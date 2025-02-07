Организаторы Тура Фландрии-2025 объявили список приглашённых команд

Цитата: Ernat78

завалы это часть велоспорта) ничего не поделать



Это то да, но как-то бешено сезон начался, я не припомню столько падений, включая остановку этапа из-за этого.

Это что? Новое поколение безбашенных в полотоне?

Честно, это наводит на некоторые не безопасные мысли на перёд в предстоящем сезоне.