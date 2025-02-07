Ваут ван Арт — серебряный призёр Чемпионата мира по велокроссу-2025

Ваут ван Арт: «Я доволен гонкой, рад, что смог подарить всем хорошее воскресенье»

Незапланированный старт Ваута ван Арта на Чемпионате мира по велокроссу-2025 во французском Льевене (Liévin) принёс ему серебряную медаль. 30-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike стартовал с четвёртого ряда и потерял время в начале гонки, притёршись к ограждению и порвав велошорты. Но Ваут ван Арт не сдался.

Защищавший титул и боровшийся за седьмую победу Матье ван дер Пул на первом же круге создал просвет и наращивал его. На втором круге Ваут ван Арт проигрывал ему около 47 секунд и шёл на 11-й позиции. Но уже с четвёртого круга Ваут ван Арт переместился в претенденты на борьбу за второе место, за которое сначала боролся с нидерландским велогонщиком Йорисом Ниувенхейсом (Joris Nieuwenhuis), а затем уехал от него к серебряной медали. Ваут ван Арт пересёк финиш через 45 секунд после победителя, взявшего седьмой титул чемпиона мира по велокроссу Матье ван дер Пула.

В интервью на сайте Visma Lease a Bike Ваут ван Арт рассказал о гонке: «Я доволен тем, как проехал. До старта понимал, что для борьбы с Матьё мне надо было быть в полном порядке, но я чуть не упал на первом же повороте. Тогда ненадолго остановился и потерял драгоценное время. А с таким как Матье понятно, что догнать его будет трудно. Но я посчитал, что могу побороться за место на подиуме. Я вернулся вперёд быстрее, чем ожидал. Когда вышел на вторую позицию, чувствовал, что по сравнению с Матьё потерял не так много времени. Считаю, это хороший знак.

У меня была фантастическая неделя. Меня невероятно порадовало, что все приветствовали моё решение принять здесь участие. Я рад, что смог подарить всем хорошее воскресенье».

В интервью VTM NIEUWS после гонки Ваут ван Арт добавил: «Меня полностью зажали в коробочку, я чуть не повис на ограждении на первом повороте. Мне пришлось долго выбираться, пока появилось пространство продолжать погоню. Конечно, надеялся на другой сценарий, но также понимал, что у меня есть возможности. Я старался спокойно ехать свою гонку, верил в себя и удерживал высокую скорость, чтобы оказывать давление на Матье.

Но во второй половине гонки понимаешь, что шанс появится только, если его постигнет неудача. Как и ожидалось, я ехал не быстрее него, а с таким отставанием закрыть просвет было очень сложно. Недаром я снял перед ним шляпу на финише. Никто не думал, что сможет превзойти его рекорд. В каком-то смысле рад, что тоже был там сегодня. Матье первый, я второй, как будто так и должно было быть».