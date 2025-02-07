Организаторы Тура Фландрии-2025 объявили список приглашённых команд

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- Дата:
- Сегодня, 00:24
Приглашения на Тур Фландрии-2025
Организаторы классики - Монумента велоспорта Тур Фландрии (Ronde van Vlaanderen)-2025, являющейся велогонкой календаря Мирового тура, объявили список команд-участников 109-го выпуска гонки, которая пройдёт 6 апреля.
Помимо 18 команд Мирового тура и трёх проконтинентальных команд, занявших три высших строчки рейтинга команд UCI Pro Teams по итогам 2024 года -
Lotto Dstny (Bel)
Israel Premier Tech (Isr)
Uno-X Mobility (Nor),
приглашения получили 4 профессиональных велокоманды:
Q36.5 Pro Cycling Team
Team Flanders - Baloise
Tudor Pro Cycling Team
Wagner Bazin WB.
Таким образом, на Туре Фландрии-2025 в числе участников могут быть Том Пидкок, выступающий в проконтинентальной команде Q36.5 Pro Cycling, и Жулиан Алафилипп, который с этого сезона является велогонщиком команды Tudor Pro Cycling.
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