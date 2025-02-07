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Организаторы Тура Фландрии-2025 объявили список приглашённых команд

Приглашения на Тур Фландрии-2025

 

Организаторы Тура Фландрии-2025 объявили список приглашённых команд

 

 

 

Организаторы классики - Монумента велоспорта Тур Фландрии (Ronde van Vlaanderen)-2025, являющейся велогонкой календаря Мирового тура, объявили список команд-участников 109-го выпуска гонки, которая пройдёт 6 апреля.

 

Помимо 18 команд Мирового тура и трёх проконтинентальных команд, занявших три высших строчки рейтинга команд UCI Pro Teams по итогам 2024 года -

 

Lotto Dstny (Bel)

Israel Premier Tech (Isr)

Uno-X Mobility (Nor),

 

приглашения получили 4 профессиональных велокоманды:

 

Q36.5 Pro Cycling Team

Team Flanders - Baloise

Tudor Pro Cycling Team

Wagner Bazin WB.

 

Таким образом, на Туре Фландрии-2025 в числе участников могут быть Том Пидкок, выступающий в проконтинентальной команде Q36.5 Pro Cycling, и Жулиан Алафилипп, который с этого сезона является велогонщиком команды Tudor Pro Cycling.

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Теги к статье: Тур Фландрии-2025 Ronde Van Vlaanderen-2025 Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • nightbuster33
    Вуэльта Валенсии-2025. Этап 1. ... (6)
    nightbuster33-Фото
    Вуэльта Испании,ком. гонка на 1-ом этапе:года-2023, 2022,2019,2017,2016 и ... .
  • VeloVelo
    Вуэльта Валенсии-2025. Маршрут ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Плюсую. Похоже, какая-то новая финансово-экономическая эра в пелотоне начинается.
    Или уже началась.

  • VeloVelo
    Герант Томас: “Поеду Тур де Фр ... (7)
    VeloVelo-Фото

    JetRevel

    Нет сакрказма с моей стороны.

    Я такой же неугомонный и мне хочется поддержать таких же людей как мы с Герантом, вот и всё ))

  • JetRevel
    Герант Томас: “Поеду Тур де Фр ... (7)
    JetRevel-Фото
    Выглядит как сарказм или шутка,как с его так и с Вашей стороны)
  • motte
    Вуэльта Валенсии-2025. Маршрут ... (4)
    motte-Фото

    Цитата: Ernat78
    завалы это часть велоспорта) ничего не поделать 

    Это то да, но как-то бешено сезон начался, я не припомню столько падений, включая остановку этапа из-за этого. 

    Это что? Новое поколение безбашенных в полотоне? 

    Честно, это наводит на некоторые не безопасные мысли на перёд в предстоящем сезоне.

  • Ernat78
    Вуэльта Валенсии-2025. Маршрут ... (4)
    Ernat78-Фото

    завалы это часть велоспорта) ничего не поделать 

  • kwwk
    Вуэльта Валенсии-2025. Этап 1. ... (6)
    kwwk-Фото
    Где-то срезали))))
  • Геродот
    Тренер о шансах Ваута ван Арта ... (4)
    Геродот-Фото

    И что так все возбудились насчет какго-то там велокросса, хоть 7-кратного. Он никому не интересен, ни мировой общественности, ни антидоп. службам. Так что может не париться.

    Другое дело шоссе. Одного семикратного все уже знаютbiggrin

  • Геродот
    Вуэльта Валенсии-2025. Этап 1. ... (6)
    Геродот-Фото

    Командная гонка это особенная дисциплина, это искусство. Гораздо проще подготовить одного терминатора одиночку и накупить под него слуг, нежели сделать настоящую команду. Профи  давно забили на командную гонку уже как лет 15, со времен после Армстронга. Команду ездить не умеют и не хотят. Вот и результат.

  • Freejazz
    Вуэльта Валенсии-2025. Этап 1. ... (6)
    Freejazz-Фото
    А ИНЭОС с аналогичным составом? Там, как писали, трасса непростая. Вообще, со 2 по 5, приехали в одно время. Только ТРЕК выделился.

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