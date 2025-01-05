Велокоманды Israel-Premier Tech и Lotto отказались от приглашения на гонку Париж-Ницца-2025

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- Сегодня, 00:29
Команды TotalEnergies, Tudor Pro Cycling и Uno-X Mobility получили приглашения для участия в велогонке Париж-Ницца-2025
Велогонка Мирового тура «Париж-Ницца» (Paris-Nice) в 2025 году пройдёт с 9 по 16 марта.
Организаторы назвали команды, которые выйдут на старт 83-го выпуска. Помимо автоматически получающих право на участие 18 команд Мирового тура (UCI World Team) приглашение от организаторов получили 3 профессиональные континентальные команды TotalEnergies (Франция), Tudor Pro Cycling (Швейцария) и Uno-X Mobility (Норвегия).
Проконтинентальные велокоманды Israel-Premier Tech (Израиль) и Lotto (Бельгия), автоматически квалифицированные в качестве участников гонки благодаря рейтингу команд UCI по итогам сезона 2024, отказались от приглашения.
22-я команда, которая примет участие в Париж-Ницца-2025, будет объявлена организаторами позднее.
Участники велогонки Париж-Ницца-2025
Команды Мирового тура
Alpecin-Deceuninck (Bel)
Arkéa – B&B Hôtels (Fra)
Bahrain Victorious (Brn)
Cofidis (Fra)
Décathlon Ag2r La Mondiale Team (Fra)
EF Education-Easypost (USA)
Groupama – FDJ (Fra)
INEOS Grenadiers (Gbr)
Intermarché – Wanty (Bel)
Lidl-Trek (USA)
Movistar Team (Esp)
Red Bull-BORA-hansgrohe (Ger)
Soudal Quick-Step (Bel)
Team Jayco AlUla (Aus)
Team Picnic PostNL (Ned)
Team Visma | Lease a Bike (Ned)
UAE Team Emirates (UAE)
XDS Astana Team (Kaz)
Проконтинентальные велокоманды, получившие приглашение организаторов Париж-Ницца:
TotalEnergies (Fra)
Tudor Pro Cycling Team (Sui)
Uno-X Mobility (Nor)
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