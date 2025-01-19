Приглашения на велогонку Omloop Het Nieuwsblad 2025

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Лично я не очень понял зачем Саймон Висме... Висма всегда славилась своей школой, а тут уже вобщем не тот Саймон и 32 года...

В горный поезд (вместо Роглы). Вот увидите, обретет вторую молодость и полетит не хуже Кусса (а может и лучше, будет последним колесом). Это ж Висма). Ван Арт, Йоргенсен, Кусс, Йейтс - классный поезд. Братец в Эмиратах вдруг превратился в отличного горного гонщика и даже лидера на недельки... А Саймон чем хуже?))