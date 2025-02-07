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Ваут ван Арт — серебряный призёр Чемпионата мира по велокроссу-2025

Ваут ван Арт: «Я доволен гонкой, рад, что смог подарить всем хорошее воскресенье»

 

 

Незапланированный старт Ваута ван Арта на Чемпионате мира по велокроссу-2025 во французском Льевене (Liévin) принёс ему серебряную медаль.  30-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike стартовал с четвёртого ряда и потерял время в начале гонки, притёршись к ограждению и порвав велошорты. Но Ваут ван Арт не сдался.

 

Ваут ван Арт — серебряный призёр Чемпионата мира по велокроссу-2025

 

 

Защищавший титул и боровшийся за седьмую победу Матье ван дер Пул на первом же круге создал просвет и наращивал его. На втором круге Ваут ван Арт проигрывал ему около 47 секунд и шёл на 11-й позиции. Но уже с четвёртого круга Ваут ван Арт переместился в претенденты на борьбу за второе место, за которое сначала боролся с нидерландским велогонщиком Йорисом Ниувенхейсом (Joris Nieuwenhuis), а затем уехал от него к серебряной медали.  Ваут ван Арт пересёк финиш через 45 секунд после победителя, взявшего седьмой титул чемпиона мира по велокроссу Матье ван дер Пула.

 

Ваут ван Арт — серебряный призёр Чемпионата мира по велокроссу-2025

Ваут ван Арт — серебряный призёр Чемпионата мира по велокроссу-2025

 

Ваут ван Арт — серебряный призёр Чемпионата мира по велокроссу-2025

Ваут ван Арт — серебряный призёр Чемпионата мира по велокроссу-2025

 

 

В интервью на сайте Visma Lease a Bike Ваут ван Арт рассказал о гонке: «Я доволен тем, как проехал. До старта понимал, что для борьбы с Матьё мне надо было быть в полном порядке, но я чуть не упал на первом же повороте. Тогда ненадолго остановился и потерял драгоценное время. А с таким как Матье понятно, что догнать его будет трудно. Но я посчитал, что могу побороться за место на подиуме. Я вернулся вперёд быстрее, чем ожидал. Когда вышел на вторую позицию, чувствовал, что по сравнению с Матьё потерял не так много времени. Считаю, это хороший знак.

 

У меня была фантастическая неделя. Меня невероятно порадовало, что все приветствовали моё решение принять здесь участие. Я рад, что смог подарить всем хорошее воскресенье».

 

В интервью VTM NIEUWS после гонки Ваут ван Арт добавил: «Меня полностью зажали в коробочку, я чуть не повис на ограждении на первом повороте. Мне пришлось долго выбираться, пока появилось пространство продолжать погоню.  Конечно, надеялся на другой сценарий, но также понимал, что у меня есть возможности. Я старался спокойно  ехать свою гонку, верил в себя и удерживал высокую скорость, чтобы оказывать давление на Матье.

 

Но во второй половине гонки понимаешь, что шанс появится только, если его постигнет неудача. Как и ожидалось, я ехал не быстрее него, а с таким отставанием закрыть просвет было очень сложно. Недаром я снял перед ним шляпу на финише. Никто не думал, что сможет превзойти его рекорд. В каком-то смысле рад, что тоже был там сегодня. Матье первый, я второй, как будто так и должно было быть».

 

Чемпионат мира по велокроссу-2025. Льевен. Результаты

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike чемпионат мира по велокроссу велокросс

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Комментарии

  • maxxxx
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    maxxxx-Фото

    Ну в целом нормальная гонка для Ваута. С погодой не повезло, бегать много не пришлось. А так сегодня все норм.

    А вот что нервничает, это да. В прошлом году это было видно на E3. Пытается не отпустить Матье, рискует, ошибается

  • Freejazz
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    Freejazz-Фото
    Это у мужчин. У женщин тоже так было, но потом подкрались молодые и теперо вариантов больше.
  • Cahko
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    Cahko-Фото

    интересный спорт, первые 11 из двух стран

  • maxxxx
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    maxxxx-Фото
    Сегодня он не падал. Притерся:
    https://www.cyclingnews.com/news/wout-van-aert-reunited-with-lost-garmin-after-
    cyclo-cross-world-championships/
  • Ernat78
    Аарон Гейт финиширует на подиу ... (1)
    Ernat78-Фото

    ну хоть что то ))))

  • Джамайка
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    Джамайка-Фото

    возможно, Ваут больще нервничает, поэтому сбоит. так и на шоссе. А Ван дер Пулу нервничать нет необходимости - на ровных участках так отрывается, что имеет запас на форсмажоры. ну и его образцовое техническое мастерство. 

    После декабрьских кроссов, когда все были разочарованы отсутствием конкуренции, эксперты придумали, как успокоить(ся) - Нужно просто любоваться на Матье и радоваться тому, что он есть и имется возможность созерцать его езду.

  • motte
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    motte-Фото

    ЧМ во Франции, гдава UCI кандидирует на Президента МОК.

  • RVL
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    RVL-Фото
    Изобрели и норм. Ск сегодня сказал, что больше всех в прошлом году заработал изербит. 170к евро. Мвдп 60.
    Выходит можно и на заводе подрабатывать ещё))
  • Freejazz
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    Freejazz-Фото

    Они оба стали ездить реже, чем в молодости и теперь все на классе. ВВА издит реже и ошибок допускает больше, особенно при необходимости догонять. У МВДП тоже хватает ляпов, но он на моще вылезает, ну и техника у него удивительная (с моей точки зрения).

  • Olstep
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    Olstep-Фото

    Ван Арт еще и кувыркнулся судя по повреждениям формы. Как обычно, в своем стиле. Вот они оба кроссмены, виртуозно владеющие велосипедом. Но почему то Ван Арт падает каждую гонку, а МВДП нет. Что это? Злой рок?

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