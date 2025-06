Критериум Дофине-2025. Этап 4. Результаты Категория:

Дата:

11-06-2025, 18:07 Charmes-sur-Rhône - Saint-Péray, ITT, 17,4 км 1 Remco Evenepoel (Bel) Soudal Quick-Step 20'50"90 2 Jonas Vingegaard (Den) Team Visma | Lease A Bike +20"92 3 Matteo Jorgenson (Usa) Team Visma | Lease A Bike +37"79 4 Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates XRG +48"60 5 Florian Lipowitz (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe +56"10 6 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck +01'01"89 7 Rémi Cavagna (Fra) Groupama-FDJ +01'06"31 8 Edward Dunbar (Irl) Team Jayco Alula +01'09"25 9 Tobias Svendsen Foss (Nor) INEOS Grenadiers +01'09"30 10 Paul Seixas (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +01'11"71 11 Bruno Armirail (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +01'13"49 12 Thibault Guernalec (Fra) Arkea-B&B Hotels +01'18"62 13 Alfred Brockwell Wright (Gbr) Bahrain Victorious +01'20"62 14 Alexey Lutsenko (Kaz) Israel - Premier Tech +01'22"95 15 Ivan Romeo Abad (Esp) Movistar Team +01'25"46 16 Harold Tejada (Col) XDS Astana Team +01'28"90 17 Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers +01'33"12 18 Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe +01'37"29 19 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious +01'37"36 20 Carlos Rodriguez (Esp) INEOS Grenadiers +01'38"03 21 Lenny Martinez (Fra) Bahrain Victorious +01'40"77 22 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility +01'44"69 23 Michael Leonard (Can) INEOS Grenadiers +01'45"18 24 Aurélien Paret-Peintre (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +01'47"85 25 Clément Berthet (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +01'48"34 26 Pierre Latour (Fra) TotalEnergies +01'48"73 27 Ben Tulett (Gbr) Team Visma | Lease A Bike +01'49"05 28 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis +01'52"35 29 Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility +01'57"00 30 Sepp Kuss (Usa) Team Visma | Lease A Bike +01'57"45 31 Pavel Sivakov (Fra) UAE Team Emirates XRG +01'58"01 32 Maximilian Schachmann (Ger) Soudal Quick-Step +01'58"36 33 Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe +02'02"62 34 Enric Mas Nicolau (Esp) Movistar Team +02'02"70 35 Louis Barre (Fra) Intermarché - Wanty +02'02"98 36 Bastien Tronchon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +02'04"89 37 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious +02'05"02 38 Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis +02'06"61 39 Pierre Thierry (Fra) Arkea-B&B Hotels +02'09"13 40 Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Mobility +02'09"87 41 Toms Skujins (Lat) Lidl-Trek +02'10"45 42 Romain Bardet (Fra) Team Picnic PostNL +02'12"57 43 Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro Cycling Team +02'16"53 44 Clément Braz Afonso (Fra) Groupama-FDJ +02'18"00 45 Emilien Jeanniere (Fra) TotalEnergies +02'18"39 46 Simone Velasco (Ita) XDS Astana Team +02'20"14 47 Pascal Eenkhoorn (Ned) Soudal Quick-Step +02'20"43 48 Mathieu Burgaudeau (Fra) TotalEnergies +02'20"63 49 Fabian Weiss (Sui) Tudor Pro Cycling Team +02'21"03 50 Archie Ryan (Irl) EF Education - Easypost +02'23"54 51 Michael Valgren (Den) EF Education - Easypost +02'23"87 52 Tim Wellens (Bel) UAE Team Emirates XRG +02'26"18 53 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek +02'26"45 54 Jordan Labrosse (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +02'27"18 55 Asbjørn Hellemose (Den) Team Jayco Alula +02'28"28 56 Jordan Jegat (Fra) TotalEnergies +02'30"47 57 Darren Van Bekkum (Ned) XDS Astana Team +02'30"65 58 Victor Guernalec (Fra) Arkea-B&B Hotels +02'30"68 59 Maxim Van Gils (Bel) Red Bull - Bora - Hansgrohe +02'33"86 60 Jonathan Milan (Ita) Lidl-Trek +02'35"20 61 Enzo Leijnse (Ned) Team Picnic PostNL +02'37"24 62 Michael Hepburn (Aus) Team Jayco Alula +02'37"49 63 Brieuc Rolland (Fra) Groupama-FDJ +02'37"55 64 Jhonatan Narvaez (Ecu) UAE Team Emirates XRG +02'37"89 65 Christopher Jensen (Den) Team Jayco Alula +02'39"45 66 Louis Meintjes (Rsa) Intermarché - Wanty +02'40"23 67 Dylan Teuns (Bel) Cofidis +02'40"38 68 Guillaume Martin (Fra) Groupama-FDJ +02'41"99 69 Nils Politt (Ger) UAE Team Emirates XRG +02'43"24 70 Sergio Higuita (Col) XDS Astana Team +02'45"22 71 Anthony Delaplace (Fra) Arkea-B&B Hotels +02'45"53 72 Fabien Doubey (Fra) TotalEnergies +02'45"58 73 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG +02'46"35 74 Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies +02'48"20 75 Paul Ourselin (Fra) Cofidis +02'51"42 76 Louis Rouland (Fra) Arkea-B&B Hotels +02'52"82 77 Hannes Wilksch (Ger) Tudor Pro Cycling Team +02'52"84 78 Matteo Vercher (Fra) TotalEnergies +02'54"00 79 Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek +02'54"83 80 Alex Baudin (Fra) EF Education - Easypost +02'56"23 81 Koen Bouwman (Ned) Team Jayco Alula +02'56"31 82 Anders Foldager (Den) Team Jayco Alula +02'56"74 83 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck +02'59"80 84 Juan Martinez Huertas (Col) Team Picnic PostNL +03'00"44 85 Laurence Pithie (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe +03'01"01 86 Roland Thalmann (Sui) Tudor Pro Cycling Team +03'04"61 87 Michel Heßmann (Ger) Movistar Team +03'04"94 88 Yevgeniy Fedorov (Kaz) XDS Astana Team +03'07"17 89 Kamiel Bonneu (Bel) Intermarché - Wanty +03'07"37 90 Max David Poole (Gbr) Team Picnic PostNL +03'07"72 91 Oliver Naesen (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +03'09"22 92 Alastair Mackellar (Aus) EF Education - Easypost +03'10"41 93 Esteban Chaves (Col) EF Education - Easypost +03'12"54 94 Stian Edvardsen-Fredheim (Nor) Uno-X Mobility +03'13"30 95 Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious +03'13"39 96 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team +03'15"50 97 Matis Louvel (Fra) Israel - Premier Tech +03'17"73 98 Michel Ries (Lux) Arkea-B&B Hotels +03'19"44 99 Christopher Hamilton (Aus) Team Picnic PostNL +03'21"45 100 Clément Russo (Fra) Groupama-FDJ +03'22"15 101 Torstein Træen (Nor) Bahrain Victorious +03'22"23 102 Casper Pedersen (Den) Soudal Quick-Step +03'23"07 103 Thomas Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech +03'24"69 104 Louis Vervaeke (Bel) Soudal Quick-Step +03'27"88 105 Samuel Watson (Gbr) INEOS Grenadiers +03'28"20 106 Ben Healy (Irl) EF Education - Easypost +03'28"55 107 Simone Consonni (Ita) Lidl-Trek +03'28"74 108 Paul Penhoet (Fra) Groupama-FDJ +03'29"03 109 Clement Venturini (Fra) Arkea-B&B Hotels +03'33"22 110 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech +03'34"78 111 Dries De Pooter (Bel) Intermarché - Wanty +03'35"92 112 Valentin Paret Peintre (Fra) Soudal Quick-Step +03'36"58 113 Dion Allan Smith (Nzl) Intermarché - Wanty +03'37"96 114 Oscar Rodriguez (Esp) INEOS Grenadiers +03'38"43 115 Per Strand Hagenes (Nor) Team Visma | Lease A Bike +03'39"39 116 Alexander Hajek (Aut) Red Bull - Bora - Hansgrohe +03'39"94 117 Attila Valter (Hun) Team Visma | Lease A Bike +03'40"40 118 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck +03'42"38 119 Romain Combaud (Fra) Team Picnic PostNL +03'42"48 120 Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech +03'42"79 121 Bjoern Koerdt (Gbr) Team Picnic PostNL +03'44"14 122 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team +03'44"57 123 Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education - Easypost +03'45"09 124 Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious +03'45"48 125 Pepijn Reinderink (Ned) Soudal Quick-Step +03'48"22 126 Hugo Page (Fra) Intermarché - Wanty +03'48"94 127 Alessandro De Marchi (Ita) Team Jayco Alula +03'49"17 128 Ruben Guerreiro (Por) Movistar Team +03'49"22 129 Edward Theuns (Bel) Lidl-Trek +03'49"59 130 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck +03'50"26 131 Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG +03'52"18 132 Johan Price Pejtersen (Den) Alpecin-Deceuninck +03'55"41 133 Magnus Cort Nielsen (Den) Uno-X Mobility +03'55"77 134 Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility +03'56"37 135 Michael Gogl (Aut) Alpecin-Deceuninck +03'57"91 136 Lucas Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team +04'02"00 137 Lars Boven (Ned) Alpecin-Deceuninck +04'05"48 138 Pascal Ackermann (Ger) Israel - Premier Tech +04'07"42 139 Ludovic Robeet (Bel) Cofidis +04'10"04 140 Henok Mulueberhan (Eri) XDS Astana Team +04'11"00 141 Axel Laurance (Fra) INEOS Grenadiers +04'12"40 142 Mick Van Dijke (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe +04'13"34 143 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek +04'17"75 144 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team +04'21"01 145 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech +04'26"37 146 Andreas Lorentz Kron (Den) Uno-X Mobility +04'27"52 147 Victor Campenaerts (Bel) Team Visma | Lease A Bike +04'31"79 148 Tom Paquot (Bel) Intermarché - Wanty +04'33"69 149 Matteo Trentin (Ita) Tudor Pro Cycling Team +04'41"64 150 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ +04'58"00 DNS Nicolya Vinokurov (Kaz) XDS Astana Team Отс. 10,5 км 1 Remco Evenepoel (Bel) Soudal Quick-Step 13'53"82 2 Jonas Vingegaard (Den) Team Visma | Lease A Bike +11"09 3 Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates XRG +30"19 4 Matteo Jorgenson (Usa) Team Visma | Lease A Bike +30"61 5 Florian Lipowitz (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe +40"96 6 Rémi Cavagna (Fra) Groupama-FDJ +42"98 7 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck +47"29 8 Edward Dunbar (Irl) Team Jayco Alula +48"68 9 Bruno Armirail (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +49"78 10 Paul Seixas (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +51"28 11 Harold Tejada (Col) XDS Astana Team +54"70 12 Alexey Lutsenko (Kaz) Israel - Premier Tech +55"91 13 Lenny Martinez (Fra) Bahrain Victorious +59"75 14 Tobias Svendsen Foss (Nor) INEOS Grenadiers +59"82 15 Alfred Brockwell Wright (Gbr) Bahrain Victorious +01'00"53 16 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious +01'01"57 17 Thibault Guernalec (Fra) Arkea-B&B Hotels +01'01"69 18 Carlos Rodriguez (Esp) INEOS Grenadiers +01'02"61 19 Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe +01'03"76 20 Ivan Romeo Abad (Esp) Movistar Team +01'06"62 21 Ben Tulett (Gbr) Team Visma | Lease A Bike +01'07"98 22 Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers +01'11"95 23 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility +01'12"51 24 Aurélien Paret-Peintre (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +01'13"15 25 Clément Berthet (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +01'13"39 26 Pierre Latour (Fra) TotalEnergies +01'14"33 27 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis +01'16"24 28 Michael Leonard (Can) INEOS Grenadiers +01'19"31 29 Sepp Kuss (Usa) Team Visma | Lease A Bike +01'19"32 30 Bastien Tronchon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +01'21"23 31 Maximilian Schachmann (Ger) Soudal Quick-Step +01'24"14 32 Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility +01'24"51 33 Enric Mas Nicolau (Esp) Movistar Team +01'24"71 34 Pavel Sivakov (Fra) UAE Team Emirates XRG +01'25"87 35 Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe +01'26"02 36 Louis Barre (Fra) Intermarché - Wanty +01'26"27 37 Romain Bardet (Fra) Team Picnic PostNL +01'26"75 38 Archie Ryan (Irl) EF Education - Easypost +01'27"51 39 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious +01'28"38 40 Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis +01'29"57 41 Toms Skujins (Lat) Lidl-Trek +01'29"84 42 Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro Cycling Team +01'30"23 43 Michael Valgren (Den) EF Education - Easypost +01'30"54 44 Jordan Jegat (Fra) TotalEnergies +01'33"24 45 Pierre Thierry (Fra) Arkea-B&B Hotels +01'33"74 46 Clément Braz Afonso (Fra) Groupama-FDJ +01'35"41 47 Darren Van Bekkum (Ned) XDS Astana Team +01'38"16 48 Simone Velasco (Ita) XDS Astana Team +01'40"74 49 Victor Guernalec (Fra) Arkea-B&B Hotels +01'42"98 50 Mathieu Burgaudeau (Fra) TotalEnergies +01'44"03 51 Dylan Teuns (Bel) Cofidis +01'44"10 52 Pascal Eenkhoorn (Ned) Soudal Quick-Step +01'44"55 53 Guillaume Martin (Fra) Groupama-FDJ +01'44"73 54 Fabian Weiss (Sui) Tudor Pro Cycling Team +01'46"85 55 Brieuc Rolland (Fra) Groupama-FDJ +01'46"89 56 Emilien Jeanniere (Fra) TotalEnergies +01'49"12 57 Tim Wellens (Bel) UAE Team Emirates XRG +01'49"32 58 Sergio Higuita (Col) XDS Astana Team +01'49"78 59 Louis Meintjes (Rsa) Intermarché - Wanty +01'50"37 60 Alex Baudin (Fra) EF Education - Easypost +01'50"44 61 Jordan Labrosse (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +01'50"62 62 Fabien Doubey (Fra) TotalEnergies +01'51"24 63 Enzo Leijnse (Ned) Team Picnic PostNL +01'51"50 64 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek +01'52"32 65 Jhonatan Narvaez (Ecu) UAE Team Emirates XRG +01'52"70 66 Asbjørn Hellemose (Den) Team Jayco Alula +01'53"03 67 Christopher Jensen (Den) Team Jayco Alula +01'54"00 68 Matteo Vercher (Fra) TotalEnergies +01'57"04 69 Anders Foldager (Den) Team Jayco Alula +01'57"22 70 Maxim Van Gils (Bel) Red Bull - Bora - Hansgrohe +01'58"39 71 Kamiel Bonneu (Bel) Intermarché - Wanty +02'00"26 72 Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Mobility +02'01"34 73 Anthony Delaplace (Fra) Arkea-B&B Hotels +02'03"72 74 Jonathan Milan (Ita) Lidl-Trek +02'03"79 75 Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies +02'03"83 76 Hannes Wilksch (Ger) Tudor Pro Cycling Team +02'03"85 77 Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek +02'04"51 78 Juan Martinez Huertas (Col) Team Picnic PostNL +02'04"77 79 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG +02'04"87 80 Louis Rouland (Fra) Arkea-B&B Hotels +02'05"85 81 Nils Politt (Ger) UAE Team Emirates XRG +02'09"48 82 Paul Ourselin (Fra) Cofidis +02'10"03 83 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck +02'10"66 84 Koen Bouwman (Ned) Team Jayco Alula +02'10"75 85 Laurence Pithie (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe +02'11"11 86 Roland Thalmann (Sui) Tudor Pro Cycling Team +02'13"58 87 Michael Hepburn (Aus) Team Jayco Alula +02'13"61 88 Esteban Chaves (Col) EF Education - Easypost +02'16"48 89 Stian Edvardsen-Fredheim (Nor) Uno-X Mobility +02'16"84 90 Per Strand Hagenes (Nor) Team Visma | Lease A Bike +02'16"89 91 Torstein Træen (Nor) Bahrain Victorious +02'17"34 92 Casper Pedersen (Den) Soudal Quick-Step +02'18"29 93 Alastair Mackellar (Aus) EF Education - Easypost +02'18"68 94 Michel Ries (Lux) Arkea-B&B Hotels +02'18"72 95 Clément Russo (Fra) Groupama-FDJ +02'19"81 96 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team +02'21"75 97 Yevgeniy Fedorov (Kaz) XDS Astana Team +02'22"39 98 Ben Healy (Irl) EF Education - Easypost +02'22"77 99 Michel Heßmann (Ger) Movistar Team +02'23"95 100 Louis Vervaeke (Bel) Soudal Quick-Step +02'25"22 101 Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious +02'25"59 102 Alexander Hajek (Aut) Red Bull - Bora - Hansgrohe +02'26"56 103 Thomas Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech +02'27"97 104 Oliver Naesen (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +02'29"12 105 Paul Penhoet (Fra) Groupama-FDJ +02'29"43 106 Samuel Watson (Gbr) INEOS Grenadiers +02'29"89 107 Matis Louvel (Fra) Israel - Premier Tech +02'30"79 108 Valentin Paret Peintre (Fra) Soudal Quick-Step +02'31"22 109 Bjoern Koerdt (Gbr) Team Picnic PostNL +02'32"29 110 Max David Poole (Gbr) Team Picnic PostNL 111 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech +02'32"52 112 Ruben Guerreiro (Por) Movistar Team +02'34"82 113 Dion Allan Smith (Nzl) Intermarché - Wanty +02'34"95 114 Christopher Hamilton (Aus) Team Picnic PostNL +02'35"34 115 Oscar Rodriguez (Esp) INEOS Grenadiers +02'37"44 116 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck +02'37"74 117 Dries De Pooter (Bel) Intermarché - Wanty +02'37"95 118 Simone Consonni (Ita) Lidl-Trek +02'37"99 119 Hugo Page (Fra) Intermarché - Wanty +02'39"56 120 Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG +02'39"60 121 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck +02'39"82 122 Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education - Easypost +02'40"42 123 Romain Combaud (Fra) Team Picnic PostNL +02'40"88 124 Clement Venturini (Fra) Arkea-B&B Hotels +02'41"31 125 Johan Price Pejtersen (Den) Alpecin-Deceuninck +02'41"55 126 Pepijn Reinderink (Ned) Soudal Quick-Step +02'42"19 127 Edward Theuns (Bel) Lidl-Trek +02'44"87 128 Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility +02'44"90 129 Attila Valter (Hun) Team Visma | Lease A Bike +02'45"59 130 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team +02'45"96 131 Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech +02'47"92 132 Lars Boven (Ned) Alpecin-Deceuninck +02'50"59 133 Michael Gogl (Aut) Alpecin-Deceuninck +02'53"54 134 Magnus Cort Nielsen (Den) Uno-X Mobility +02'53"67 135 Lucas Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team +02'53"75 136 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team +02'54"50 137 Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious +02'57"70 138 Pascal Ackermann (Ger) Israel - Premier Tech +02'59"61 139 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek +03'02"01 140 Ludovic Robeet (Bel) Cofidis +03'03"06 141 Mick Van Dijke (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe +03'04"38 142 Axel Laurance (Fra) INEOS Grenadiers +03'06"38 143 Alessandro De Marchi (Ita) Team Jayco Alula +03'06"45 144 Henok Mulueberhan (Eri) XDS Astana Team +03'07"19 145 Victor Campenaerts (Bel) Team Visma | Lease A Bike +03'12"29 146 Andreas Lorentz Kron (Den) Uno-X Mobility +03'18"84 147 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech +03'19"17 148 Tom Paquot (Bel) Intermarché - Wanty +03'20"20 149 Matteo Trentin (Ita) Tudor Pro Cycling Team +03'34"70 150 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ +03'37"76 Генеральная классификация после 4 этапа: 1 Remco Evenepoel (Bel) Soudal Quick-Step 14:31:08 2 Florian Lipowitz (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe +0:04 3 Ivan Romeo Abad (Esp) Movistar Team +0:09 4 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck +0:14 5 Jonas Vingegaard Hansen (Den) Team Visma | Lease A Bike +0:16 6 Edward Dunbar (Irl) Team Jayco Alula +0:30 7 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Xds Astana Team 8 Tadej Pogačar (Slo) Uae Team Emirates Xrg +0:38 9 Matteo Jorgenson (Usa) Team Visma | Lease A Bike +0:39 10 Louis Barre (Fra) Intermarché - Wanty +1:03 11 Paul Seixas (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +1:13 12 Bruno Armirail (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +1:15 13 Alfred Brockwell Wright (Gbr) Bahrain Victorious +1:16 14 Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility +1:17 15 Alexey Lutsenko (Kaz) Israel - Premier Tech +1:24 16 Rémi Cavagna (Fra) Groupama-Fdj +1:25 17 Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers +1:35 18 Finn Lachlan Fox Fisher-Black (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe +1:39 19 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 20 Carlos Rodriguez Cano (Esp) Ineos Grenadiers 21 Lenny Martinez (Fra) Bahrain Victorious +1:42 22 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility +1:46 23 Aurélien Paret Peintre (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +1:49 24 Clément Berthet (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +1:50 25 Pierre Latour (Fra) Totalenergies 26 Ben Tulett (Gbr) Team Visma | Lease A Bike 27 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis +1:54 28 Brieuc Rolland (Fra) Groupama-Fdj +1:58 29 Sepp Kuss (Usa) Team Visma | Lease A Bike +1:59 30 Pavel Sivakov (Fra) Uae Team Emirates Xrg 31 Maximilian Schachmann (Ger) Soudal Quick-Step +2:00 32 Enric Mas Nicolau (Esp) Movistar Team +2:04 33 Bastien Tronchon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +2:06 34 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 35 Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis +2:08 36 Romain Bardet (Fra) Team Picnic Postnl +2:14 37 Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro Cycling Team +2:18 38 Clément Braz Afonso (Fra) Groupama-Fdj +2:19 39 Emilien Jeanniere (Fra) Totalenergies +2:20 40 Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe +2:21 41 Simone Velasco (Ita) Xds Astana Team +2:22 42 Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies 43 Archie Ryan (Irl) Ef Education - Easypost +2:25 44 Michael Valgren (Den) Ef Education - Easypost 45 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek +2:28 46 Jordan Labrosse (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +2:29 47 Toms Skujins (Lat) Lidl-Trek 48 Jordan Jegat (Fra) Totalenergies +2:32 49 Guillaume Martin Guyonnet (Fra) Groupama-Fdj +2:43 50 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Xds Astana Team +2:47 51 Asbjørn Hellemose (Den) Team Jayco Alula 52 Louis Rouland (Fra) Arkea-B&B Hotels +2:54 53 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Uae Team Emirates Xrg +2:56 54 Anders Foldager (Den) Team Jayco Alula +2:57 55 Louis Du Bouisson Meintjes (Rsa) Intermarché - Wanty +2:59 56 Juan Martinez Huertas (Col) Team Picnic Postnl +3:02 57 Laurence Pithie (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe 58 Fabien Doubey (Fra) Totalenergies +3:04 59 Kamiel Bonneu (Bel) Intermarché - Wanty +3:09 60 Max David Poole (Gbr) Team Picnic Postnl 61 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost +3:14 62 Koen Bouwman (Ned) Team Jayco Alula +3:15 63 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team +3:17 64 Clément Russo (Fra) Groupama-Fdj +3:24 65 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Xds Astana Team +3:26 66 Thomas Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech 67 Paul Penhoet (Fra) Groupama-Fdj +3:30 68 Clement Venturini (Fra) Arkea-B&B Hotels +3:35 69 Dries De Pooter (Bel) Intermarché - Wanty +3:54 70 Darren Van Bekkum (Ned) Xds Astana Team +4:18 71 Andreas Lorentz Kron (Den) Uno-X Mobility +4:29 72 Thibault Guernalec (Fra) Arkea-B&B Hotels +4:43 73 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Movistar Team +4:49 74 Christopher Jensen (Den) Team Jayco Alula +5:10 75 Hannes Wilksch (Ger) Tudor Pro Cycling Team +5:23 76 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck +5:30 77 Alex Baudin (Fra) Ef Education - Easypost +5:32 78 Maxim Van Gils (Bel) Red Bull - Bora - Hansgrohe +5:35 79 Axel Laurance (Fra) Ineos Grenadiers +5:46 80 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck +6:00 81 Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek +6:04 82 Michel Heßmann (Ger) Movistar Team +6:55 83 Jonathan Milan (Ita) Lidl-Trek +7:05 84 Anthony Delaplace (Fra) Arkea-B&B Hotels +7:07 85 Anthony Turgis (Fra) Totalenergies +7:10 86 Valentin Paret Peintre (Fra) Soudal Quick-Step +7:27 87 Stian Edvardsen-Fredheim (Nor) Uno-X Mobility +7:35 88 Roland Thalmann (Sui) Tudor Pro Cycling Team +7:43 89 Samuel Watson (Gbr) Ineos Grenadiers +7:50 90 Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious +7:52 91 Mick Van Dijke (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe +8:04 92 Victor Guernalec (Fra) Arkea-B&B Hotels +8:06 93 Hugo Page (Fra) Intermarché - Wanty +8:08 94 Dion Allan Smith (Nzl) Intermarché - Wanty +8:16 95 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Ineos Grenadiers +8:17 96 Lucas Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team +8:23 97 Michel Ries (Lux) Arkea-B&B Hotels +8:39 98 Henok Mulueberhan (Eri) Xds Astana Team +8:49 99 Simone Consonni (Ita) Lidl-Trek +8:57 100 Alexander Hajek (Aut) Red Bull - Bora - Hansgrohe +8:59 101 Fabian Weiss (Sui) Tudor Pro Cycling Team +9:11 102 Pascal Eenkhoorn (Ned) Soudal Quick-Step +9:28 103 Rudy Molard (Fra) Groupama-Fdj +9:36 104 Nils Politt (Ger) Uae Team Emirates Xrg +9:50 105 Pierre Thierry (Fra) Arkea-B&B Hotels +10:01 106 Matis Louvel (Fra) Israel - Premier Tech +10:08 107 Christopher Hamilton (Aus) Team Picnic Postnl +10:12 108 Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility +10:40 109 Tim Wellens (Bel) Uae Team Emirates Xrg +11:16 110 Matteo Vercher (Fra) Totalenergies +11:33 111 Dylan Teuns (Bel) Cofidis +11:37 112 Michael Shea Leonard (Can) Ineos Grenadiers +12:06 113 Michael Gogl (Aut) Alpecin-Deceuninck +12:32 114 Tobias Svendsen Foss (Nor) Ineos Grenadiers +12:35 115 Edward Theuns (Bel) Lidl-Trek +12:46 116 Bjoern Koerdt (Gbr) Team Picnic Postnl +12:58 117 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 118 Torstein Træen (Nor) Bahrain Victorious +13:05 119 Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech +13:26 120 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech +13:40 121 Louis Vervaeke (Bel) Soudal Quick-Step +13:47 122 Matteo Trentin (Ita) Tudor Pro Cycling Team +13:55 123 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck +14:29 124 Victor Campenaerts (Bel) Team Visma | Lease A Bike +14:38 125 Oliver Naesen (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +15:55 126 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech +15:59 127 Romain Combaud (Fra) Team Picnic Postnl +16:07 128 Lukas Nerurkar (Gbr) Ef Education - Easypost +17:56 129 Attila Valter (Hun) Team Visma | Lease A Bike +18:22 130 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team +18:29 131 Pascal Ackermann (Ger) Israel - Premier Tech +18:35 132 Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost +18:56 133 Marc Soler (Esp) Uae Team Emirates Xrg +19:28 134 Pepijn Reinderink (Ned) Soudal Quick-Step +19:29 135 Tom Paquot (Bel) Intermarché - Wanty +19:34 136 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek +20:38 137 Alastair Mackellar (Aus) Ef Education - Easypost +22:08 138 Alessandro De Marchi (Ita) Team Jayco Alula +22:09 139 Paul Ourselin (Fra) Cofidis +23:07 140 Per Strand Hagenes (Nor) Team Visma | Lease A Bike +23:09 141 Magnus Cort Nielsen (Den) Uno-X Mobility +24:11 142 Lars Boven (Ned) Alpecin-Deceuninck +25:18 143 Ludovic Robeet (Bel) Cofidis +26:31 144 Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious +28:13 145 Enzo Leijnse (Ned) Team Picnic Postnl +29:37 146 Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Mobility +30:24 147 Michael Hepburn (Aus) Team Jayco Alula +30:52 148 Casper Pedersen (Den) Soudal Quick-Step +33:55 149 Johan Price Pejtersen (Den) Alpecin-Deceuninck +35:53 150 Domen Novak (Slo) Uae Team Emirates Xrg +37:02 Критериум Дофине-2025. Критериум Дофине-2025. Превью Результаты 1 этапа Критериум Дофине-2025 Результаты 2 этапа Критериум Дофине-2025 Результаты 3 этапа Критериум Дофине-2025



