Ремко Эвенепул — победитель 4 этапа Волты Алгарве-2024

Ремко Эвенепул надевает майку лидера Волты Алгарве-2024 после победы в разделке

Ремко Эвенепул одержал первую победу в майке чемпиона мира в индивидуальной гонке на время. 24-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step быстрее всех преодолел 22,2-км дистанцию разделки 4-го этапа Волты Алгарве-2024 - за 27 минут 9 секунд со средней скоростью 48.614 км/ч.

На дистанции с рельефом, включавшим несколько коротких крутых подъёмов, а также технически сложных секторов, ближайшим соперником Ремко Эвенепула стал 21-летний американский велогонщик команды INEOS Grenadiers Магнус Шеффилд, уступивший чемпиону мира в разделке 16 секунд. Ремко Эвенепул на двух отсечках показал лучшее время и опережал Шеффилда, а финальный отрезок от второй отсечки до финиша Шеффилд и Эвенепул прошли с одним временем.

Тройку лучших на этапе замкнул 30-летний швейцарский велогонщик команды Groupama-FDJ Штефан Кюнг, проигравший Ремко Эвенепулу 29 секунд.

Победа на 4-м этапе принесла Ремко Эвенепулу майку лидера Волты Алгарве-2024, которую он перехватил у 27-летнего чемпиона Колумбии в разделке Дани Мартинеса (Bora-hansgrohe).

На 22-км дистанции Мартинес, стартовавший последним, проиграл Ремко Эвенепулу 51 секунду. В общем зачёте Дани Мартинес сместился на вторую строчку и уступает бельгийскому гонщику 47 секунд перед финальным 5-м этапом.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

Ремко Эвенепул: «Я впервые в этом году выступал в моей красивой майке чемпиона мира, поэтому был очень мотивирован. На старте было много сильных ребят, но я сразу нашёл свой ритм и проехал ровно. Я прекрасно выучил эту дистанцию.

В понедельник мы приезжали сюда, провели тщательную разведку. И утром перед стартом проехал три круга. Я наизусть выучил все детали, все повороты. Это было необходимо, так как трасса этой разделки довольно сложная технически, со множеством торчков, поворотов налево и направо. Надо было знать, где рисковать, а где нет. И у меня были идеальные наставления тренера. Можно сказать, что сегодня мы проехали почти идеальную разделку. Я наслаждался каждым метром этой дистанции. А финишировать с победой ещё лучше.

Очень горжусь, что опередил всех соперников. Приятно одержать две победы за пять гоночных дней с начала сезона. У нас сильный состав, постараемся защитить нашу позицию в общем зачёте. Думаю, результат сегодняшнего этапа и то ,что мы показали два дня назад, служит подтверждением, что мы готовы бороться.

Жёлтая майка очень важна. Постараюсь её защитить. В финале посмотрим, будет ли у нас ещё одна победа на этапе или нет. Я люблю Португалию. Было бы великолепно привезти домой майку победителя этой гонки».

Магнус Шеффилд в интервью GCN и Cyclingnews сказал: «Конечно, я разочарован, но это разочарование в хорошем смысле, просто надо продолжать работать. Я быстро поехал со старта, там был довольно тяжёлый тягун. Надо было как можно лучше сохранять аэродинамическую посадку на скоростных отрезках. Было несколько технических поворотов, круговых развязок, несколько поворотов были довольно грязными. На них я старался ехать осторожнее, и прибавлял по максимуму там, где мог. Хотел выигрывать секунды на каждом повороте.

Меня очень впечатлило, как Ремко проехал разделку. Я могу быть доволен своей первой разделкой сезона, своим результатом. Я просто не был достаточно быстр. Надо ещё улучшить несколько моментов. Этот результат только добавляет желания продолжать. Вопрос в том, чтобы использовать каждый шанс. Думаю, очень важно концентрироваться на том, чтобы самому выступать как можно лучше.

Моя большая цель - Джиро. Я впервые поеду Гранд-тур. Джиро идеально вписана в программу. которая мне нравится. Сегодня я ехал за победой, поэтому разочарован, но важно держать в голове картину в целом, помнить о больших целях».

29-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike Ваут ван Арт, победитель 3 этапа Волты Алгарве-2024, проиграл Ремко Эвенепулу на 22-км дистанции 1 минуту, финишировав 11-м. После финиша он сказал, что тестировал новую, более высокую посадку, но проиграл потому, что ещё не набрал форму.

Ваут ван Арт: «Я привыкаю к посадке. Думаю, сегодня мне она понравилась. Получился хороший тест, но ход ноги ещё надо улучшать. Чувствовал недостаток тренировок, но это не оправдание, каждый обязан готовиться по максимуму. Сегодня была моя собственная нерешительность, поэтому никаких сожалений нет. Выложился на полную, получил такой результат. К Джиро, конечно, мы уделим больше внимания этой дисциплине».