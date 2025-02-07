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Герант Томас: “Поеду Тур де Франс-2025 ради этапов и помощи Родригесу в борьбе за генеральную классификацию”

Герант Томас о старте финального сезона в карьере и участии в Тур де Франс

 

 

38-летний британский велогонщик Герант Томас (Geraint Thomas) начал финальный сезон своей карьеры, все годы которой провёл в команде INEOS (Sky). В этом году его первыми стартами стали австралийские гонки, как и в 2023 году, когда он боролся за победу на Джиро д’Италия, но финишировал вторым.

 

В прошлом году целью Томаса снова была борьба за высшую ступень итальянского Гранд-тура, но он финишировал третьим, проиграв 10:24 Тадею Погачару (UAE) и 28 секунд Даниэлю Мартинесу (Bora-hansgrohe). В 2025 году британский гонщик решил не возвращаться на Джиро, а бросить все силы на Тур де Франс, где побеждал в 2018 году и был призёром в 2019 и в 2022. В интервью Cyclingnews Герант Томас рассказал, как чувствовал себя на первых гонках сезона и какие цели ставит на Тур де Франс-2025.

 

Герант Томас о старте финального сезона в карьере и участии в Тур де Франс

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

 

Герант Томас: «Блок тренировок был определённо хорошим, но, конечно, не идеальным, потому что перед стартом Тура Даун Андер чувствовал себя немного скованно. Накануне (Cadel Evans Great Ocean Road Race) у меня болел желудок, немного поднялась температура, так что я промучился несколько дней. Гонки проехал не так, как надеялся, но я всё равно много работал, добился, чего хотел.

 

Мы приехали за три недели до старта Тура Даун Андер, просто хорошо, стабильно потренировался. Сюда можно приезжать с семьёй и немного отвлечься вне велосипеда.

 

Я знал, что буду в такой форме, я просто немного отстаю от остальных. Так я делал и последние несколько лет. Так что, вернусь в Монако, заберусь в бункер, как я его называю, и перейду на полный режим. Потом буду чувствовать себя намного лучше.

 

Я бы с удовольствием вернулся на Джиро, но когда в прошлом году снова проехал Тур, опять почувствовал, что Тур - совсем другой уровень. Забываешь, каково это. Это самая большая велогонка мира, так что, думаю, хорошо проехать его. Нет, не на генеральную классификацию. Я постараюсь подойти к Туру в самой лучшей форме, какой только смогу, но в основном с прицелом на этапы и чтобы помочь Карлосу (Родригесу) или тому, кто будет бороться за генеральную классификацию.

 

Меня давила мысль о том, чтобы ехать просто так, просто за этапом. Это как будто  принижает гонку. Но после того, как я уже боролся за общий зачёт на Джиро и выиграл Тур, и тому подобное, в ноябре-декабре мне не так просто было начать работать. А побывав здесь (в Австралии), я снова почувствовал драйв, чтобы продолжать выступать.

 

Не хочу, чтобы год проходил в медленном затухании. Удовольствие от гонок получаешь только тогда, когда находишься в гуще событий. Так что в этом и состоит мой план».

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas INEOS Grenadiers

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Матье ван дер Пул — семикратны ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    7 чемпионских титулов - это просто фантастический результат! bb но МВДП 30 лет (стукнуло в янвере), поэтому верю на 99,99% что будет в его карьере и рекордный 8-й титул ЧМ. Но теперь, после отдыха в феврале МВДП надо всё свое внимание переключать на шоссе; весна уже через месяц, а там и большие классики на горизонте.

    ВВА как всегда на подиуме, но снова без золота, а Т.Нис тоже молодец.

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул — семикратны ... (2)
    Джамайка-Фото

    таки прокол. сменили шины Vittoria на Pirelli. 

    после 2017 г., когда, пишут было свыше 200 проколов (территория б.завода) вроде у него в отвтственные моменты проколы не случались, не?

  • maxxxx
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    maxxxx-Фото

    Ну в целом нормальная гонка для Ваута. С погодой не повезло, бегать много не пришлось. А так сегодня все норм.

    А вот что нервничает, это да. В прошлом году это было видно на E3. Пытается не отпустить Матье, рискует, ошибается

  • Freejazz
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    Freejazz-Фото
    Это у мужчин. У женщин тоже так было, но потом подкрались молодые и теперо вариантов больше.
  • Cahko
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    Cahko-Фото

    интересный спорт, первые 11 из двух стран

  • maxxxx
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    maxxxx-Фото
    Сегодня он не падал. Притерся:
    https://www.cyclingnews.com/news/wout-van-aert-reunited-with-lost-garmin-after-
    cyclo-cross-world-championships/
  • Ernat78
    Аарон Гейт финиширует на подиу ... (1)
    Ernat78-Фото

    ну хоть что то ))))

  • Джамайка
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    Джамайка-Фото

    возможно, Ваут больще нервничает, поэтому сбоит. так и на шоссе. А Ван дер Пулу нервничать нет необходимости - на ровных участках так отрывается, что имеет запас на форсмажоры. ну и его образцовое техническое мастерство. 

    После декабрьских кроссов, когда все были разочарованы отсутствием конкуренции, эксперты придумали, как успокоить(ся) - Нужно просто любоваться на Матье и радоваться тому, что он есть и имется возможность созерцать его езду.

  • motte
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    motte-Фото

    ЧМ во Франции, гдава UCI кандидирует на Президента МОК.

  • RVL
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    RVL-Фото
    Изобрели и норм. Ск сегодня сказал, что больше всех в прошлом году заработал изербит. 170к евро. Мвдп 60.
    Выходит можно и на заводе подрабатывать ещё))

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