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Велокоманды Israel-Premier Tech и Lotto отказались от приглашения на гонку Париж-Ницца-2025

Команды TotalEnergies, Tudor Pro Cycling и Uno-X Mobility получили приглашения для участия в велогонке Париж-Ницца-2025

 

 

Велогонка Мирового тура «Париж-Ницца» (Paris-Nice) в 2025 году пройдёт с 9 по 16 марта.

 

Велокоманды Israel-Premier Tech и Lotto отказались от приглашения на гонку Париж-Ницца-2025

 

Велокоманды Israel-Premier Tech и Lotto отказались от приглашения на гонку Париж-Ницца-2025

 

 

Организаторы назвали команды, которые выйдут на старт 83-го выпуска. Помимо автоматически получающих право на участие 18 команд Мирового тура (UCI World Team) приглашение от организаторов получили 3 профессиональные континентальные команды TotalEnergies (Франция), Tudor Pro Cycling (Швейцария) и Uno-X Mobility (Норвегия).

 

Проконтинентальные велокоманды Israel-Premier Tech (Израиль) и Lotto (Бельгия), автоматически квалифицированные в качестве участников гонки благодаря рейтингу команд UCI по итогам сезона 2024, отказались от  приглашения.

 

22-я команда, которая примет участие в Париж-Ницца-2025, будет объявлена организаторами позднее.

 

Участники велогонки Париж-Ницца-2025

 

Команды Мирового тура

 

 

Alpecin-Deceuninck (Bel)
Arkéa – B&B Hôtels (Fra)
Bahrain Victorious (Brn)
Cofidis (Fra)
Décathlon Ag2r La Mondiale Team (Fra)
EF Education-Easypost (USA)
Groupama – FDJ (Fra)
INEOS Grenadiers (Gbr)
Intermarché – Wanty (Bel)
Lidl-Trek (USA)
Movistar Team (Esp)
Red Bull-BORA-hansgrohe (Ger)
Soudal Quick-Step (Bel)
Team Jayco AlUla (Aus)
Team Picnic PostNL (Ned)
Team Visma | Lease a Bike (Ned)
UAE Team Emirates (UAE)
XDS Astana Team (Kaz)

 

 

Проконтинентальные велокоманды, получившие приглашение организаторов Париж-Ницца:

 

TotalEnergies (Fra)
Tudor Pro Cycling Team (Sui)
Uno-X Mobility (Nor)

 

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Теги к статье: Париж - Ницца-2025 Paris-Nice-2025 гонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Юбилейный сезон 2025: 20 лет п ... (4)
    VeloVelo-Фото

    shain
    На "озонах" продают всё, на что есть спрос, даже утюги вековой давности.
    Старые велы XDS не исключение. Если продают, значит, кому-то это нужно.

    Насчет "Больше об этой конторе ничего не известно". Вы уверены? Или это вам ничего не известно?

  • shain
    Юбилейный сезон 2025: 20 лет п ... (4)
    shain-Фото

    На озоне пытаются продать чугунный шоссер XDS, с жуткими сварными швами, весом в 11,5 кг и аж о 7 передачах.

    Больше об этой конторе ничего не известно, кроме того, что продажи только в Китае и в США.

     

  • Astanaforever
    Юбилейный сезон 2025: 20 лет п ... (4)
    Astanaforever-Фото
    20й и последний сезон в мировом дивизионе. Поздно пить боржоми..))) А дальше Казахстан уже будет непричастен к этой команде. Все будет китайское, как и весь мир. Однозначно.
  • MVDP
    Trofee GP Sven Nys-2025. Велок ... (5)
    MVDP-Фото
    Все там прекрасно видно, не нужно нести чушь.
  • Ernat78
    Юбилейный сезон 2025: 20 лет п ... (4)
    Ernat78-Фото

    посмотрим что получится 

  • Джамайка
    Trofee GP Sven Nys-2025. Велок ... (5)
    Джамайка-Фото
    уже известно - Коксейде отменил. Как ни смотри на падение в Лонхауте, столкновения туловищем об столб не видно, въехал велосипедом. Не хочет тратиться перед встречей с ВВА.
  • Pugachev
    Trofee GP Sven Nys-2025. Велок ... (3)
    Pugachev-Фото

    Велокросс, похоже, смотрит два человека.... С Новым Годом, Николай! Пусть он будет лучше!

     

    Вы помните лицо Питерс на финише???? Жуть... Выложилась!

  • Александра
    С Новым 2025 Годом! Вспомним я ... (12)
    Александра-Фото

    С Новым годом! Каждому желаю солнца на спицах, синевы над головой!!

     

     

  • Джамайка
    Trofee GP Sven Nys-2025. Велок ... (5)
    Джамайка-Фото

    Коксейде тоже под угрозой, ребра все ее создают дискофорт.

  • Николай Н.
    Trofee GP Sven Nys-2025. Велок ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Ну вот Изербет снова в форме.

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