Герант Томас: “Поеду Тур де Франс-2025 ради этапов и помощи Родригесу в борьбе за генеральную классификацию”

Герант Томас о старте финального сезона в карьере и участии в Тур де Франс

38-летний британский велогонщик Герант Томас (Geraint Thomas) начал финальный сезон своей карьеры, все годы которой провёл в команде INEOS (Sky). В этом году его первыми стартами стали австралийские гонки, как и в 2023 году, когда он боролся за победу на Джиро д’Италия, но финишировал вторым.

В прошлом году целью Томаса снова была борьба за высшую ступень итальянского Гранд-тура, но он финишировал третьим, проиграв 10:24 Тадею Погачару (UAE) и 28 секунд Даниэлю Мартинесу (Bora-hansgrohe). В 2025 году британский гонщик решил не возвращаться на Джиро, а бросить все силы на Тур де Франс, где побеждал в 2018 году и был призёром в 2019 и в 2022. В интервью Cyclingnews Герант Томас рассказал, как чувствовал себя на первых гонках сезона и какие цели ставит на Тур де Франс-2025.

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

Герант Томас: «Блок тренировок был определённо хорошим, но, конечно, не идеальным, потому что перед стартом Тура Даун Андер чувствовал себя немного скованно. Накануне (Cadel Evans Great Ocean Road Race) у меня болел желудок, немного поднялась температура, так что я промучился несколько дней. Гонки проехал не так, как надеялся, но я всё равно много работал, добился, чего хотел.

Мы приехали за три недели до старта Тура Даун Андер, просто хорошо, стабильно потренировался. Сюда можно приезжать с семьёй и немного отвлечься вне велосипеда.

Я знал, что буду в такой форме, я просто немного отстаю от остальных. Так я делал и последние несколько лет. Так что, вернусь в Монако, заберусь в бункер, как я его называю, и перейду на полный режим. Потом буду чувствовать себя намного лучше.

Я бы с удовольствием вернулся на Джиро, но когда в прошлом году снова проехал Тур, опять почувствовал, что Тур - совсем другой уровень. Забываешь, каково это. Это самая большая велогонка мира, так что, думаю, хорошо проехать его. Нет, не на генеральную классификацию. Я постараюсь подойти к Туру в самой лучшей форме, какой только смогу, но в основном с прицелом на этапы и чтобы помочь Карлосу (Родригесу) или тому, кто будет бороться за генеральную классификацию.

Меня давила мысль о том, чтобы ехать просто так, просто за этапом. Это как будто принижает гонку. Но после того, как я уже боролся за общий зачёт на Джиро и выиграл Тур, и тому подобное, в ноябре-декабре мне не так просто было начать работать. А побывав здесь (в Австралии), я снова почувствовал драйв, чтобы продолжать выступать.

Не хочу, чтобы год проходил в медленном затухании. Удовольствие от гонок получаешь только тогда, когда находишься в гуще событий. Так что в этом и состоит мой план».