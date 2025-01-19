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Приглашения на велогонку Omloop Het Nieuwsblad 2025

Организаторы Omloop Nieuwsblad-2025 объявили команды, получившие приглашения

 

Приглашения на велогонку Omloop Het Nieuwsblad 2025

 

Организаторы однодневной велогонки Мирового тура Омлооп Ниусблад (Omloop Nieuwsblad)-2025, которая пройдёт 1 марта, объявили команды, получившие приглашения на участие.

 

Помимо 18 команд Мирового тура (UCI World Tour) на старт 80-го выпуска выйдут 7 профессиональных континентальных команд: Lotto, Israel Premier Tech, Q36.5 Pro Cycling, Tudor Pro Cycling, Uno-X Mobility, Flanders - Baloise, Unibet Tietema Rockets.

 

Велокоманды Lotto и Israel Premier Tech, занявшие по итогам 2024 года самые высокие  из проконтинентальных команд места в Мировом рейтинге команд UCI, автоматически имеют право участвовать во всех гонках Мирового тура.

 

Приглашения от организаторов Omloop Nieuwsblad-2025 получили команды:

 

  • - Team Flanders - Baloise
  • - Tudor Pro Cycling Team
  • - Q36.5 Pro Cycling Team
  • - Uno-X Mobility
  • - Unibet Tietema Rockets

 

Picture (c) Omloop Nieuwsblad @OmloopHNB

 

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2025 года понравился больше всего?

Комментарии

  • vova-55
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (23)
    vova-55-Фото
    Согласен, что рельеф этапов в целом выглядит странно и неубедительно.
    Понимаю тех, кто восторгается новизной.
    Однако эта попытка придумать что-то оригинальное мне кажется даст отрицательный результат.
    Разве что появятся новые имена и зажгутся новые звезды, но это не точно.
  • Astanaforever
    Состав велокоманды Visma Lease ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Читай внимательно. ... победила на всех этапах ... этапах.! " Прошлый сезон команда завершила с 32 победами, включая победы на этапах всех трёх Гранд-туров. "..
  • Cahko
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (23)
    Cahko-Фото

    хм, по сути только с 16 этапа большие горы. ну чуть в начале. необычно.
    ну если время будет, мб поглядим

  • Геродот
    Саймон Йейтс: “Джиро д’Италия ... (4)
    Геродот-Фото

    Цитата: error
    Лично я не очень понял зачем Саймон Висме... Висма всегда славилась своей школой, а тут уже вобщем не тот Саймон и 32 года...

    В горный поезд (вместо Роглы). Вот увидите, обретет вторую молодость и полетит не хуже Кусса (а может и лучше, будет последним колесом). Это ж Висма). Ван Арт, Йоргенсен, Кусс, Йейтс - классный поезд. Братец в Эмиратах вдруг превратился в отличного горного гонщика и даже лидера на недельки... А Саймон чем хуже?))

  • Геродот
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (23)
    Геродот-Фото
    Цитата: Джамайка
    в прошлом году из-за доминирования Погачара не появилось желания смотреть ни одного этапа Джиры, к-я была раньше любимым Гран-туром aggressive.
    Громких имен не будет, Ейтс-Роглич.
    ФИниш в гору не гарантирует зрелищность и борьбу. Финиш после спуска дает разные сценарии, отъезды, позиционная борьба...заранее не стоит фыркать.
    Ван Арт впервые едет. В бельгийской прессе тут же начались спекуляции о том, что Ван дер Пул вроде тоже собрался (зачем, интересно?). Скучают по велоспорту, Хет Ниуисблат печатает столько материалов, как будто сезон в разгаре.
    Согласен. Армстонг и Вино не дадут соврать,что блестяще побеждать можно не только на финише в гору, но и на спринтерском финише на равнине,после спуска с горы. Гонку делает не рельеф, а гонщики. Гонцы могут заколхозить самый убойный рельеф и устроить шоу на равнине.
  • SVS
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (23)
    SVS-Фото
    У меня тоже Джиро был (а может и остаётся всё-таки) - любимым гранд-туром.

    Но гораздо больше ущерба желанию смотреть нанесли, ИМХО пляски с отменами, сокращениями и фрагментацией этапов из-за требований гонщиков и погодных условий.
  • SVS
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (23)
    SVS-Фото
    Где-то я читал, что в 2022 году Ван Арт на Витториа Корса ездил.

    Я, кстати, в этом году впервые купил шины Пирелли. И вот по сравнению с моими прежними швальбами, спешами и туфо - прямо поразился, насколько "грубо" сделаны, не аккуратно.
  • error
    Саймон Йейтс: “Джиро д’Италия ... (4)
    error-Фото

    Лично я не очень понял зачем Саймон Висме... Висма всегда славилась своей школой, а тут уже вобщем не тот Саймон и 32 года...

  • motte
    Йонас Вингегор нацелен на Тур ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: rude_rider
    получается Джиро отстойная получится..
    кто еще от лейтенантов едет на джиро?

    Прямо как то глаз режет "отстойная", наоборот , будет очень красиво всё. 

     

  • Freejazz
    Йонас Вингегор нацелен на Тур ... (8)
    Freejazz-Фото
    Ну не отстойная, а непредсказуемая, что как раз и добавит интереса. Возможность молодым лидерам проявить себя или старым лидерам тряхнуть тем, что осталось.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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