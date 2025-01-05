Велокоманды Israel-Premier Tech и Lotto отказались от приглашения на гонку Париж-Ницца-2025

shain

На "озонах" продают всё, на что есть спрос, даже утюги вековой давности.

Старые велы XDS не исключение. Если продают, значит, кому-то это нужно.



Насчет "Больше об этой конторе ничего не известно". Вы уверены? Или это вам ничего не известно?