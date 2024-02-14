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Ремко Эвенепул — победитель 4 этапа Волты Алгарве-2024

Ремко Эвенепул надевает майку лидера Волты Алгарве-2024 после победы в разделке

 

 

 

Ремко Эвенепул одержал первую победу в майке чемпиона мира в индивидуальной гонке на время. 24-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step быстрее всех преодолел 22,2-км дистанцию разделки 4-го этапа Волты Алгарве-2024 - за 27 минут 9 секунд со средней скоростью 48.614 км/ч.

 

 

На дистанции с рельефом, включавшим несколько коротких крутых подъёмов, а также технически сложных секторов, ближайшим соперником Ремко Эвенепула стал 21-летний американский велогонщик команды INEOS Grenadiers Магнус Шеффилд, уступивший чемпиону мира в разделке 16 секунд. Ремко Эвенепул на двух отсечках показал лучшее время и опережал Шеффилда, а финальный отрезок от второй отсечки до финиша Шеффилд и Эвенепул прошли с одним временем.

 

Тройку лучших на этапе замкнул 30-летний швейцарский велогонщик команды Groupama-FDJ Штефан Кюнг, проигравший Ремко Эвенепулу 29 секунд.

 

Победа на 4-м этапе принесла Ремко Эвенепулу майку лидера Волты Алгарве-2024, которую он перехватил у 27-летнего чемпиона Колумбии в разделке Дани Мартинеса (Bora-hansgrohe).

 

На 22-км дистанции Мартинес, стартовавший последним, проиграл Ремко Эвенепулу 51 секунду. В общем зачёте Дани Мартинес сместился на вторую строчку и уступает бельгийскому гонщику 47 секунд перед финальным 5-м этапом.

 

Ремко Эвенепул — победитель 4 этапа Волты Алгарве-2024

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

Ремко Эвенепул — победитель 4 этапа Волты Алгарве-2024

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

Ремко Эвенепул — победитель 4 этапа Волты Алгарве-2024

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

Ремко Эвенепул — победитель 4 этапа Волты Алгарве-2024

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

 

Ремко Эвенепул: «Я впервые в этом году выступал в моей красивой майке чемпиона мира, поэтому был очень мотивирован. На старте было много сильных ребят, но я сразу нашёл свой ритм и проехал ровно. Я прекрасно выучил эту дистанцию.

 

В понедельник мы приезжали сюда, провели тщательную разведку. И утром перед стартом проехал три круга. Я наизусть выучил все детали, все повороты. Это было необходимо, так  как трасса этой разделки довольно сложная технически, со множеством торчков, поворотов налево и направо. Надо было знать, где рисковать, а где нет. И у меня были идеальные наставления тренера. Можно сказать, что сегодня мы проехали почти идеальную разделку. Я наслаждался каждым метром этой дистанции. А финишировать с победой ещё лучше.

 

 Очень горжусь, что опередил всех соперников. Приятно одержать две победы за пять гоночных дней с начала сезона. У нас сильный состав, постараемся защитить нашу позицию в общем зачёте. Думаю, результат сегодняшнего этапа и то ,что мы показали два дня назад, служит подтверждением, что мы готовы бороться.

 

Жёлтая майка очень важна. Постараюсь её защитить. В финале посмотрим, будет ли у нас ещё одна победа на этапе или нет. Я люблю Португалию. Было бы великолепно привезти домой майку победителя этой гонки».

 

Магнус Шеффилд в интервью GCN и Cyclingnews сказал: «Конечно, я разочарован, но это разочарование в хорошем смысле, просто надо продолжать работать. Я быстро поехал со старта, там был довольно тяжёлый тягун. Надо было как можно лучше сохранять аэродинамическую посадку на скоростных отрезках. Было несколько технических поворотов, круговых развязок, несколько поворотов были довольно грязными. На них я старался ехать осторожнее, и прибавлял по максимуму там, где мог. Хотел выигрывать секунды на каждом повороте.

 

Меня очень впечатлило, как Ремко проехал разделку. Я могу быть доволен своей первой разделкой сезона, своим результатом. Я просто не был достаточно быстр. Надо ещё улучшить несколько моментов. Этот результат только добавляет желания продолжать. Вопрос в том, чтобы использовать каждый шанс. Думаю, очень важно концентрироваться на том, чтобы самому выступать как можно лучше. 

 

Моя большая цель - Джиро. Я впервые поеду Гранд-тур. Джиро идеально вписана в программу. которая мне нравится. Сегодня я ехал за победой, поэтому разочарован, но важно держать в голове картину в целом, помнить о больших целях».

 

29-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike Ваут ван Арт, победитель 3 этапа Волты Алгарве-2024, проиграл Ремко Эвенепулу на 22-км дистанции 1 минуту, финишировав 11-м.  После финиша он сказал, что тестировал новую, более высокую посадку, но проиграл потому, что ещё не набрал форму.

 

Ваут ван Арт: «Я привыкаю к посадке. Думаю, сегодня мне она понравилась. Получился хороший тест, но ход ноги ещё надо улучшать. Чувствовал недостаток тренировок, но это не оправдание, каждый обязан готовиться по максимуму. Сегодня была моя собственная нерешительность, поэтому никаких сожалений нет. Выложился на полную, получил такой результат. К Джиро, конечно, мы уделим больше внимания этой дисциплине».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step

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Комментарии

  • Astanaforever
    Волта Алгарве-2024. Этап 4 (9)
    Astanaforever-Фото

    Недельная гонка не показатель побед для Ремко на туре, где игроки совершенно другого уровня, космического масштаба. Так, что не эйфорите.

  • старт-шоссе 82
    Classic Var-2024. Результаты (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    Комичный финиш получился.Все таки лишний раз обернуться бывает не лишним.

    Кстати там действительно были две арки и Тобиас среагировал по первой.
  • старт-шоссе 82
    Волта Алгарве-2024. Этап 4 (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    Разделки в начале сезона не показательны... Если завтра будут просто доказывать гонку ,то конечно ни чего не произойдет и Ремко чемпион. Единственный вариант если завтра кто нибудь сможет проскочить в отрыв и там кто знает,например Бен Хили.
  • VeloVelo
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (3)
    VeloVelo-Фото

    И эта странная улыбка от Тибери-котобоя. Ничего он не понял.
    Не удивительно, что его до интервью не допустили.

  • RVL
    Classic Var-2024. Результаты (9)
    RVL-Фото

    На видео нет...с двух ракурсов
    И на фото где он руку вскинул нет.

    А почему он с 7 метров арку с линией не разглядел, даже если там и была какая нибудь чёрточка... непонятно))

  • s75
    Classic Var-2024. Результаты (9)
    s75-Фото
    там перед финишной аркой была еще одна ))
  • RVL
    Волта Алгарве-2024. Этап 4 (9)
    RVL-Фото

    Какой то тяжёлый был
    Сказал, что не его трасса
    Но сдутия никто не отменял
    Даже победа в спринте без спринтеров может на это намекать

    Говорит, что главное к Джиро надуться

    Весогонка ему предстоит сильная...а может уже недоедает

  • BlAr
    Волта Алгарве-2024. Этап 4 (9)
    BlAr-Фото

    А что с Ван Артом? Сдулся или не дергался?

  • василий
    Волта Алгарве-2024. Этап 4 (9)
    василий-Фото

    Ремко красавец генерал возьмет

     

  • Николай Н.
    Волта Алгарве-2024. Этап 4 (9)
    Николай Н.-Фото

    Ремко подтвердил свой статус ЧМ в разделке. Завтра у него уже не отобрать майку лидера.

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