VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ремко Эвенепул побеждает на 4-м этапе и надевает жёлтую майку лидера Критериума Дофине-2025

Ремко Эвенепул: «Я отыгрывал по секунде на каждом километре, взял максимум из моей посадки»

 

 

Действующий чемпион мира и олимпийский чемпион в гонке с раздельным стартом Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) стал победителем 4-го этапа Критериума Дофине-2025, эта победа стала 1000-й за историю команды Soudal Quick Step.

 

Ремко Эвенепул побеждает на 4-м этапе и надевает жёлтую майку лидера Критериума Дофине-2025

©Dario Belingheri /Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

 

 

25-летний бельгиец оказался единственным, кто потратил на прохождение дистакнции менее 21 минуты. Ремко Эвенепул доминировал уже на промежуточной отсечке времени, расположенной на 10,5 км маршрута, где показал лучшее время дня 13 минут и 53,82 секунды. Его средняя скорость на первом отрезке дистанции составила 45,334 км/ч. Заключительный отрезок он преодолел со средней скоростью 59,557 км/час. Время победителя составило 20 минут и 50,9 секунд, а средняя скорость 50,076 км/час.

 

 Ближайшим соперником Ремко Эвенепула на 17,4 км дистанции стал Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike), уступивший победителю 11 секунд на промежуточной отсечке и 20 секунд на финише.

 

Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) на отсечке через 10,5 км после старта показал третий результат, уступив Ремко Эвенепулу 30,19 секунд, но на финише занял 4-е место с проигрышем в 48 секунд. А Маттео Йоргенсон (Visma  Lease A Bike), проехавший отсечку с четвёртым результатом, с отставанием в 30,61 секунд, финишировал в итоге 3-м, проиграв Эвенепулу 37 секунд.

 

Как и в прошлом году на Критериуме Дофине, по итогам индивидуальной гонки на время Ремко Эвенепул,  надел и жёлтую майку лидера. 21-летнего Иван  Ромео (Movistar), стартовавший на этом этапе последним как лидер общего зачёта, на 17,4-км дистанции проиграл олимпийскому чемпиону 1 минуту 25 секунд.

 

В генеральной классификации ближайшим соперником Ремко Эвенепула стал 24-летний немецкий гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe Флориан Липовиц, уступающий бельгийскому гонщику 4 секунды, а Иван Ромео сместился на третью строчку с отставанием в 9 секунд. Пятёрку сильнейших в общем зачёте замыкает Йонас Вингегор, с оставанием в 16 секунд от Эвенепула.

 

Ремко Эвенепул побеждает на 4-м этапе и надевает жёлтую майку лидера Критериума Дофине-2025

©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri /Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

 

Ремко Эвенепул побеждает на 4-м этапе и надевает жёлтую майку лидера Критериума Дофине-2025

©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri /Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

 

Ремко Эвенепул побеждает на 4-м этапе и надевает жёлтую майку лидера Критериума Дофине-2025

©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri /Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

 

Ремко Эвенепул побеждает на 4-м этапе и надевает жёлтую майку лидера Критериума Дофине-2025

©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri /Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

 

 

Ремко Эвенепул: «Из-за крутого подъёма было тяжело. Я ставил целью как можно быстрее пройти первый отрезок, а потом держать ровный темп. Сильный встречный ветер мне был выгоден – я взял максимум из моей посадки. А потом подъём я прошёл на самой высокой из возможных скорости, стратегия распределения скорости была идеальной. Я очень рад этой победе, она стала 1000-й для команды. День получился особенным, я очень горжусь, что у меня всё получилось.

 

Меня удивили разрывы, довольно большие для такой короткой разделки. Поэтому я очень счастлив, что на каждом километре отыгрывал секунду относительно соперников, даже по две на некоторых километрах.

 

Чувствую себя отлично, всегда приятно завоевать победу на гонке Мирового тура. В плане веса, я уже в хорошей форме — лучше, чем в это время в прошлом году. Я очень много работал в последние месяцы, день за днём, доверяя процессу, и сегодня хотел показать результат. Теперь мы можем сосредоточиться на выходных и постараться удержать майку до воскресенья.

 

Мне нужно проверить себя против Тадея [Погачара] и Йонаса [Вингегора] в высоких горах. Именно для этого я работал. Сегодняшний подъём уже был своего рода тестом. Думаю, я справился, как хотел. Я доволен: чувствую себя хорошо и на подъёмах, и на равнинных участках. Это хороший знак перед предстоящими выходными и следующим месяцем.

 

Я знал, что мне нужно очень хорошо проехать разделку, чтобы опередить Тадея и Йонаса, также довольно близко идёт Флориан Липовиц. Это был идеальный день. Не хочу праздновать слишком рано или слишком радоваться сейчас, потому что впереди сложные выходные, но я думаю, что уже хорошо то, как я выступал в последние дни.

 

Всегда лучше уже сейчас быть в хорошей форме - так будет меньше стресса в последний месяц, как вышло у меня, например, в прошлом году.

 

Рад, что смог создать серьёзный отрыв в генеральной классификации. Я не ожидал такого, особенно потому, что моей главной целью была победа на этапе. Но означает только то, что я хорошо проехал разделку. Нам нельзя терять голову, следует продолжать упорно работать».

 

Критериум Дофине-2025. Этап 4. Результаты

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal Quick-Step Критериум Дофине-2025 Criterium du Dauphine-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка ITT индивидуальная гонка на время

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Анна П.

    Anna P.

    Вчера, 14:47 | Регистрация: 25.06.2016

    Он еще сказал, что посвящает победу Лефевру. См. суслинг уикли.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

8 - 15 июня 2025

Criterium du Dauphine

15 - 22 июня 2025

Tour de Suisse

15 - 22 июня 2025

Giro d'Italia Next Gen

22 июня 2025

Copenhagen Sprint

5 - 27 июля 2025

Tour de France

5 - 27 июля 2025

Тур де Франс-2025. Маршрут

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия-2025?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

13 июня

Fred Wright (Bahrain Victorious)

Eduardo Sepulveda (Lotto)

Maximilian Walscheid (Jayco AlUla)

James Shaw (EF Education-EasyPost)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2025 (64)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)
Февраль 2025 (182)
Январь 2025 (115)