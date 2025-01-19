Приглашения на велогонку Omloop Het Nieuwsblad 2025

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- VeloNEWS / VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 13:23
Организаторы Omloop Nieuwsblad-2025 объявили команды, получившие приглашения
Организаторы однодневной велогонки Мирового тура Омлооп Ниусблад (Omloop Nieuwsblad)-2025, которая пройдёт 1 марта, объявили команды, получившие приглашения на участие.
Помимо 18 команд Мирового тура (UCI World Tour) на старт 80-го выпуска выйдут 7 профессиональных континентальных команд: Lotto, Israel Premier Tech, Q36.5 Pro Cycling, Tudor Pro Cycling, Uno-X Mobility, Flanders - Baloise, Unibet Tietema Rockets.
Велокоманды Lotto и Israel Premier Tech, занявшие по итогам 2024 года самые высокие из проконтинентальных команд места в Мировом рейтинге команд UCI, автоматически имеют право участвовать во всех гонках Мирового тура.
Приглашения от организаторов Omloop Nieuwsblad-2025 получили команды:
- - Team Flanders - Baloise
- - Tudor Pro Cycling Team
- - Q36.5 Pro Cycling Team
- - Uno-X Mobility
- - Unibet Tietema Rockets
Picture (c) Omloop Nieuwsblad @OmloopHNB
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