XRG Критериум Дофине-2025 Criterium du Dauphine-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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